Вы узнаете, какой город называли русским Манчестером, посетите усадьбы мецената Бурылина, коллекционировавшего древности, и драматурга Островского, а также насладитесь вкусом знаменитого пирога в музее Цветаевых.
Прогуляетесь вдоль красавицы-Волги и побываете на экскурсии о Константине Бальмонте, которую проведёт — ни много ни мало — экскурсовод в образе дамы Серебряного века.
апр
окт
ноя
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иваново и село Ново-Талицы
10:50 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале у ткацкого станка.
Табличка «Русские усадьбы в провинции».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Экскурсия по городу Иваново «Тайны ситцевых королей». История становления купечества и меценатства Иваново-Вознесенска.
Во второй половине 19 столетия село называют «русским Манчестером», оно становится центром крупной текстильной агломерации. В культурную и художественную жизнь города в 19 веке огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. П. Гарелин.
Обед в кафе.
Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшей Д. Г. Бурылину — одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.
Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом. В 1902-1903 годах он был полностью перестроен и получил второй этаж.
Дмитрий Бурылин был истинным патриотом Иваново – Вознесенска: помимо основной работы много занимался благотворительностью, общественной деятельностью. Но особенной его страстью было коллекционирование. Для коллекции редкостей и древностей он построил специальное здание.
Дом построен по проекту архитектора Александра Снурилова в стиле модерн с соответствующим кованым декором, лепниной и итальянскими витражами. Здесь много маленьких комнат, потайных дверей и переходов, хозяин дома очень любил загадки и тайны.
Переезд в село Ново-Талицы.
Посещение уникального музея семьи Цветаевых.
Островок душевной гармонии, уюта и вдохновения. Отсюда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец — Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искусств им. А,С, Пушкина.
Экспозиция музея построена на подлинных экспонатах: собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии, что даёт возможность ознакомиться с жизнью Цветаевых, их привычками и увлечениями, узнать об их заслугах перед Отечеством.
В мансарде дома-музея работает читальный зал, в котором собрано более 3000 томов произведений поэтов и писателей Серебряного века.
Здесь нас ждёт угощение знаменитым «Цветаевским пирогом» с душистым чаем.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице на выбор: г. Иваново.
За доп. плату ужин (оплачивается вместе с путёвкой).
Щелыково и Кинешма
Завтрак.
Переезд в п. Щелыково.
Щелыково — усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского — место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь.
Здесь он много и плодотворно работал, принимал многочисленных гостей, здесь нашел свой последний приют. Здесь родилась легенда: родник образовался на месте, где растаяла Снегурочка, и ее трепетное сердце не умерло, а продолжает биться на дне «Голубого ключика».
Щелыково это не только мемориальный музей но и природный музей заповедник. На всей территории заповедной зоны царит атмосфера покоя, гармонии, вдохновения и творчества.
Переезд в город на Волге — Кинешму.
Обед.
Мы прогуляемся по тихим улочкам старинного городка, который, несмотря на все перипетии XX века, сохранил обаяние волжского уездного города.
По широкому бульвару вдоль Волги когда-то гулял писатель Александр Островский да и, скорее всего, прототипы героев его произведений совершали здесь неспешный променад, духом самобытного города в свое время вдохновлялся художник Борис Кустодиев, а плененная Степаном Разиным персидская княжна, согласно местному преданию, дала имя этому небольшому городу.
Возвращение в гостиницу.
За доп. плату ужин (оплачивается вместе с путёвкой).
Шуя
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в Шую.
Обзорная пешеходная экскурсия по старинному городу, названием и загадочной, уходящей в века историей. В настоящее время Шуя — исключительно интересный по архитектуре и градостроительному ансамблю город Центральной России. Редкая по сохранности застройка XVIII-начала XX в. донесла до наших дней атмосферу среднерусского купеческого города.
Предлагаем экскурсантам театрализованную экскурсию о Константине Бальмонте.
Посещение музея. Группу встречает экскурсовод в образе дамы Серебряного века, спускаясь с лестницы она читает стихотворение поэта.
Потом познакомившись с группой, она приглашает пройти в Бальмонтовскую экспозицию «И отчий манит дом…», где рассказывает о жизни, творчестве и судьбе нашего великого земляка, всемирно известного поэта Серебряного века К. Д. Бальмонта, цитируя стихи и прозу поэта также наизусть.
Экскурсантам предлагается что-нибудь прочесть из поэзии Серебряного века или послушать романс на стихи К. Д. Бальмонта — аудиозапись.
Обед в кафе.
Мы продолжаем знакомство со старинными знаменитыми усадьбами и посетим некогда самую крупную и богатую шуйскую усадьбу — особняк дворцового типа фабриканта, купца М. А Павлова (1846-1915).
Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером! В нем есть настоящее волшебное зеркало, которое невозможно очистить от его прошлого. Как бы часто и тщательно не чистили его, через некоторое время на поверхности вновь появляются пятна, как будто-то по ночам кто-то его касался.
Предлагаем вам, следуя примете, приложить ладонь к зеркалу и загадать заветное желание. Если на стекле останется след от ладони, то желание сбудется! Так гласит местная примета!
Вы сможете восхититься великолепно сохранившимися до наших дней интерьерами, лепниной, скульптурами, люстрами, светильниками и мебелью и удивительной историей жизни богатейшего купца Владимирской губернии Павлова А. М.
Трансфер на ж/д вокзал города Шуя.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале города Шуя.
Внимание! Под запрос у менеджера трансфер до Иваново на ночной поезд предоставляется бесплатно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Размещение
|2-местный номер
|1-местный номер
|“Вознесенская” (стандарт)
|19 400
|21 900
|“Турист” (стандарт)
|20 400
|23 400
|“Шеддок” (только под запрос)
|20 900
|23 900
Дополнительные услуги:
- 2 ужина в гостинице “Вознесенская” – 900 руб. /чел.;
- 2 ужина в гостинице "Турист" – 1 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Вознесенская»
Гостиница «Вознесенская» с баром, бесплатной частной парковкой и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположена в городе Иваново, неподалеку от Ивановского областного драматического театра, Музея первого Совета и Музея промышленности и искусств, в 400 метрах от Музея ивановского ситца и в 200 метрах от Музея изобразительных искусств.
В гостинице можно забронировать семейные номера. В числе удобств каждого номера — шкаф для одежды, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Вознесенская» предлагают завтрак «шведский стол». Сотрудники стойки регистрации, которые говорят на английском и русском языках, готовы в любое время оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Поблизости находится Ивановский государственный цирк, городской парк и Государственная филармония. Расстояние от гостиницы «Вознесенская» до аэропорта Иваново составляет 10 км.
Гостиница «Шеддок»
Построенный в 2013 году отель «Шеддок» расположен в центре города Иваново, в 5 минутах ходьбы от площади Ленина. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. Интересный факт: отель «Шеддок» занесен в книгу рекордом Гиннесса (рекорд команды по сборке двусторонней мозаики из кубиков Рубика в 2021 году).
Номера оборудованы кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостям предлагается ежедневный завтрак «шведский стол» в гранд-кафе «Сезоны», а также бизнес-ланч и разнообразные блюда русской и европейской кухни. В отеле также работает лобби-бар. По запросу гостям предоставляются упакованные ланчи. Прогулка до ближайшего продуктового магазина занимает 5 минут.
Отель «Шеддок» расположен в 10 минутах езды от торгового центра «Серебряный город» и «Никольский», а также от Текстильного комплекса. Поездка на автомобиле до железнодорожного вокзала Иваново займет 5 минут.
Гостиница «Турист»
Гостиничный комплекс «АМАКС Турист отель» располагается в центре города Иваново, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой. К услугам гостей беспроводной доступ к сети Wi-Fi, парковка и экскурсионное обслуживание.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 1,5 км, а до аэропорта - 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание в выбранной гостинице в номерах категории стандарт
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда в кафе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Работа сопровождающего и гидов
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Иваново и ж/ билеты из Шуи
- Ужины:2 ужина в гостинице «Вознесенская» — 900 руб. /чел. 2 ужина в гостинице «Турист» — 1000 руб. /чел.
- 2 ужина в гостинице «Вознесенская» — 900 руб. /чел.
- 2 ужина в гостинице «Турист» — 1000 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Иваново
- Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
- Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
- Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
- На каких поездах можно приезжать в Иваново и уезжать из Шуи?
Рекомендуемые поезда:
- Москва — Иваново: поезд № 739 Ласточка, отправление в 07:07, прибытие в Иваново в 10:48, в пути – 3 часа 41 минут.
- Шуя — Москва: поезд № 740 Ласточка, отправление в 19:31, прибытие в Москву в 22:44, в пути – 3 часа 13 минут.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.