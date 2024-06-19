8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Иваново: от прошлого к настоящему, «Гуляй, Россия!»
Погрузитесь в атмосферу начала ХХ века, исследуя исторические улицы Иванова и его богатое культурное наследие
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 3 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Иванова в Плёс на вашем авто - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру русской глубинки, наслаждаясь живописными видами
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 июня 202416 июня 2024 года были на экскурсии с Верой, успели посетить города Палех и Шую и конечно же Иваново. Вера
- ЮЮрий2 мая 2024Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
- ООльга4 апреля 2024Очень довольны экскурсией! Вера показала места, посмотреть которые мы бы сами не догадались, рассказала много об истории и о людях,
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Однодневные»
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