Туры подходящие для зимних прогулок по Иваново

Найдено 9 туров в категории «Зимние» в Иваново, цены от 18 900 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Начало: Ивановская область, посёлок Палех
1 янв в 10:00
27 300 за человека
Рождественская сказка в Сосновом Бору
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Начало: Москва, метро Новогиреево
«В новогодние праздники город наряжается в праздничный наряд»
6 янв в 10:00
от 23 000 за человека
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор»
3 янв в 10:00
от 31 900 за человека
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
«Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь»
30 ноя в 10:00
31 450 за человека
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Самый лучший способ провести новогодние каникулы — это побывать в новых городах»
3 янв в 10:00
от 20 900 за человека
Рождество на Золотом кольце
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Экскурсионная программа: вечерняя обзорная экскурсия по новогоднему Владимиру»
4 янв в 10:00
от 28 900 за человека
Рождество на Волге. Ивановская область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
««Новогоднее очарование провинциального города» — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города»
6 янв в 10:00
18 900 за человека
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области зимой
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области зимой
Начало: Иваново
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 2200019 400 за человека
Малое Золотое кольцо России зимой
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малое Золотое кольцо России зимой
Начало: Москва
«осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер — летом, экстерьер — зимой) — выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества»
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 2400020 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Малое Золотое кольцо России зимой
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Малое Золотое кольцо России зимой
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Малое Золотое кольцо России зимой
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Димитрий
    25 января 2024
    Рождество на Золотом кольце
    Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
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    где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5). Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.

    Добрый день!
  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о
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    городах Золотого кольца России, благодаря гиду Елене Петровне! Нужно понимать, что за время, отведенное на экскурсии, нельзя объять необъятное, но основные достопримечательности городов мы увидели, в том числе и на обзорных автобусных экскурсиях. Хочется сказать, что наша группа туристов из разных уголков России (42 человека!) оказалась дружной, активной, организованной и очень выносливой, ведь все 5 дней тура стояли очень сильные морозы около -30 и чуть больше, но это не омрачило наше путешествие, все тепло одевались, много двигались, никто не заболел. Тур очень понравился, появилось желание побывать в некоторых городах Золотого кольца с более подробной программой (Суздаль, Кострома, Сергиев Посад).

    Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала многоЕздила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
    Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но
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    после этого появляются цели более подробно ознакомиться с достопримечательностями городов Золотого кольца. Не много дискомфорта добавил мороз, но в целом впечатления только положительные. Есть предложение добавить в программу тура обзорную экскурсию по Ипатьевскому монастырю в г. Кострома. Мы его увидели из окон автобуса проезжая мимо. Это одна из жемчужин архитектуры Русского севера и истории. Колыбель династии Романовых.

  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
    Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание,
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    проживание в гостинице, интересная экскурсионная программа, дегустация, концертная программа - большое спасибо организаторам за все!! Даже сильные морозы не помешали нам найти новых знакомых в нашей группе и отлично провести время!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Зимние»

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