Шуя – экскурсии в Иваново

Найдено 4 экскурсии в категории «Шуя» в Иваново, цены от 6 499 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
Завтра в 14:00
22 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 799 за всё до 4 чел.
Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: на пл. Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 499 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Это было великолепно! Начнём с того, что мы захотели в дополнение к основной экскурсии посетить музей Бальмонта в Шуе, раз
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    уж оказались в тех местах. Экскурсовод Вера договорилась с музеем, хотя это дополнительное время и не совсем по теме экскурсии. В музее нам рассказали о жизни поэта, ответили на всё вопросы, цитируя его стихи, доставив истинное удовольствие открыв для нас много интересного. Основная экскурсия тоже превзошла все ожидания. Вера настолько хорошо знает и любит свой край, что за всё время экскурсии, а это более шести часов, нам ни на минуточку не было скучно. На любой вопрос был развёрнутый ответ, всё проходило в виде диалога, и даже по окончании не могли сразу разойтись. У Веры огромный багаж знаний и она умеет делиться ими, заинтересовав слушателя. Ну и конечно, прекрасные виды Ивановской природы и архитектуры просто завораживали. Очень рекомендуем!!!

  • Ю
    Юрий
    14 мая 2024
    Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
    Благодарим нашего гида Марию за прекрасную организацию экскурсии, интересный и содержательный рассказ о людях, обьектах, событиях. Все прошло замечательно! Однозначно рекомендуем!
  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
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    постоянно "вела". Интересовалась, все ли у нас получается, давала советы по размещению в городе Иваново. Заранее обсудили маршрут и время экскурсии. Знакомством с Верой очень довольны, просто кладезь знаний! Очень интересная подача материала, сочетающая в себе хитросплетения религиозной и революционной составляющей, а также уклад жизни России купеческой и влияние на нее царского режима. Очень рекомендую!

  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Очень довольны экскурсией! Вера показала места, посмотреть которые мы бы сами не догадались, рассказала много об истории и о людях,
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    прославивших этот край. Узнали много нового и удивительного. Сувенирная сторона экскурсии (в соответствии с нашими желаниями) также не была обойдена вниманием.

  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Большое спасибо за проведенную экскурсию. Прекрасному экскурсоводу удалось приподнять завесу и времени и показать прекрасный город Шую и село Палех в полной красе. Удалось узнать много нового о том времени.
  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
    Шуя маленький, уютный провинциальный город со множеством легенд и интересных мест.
  • И
    Ирина
    25 октября 2022
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Огромное спасибо Вере за интересное путешествие по Ивановской земле. Чудесный рассказчик, приятная в общении, глубоко знающая историю родного края. Узнали очень много нового, интересного и неожиданного об истории и жизни города Шуя и окрестностей. Настоятельно рекомендую данную экскурсию к посещению.
  • А
    Александр
    29 июля 2022
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Очень интересный маршрут, прекрасный глубокий экскурсовод. Настоятельно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Шуя»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
  2. Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
  3. Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
  4. Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Шуя" можно забронировать 4 экскурсии от 6 499 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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