Однодневные – экскурсии в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Иваново, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Гуляй, Россия!»
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Иваново: от прошлого к настоящему, «Гуляй, Россия!»
Погрузитесь в атмосферу начала ХХ века, исследуя исторические улицы Иванова и его богатое культурное наследие
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 3 000 за всё до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Иванова в Плёс на вашем авто - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру русской глубинки, наслаждаясь живописными видами
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    16 июня 2024 года были на экскурсии с Верой, успели посетить города Палех и Шую и конечно же Иваново. Вера
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    - потрясающий рассказчик с невероятно глубокими познаниями, а еще она очень приятный и душевный человек. нам было максимально комфортно в поездке, маршрут составлен очень интересно, таким образом что рассказ экскурсовода плавно и логично перетекает из одной локации в другую. Очень много интересных исторических фактов узнали, много успели увидеть, побывали и на ж/д станции ШУЯ и на ликеро-водочном заводе и в музее палехского искусства и доме - музее Голикова и в доме Павлова, в храмах в Пелехе и в Шуе. Во время передвижения из одной локации в другую Вера не умолкая уводила нас рассказами в те далекие годы когда творилась история этих мест. Огромная благодарность ей за ее невероятною открытость, за ее труд, за ее любовь к своей Родине и людям. Обязательно советую и рекомендую экскурсии с Верой!!!

  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
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    постоянно "вела". Интересовалась, все ли у нас получается, давала советы по размещению в городе Иваново. Заранее обсудили маршрут и время экскурсии. Знакомством с Верой очень довольны, просто кладезь знаний! Очень интересная подача материала, сочетающая в себе хитросплетения религиозной и революционной составляющей, а также уклад жизни России купеческой и влияние на нее царского режима. Очень рекомендую!

  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Очень довольны экскурсией! Вера показала места, посмотреть которые мы бы сами не догадались, рассказала много об истории и о людях,
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    прославивших этот край. Узнали много нового и удивительного. Сувенирная сторона экскурсии (в соответствии с нашими желаниями) также не была обойдена вниманием.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
  2. Экскурсия «Гуляй, Россия!»
  3. Из Иванова в Плёс на вашем авто
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в августе 2024
Сейчас в Иваново в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 8 700. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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