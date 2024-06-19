8 отзывов

2 часа

Индивидуальная до 10 чел.

Экскурсия по Иваново: от прошлого к настоящему, «Гуляй, Россия!» Погрузитесь в атмосферу начала ХХ века, исследуя исторические улицы Иванова и его богатое культурное наследие Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки

Расписание: С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00