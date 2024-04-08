1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Начало: Ивановская область, посёлок Палех
1 янв в 10:00
27 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Начало: Москва, метро Новогиреево
«В новогодние праздники город наряжается в праздничный наряд»
6 янв в 10:00
от 23 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор»
3 янв в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
«Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь»
30 ноя в 10:00
31 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Самый лучший способ провести новогодние каникулы — это побывать в новых городах»
3 янв в 10:00
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Экскурсионная программа: вечерняя обзорная экскурсия по новогоднему Владимиру»
4 янв в 10:00
от 28 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
««Новогоднее очарование провинциального города» — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города»
6 янв в 10:00
18 900₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 2200019 400₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
4 дня
Малое Золотое кольцо России зимой
Начало: Москва
«осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер — летом, экстерьер — зимой) — выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества»
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 2400020 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДимитрий25 января 2024Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
- ИИрена22 января 2024Ездила в Рождественский тур в самое волшебное новогоднее время - с 03.01.2024 по 07.01.2024. Узнала много нового и интересного о
- ССемыкин21 января 2024Путешествие длилось с 3 по 7 января. Очень рад, что совершил поездку по древним городам России. Экскурсии, конечно ознакомительные, но
- ССветлана17 января 2024Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание,
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Зимние»
Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Иваново
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Зимние" можно забронировать 9 авторских туров от 18 900 до 31 900 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Иваново на 2024 год по теме «Зимние», 27 ⭐ отзывов, цены от 18900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август