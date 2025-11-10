янв
Программа тура по дням
Иваново: Музей сыра, Музей промышленности и искусства ИМ.Д.Г. Бурылина
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Иваново (~315 км, 4,5 часа). Путевая информация.
Обзорная экскурсия в Иваново.
Иваново – «русский Манчестер» – признанная столица отечественного текстиля. Многочисленные фабрики составили промышленную славу города и определили особенности его облика.
Архитектурные достопримечательности представлены образцами стилей «модерн», «неоклассицизм» и «конструктивизм».
Площадь Революции — это центральная площадь города Иваново, на которой находятся основные административные здания города. На площади расположен огромный монумент в память о революционных событиях 1905 года. Памятник просматривается уже издали.
Скульптор изобразил фигуры двух рабочих: один ранен, другой подхватывает выпавшее из рук товарища знамя. Это место традиционно посещают молодожёны.
Осмотр памятника Якову Петровичу Гарелину (1820—1890) – одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату, по инициативе которого началось крупномасштабное благоустройство и озеленение улиц города, появился парк, были открыты публичная библиотека, училища.
Обед в кафе города.
Посещение Музея сыра с программой «Сыр и вино – идеальная пара»:
Здесь вам вкусно расскажут о сыре, его прошлом, настоящем и будущем. О вековых традициях этой идеальной пары – сыра и вина.
Многие привыкли, что в музеях главное правило: «смотреть глазами, но руками не трогать». Здесь не так! В Музее сыра вы можете смотреть, вдыхать ароматы, пробовать и покупать понравившиеся вам сыры с собой!
Сыр и вино – классика жанра, но не так все гладко в этом союзе.
После экскурсии вас будет ждать дегустация с бокалом вина и сырной тарелкой. Наш гид-экскурсовод расскажет о их сочетании, и, чтобы прийти к полной гармонии вкусов, вы сможете составить свою идеальную пару…
Посещение Музея промышленности и искусства им. Д. Г. Бурылина.
В коллекциях музея находятся книги, оружие, произведения живописи и скульптуры, монеты, ордена и медали, а также предметы культуры и быта и археологические находки; экспозиции охватывают период с античных времён до наших дней.
С начала XX века музей по праву считается одним из лучших провинциальных музеев России. Залы на трех этажах создают великолепное экспозиционное пространство для уникальных коллекций, собранных и подаренных городу фабрикантом Д. Г. Бурылиным.
18:00 Размещение в отеле «Турист», г. Иваново (резервные отели: «Союз», г. Иваново или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Плёс, Волгореченское рыбное хозяйство
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Переезд в Плес (~70 км, 1,5 часа).
Обзорная экскурсия по Плесу – «Жемчужине на Волге».
Плес начинает свою историю с 1141 г., входит в состав городов «Золотого кольца». Главная достопримечательность Плёса – великолепные волжские пейзажи.
Любовались красотами Плёса И. Е. Репин и Ф. А. Васильев. Плёс стал вдохновителем для таких художников как А. С. Степанов, В. Н. Бакшеев, М. Х. Аладжалов, А. М. Корин, В. В. Переплетчиков.
Из всех городов на Волге именно в Плёсе предпочитал отдыхать Ф. И. Шаляпин. Самым большим ценителем красот Плёса оказался И. И. Левитан От тишины в этом месте первые несколько минут для людей, прибывших из мегаполиса, будут казаться совсем непривычными.
Но очень скоро начинаешь понимать, почему именно этот город выбрал Левитан для своих творений, написав картину «Над вечным покоем».
Пройдёмся по живописным окрестностям, вкупе с церковно-культовыми памятниками, где гулял великий художник и открыл здесь неиссякаемый источник вдохновения, ощутим тягу к великому.
Переезд в Волгореченск (~30 км, 0,5 часа).
Обед в кафе города.
Экскурсия на Волгореченское рыбное хозяйство.
Первая часть экскурсии проходит под открытым небом. Это бассейновый участок товарного выращивания рыбы.
Здесь рассказывается история создания хозяйства, демонстрируются различные виды выращиваемых рыб, возможно их кормление.
Вторая часть экскурсии проходит в комплексе под крышей, где рыба выращивается круглый год в установках замкнутого водоснабжения, вне зависимости от условий внешней среды.
В демонстрационном бассейне представлены все виды рыб, которые выращиваются на ВРХ.
Это огромная 70-ти килограммовая белуга, сибирский и русский осетр, стерлядь, радужная форель, восьмилетний карп, рыбы-альбиносы, африканский клариевый сом.
С декабря по май посетителям демонстрируется процесс инкубации осетровой и форелевой икры.
В остальное время можно ознакомиться с процессом инкубации других видов рыб (карп, тилапия, сом), а также посетить в личиночно-мальковый комплекс.
После экскурсии вас ждет дегустация рыбы, которая выращивается на предприятии. В программе представлены два вида рыбы (карп, осетр) горячего и холодного копчения. Закуски запиваются напитком из иван-чая.
На территории хозяйства имеется магазин, где можно приобрести рыбную продукцию, начиная от традиционного карпа горячего и холодного копчения, заканчивая продукцией luxury-класса (черная икра).
Ориентировочно в 19:00 возвращение в Иваново.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Палех, Шуя, лавка Шуйского ликеро-водочного завода с дегустацией
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Палех (~70 км, 1,5 часа).
Обзорная экскурсия по Палеху.
Знакомство с селом художников: иконописцев и мастеров лаковой миниатюры. Пешеходная экскурсия даёт представление о Палехе, его прошлом и настоящем.
Неповторимый облик Палеха сохраняется в архитектуре старой части посёлка. Когда-то исторический центр именовался Горой, сейчас это улицы Баканова и Ленина.
Посещение музея Палехского искусства (музей Голикова, музей икон, выставка лаковой миниатюры).
Дом-музей И. И. Голикова – основоположника палехской лаковой миниатюры, одного из самых ярких и талантливых художников Палеха.
В мемориальной комнате представлены личные вещи художника, в исторической части музея мы узнаем о создании Артели древней живописи в Палехе и о процессе создания палехской шкатулки
Экскурсия в музей лаковой миниатюры, основу собрания которого составляют произведения художников Палеха: лаковая миниатюра и графика. Коллекция лаковой миниатюры и графики насчитывает более семи тысяч экспонатов
Музей иконы – уникальное иконописное собрание, значительную часть которого составляют произведения местных мастеров. Древние иконы XIV-XVII вв. – результат собирательской деятельности палешан, которая активно велась ещё в XVIII веке
Палех стремился всё время держаться немного особняком в бескрайнем море провинциальных икон. Иконописание было родовым делом палешан, и существовали целые семейные династии, где мальчики становились сначала иконописцами по рождению, а уже затем – по призванию.
В середине XIX веке известный знаток древнерусской живописи Георгий Дмитриевич Филимонов посетив Палех, назвал его «селом-академией народной».
Переезд в Шую (~30 км, 0,5 часа).
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по исторической части города Шуя.
Шуя – старинный уютный русский город над рекой Тезой, известный с начала XVI в. Знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирают и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.
Посещение фирменной Питейной лавки шуйского ликеро-водочного завода с дегустацией.
Вы познакомитесь с традициями Шуйского винокурения, узнаете историю Шуйского ликеро-водочного завода, и о знаменитом бальзаме «Старая Шуя», состоящем из 20 трав, ягод и специй, а также продегустируете несколько видов ароматных шуйских наливок и настоек!
В 17:00 ориентировочно – отправление домой.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|«Турист», г. Иваново (резервные отели: «Союз», г. Иваново или аналог по решению туроператора)
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|29 900
|31 900
Доплата за одноместное размещение – 5900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 800 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Турист», г. Иваново
Гостиничный комплекс «АМАКС Турист Отель Иваново» 4* располагается в центре города по адресу ул. Набережная, д. 9, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой.
Отель предлагает гостям достойный сервис, уютные номера и дополнительные услуги для комфортного отдыха. В их числе сауна, ресторан, бильярдная, боулинг, велоспорт и другие. Такое разнообразие досуга точно скрасит ваше пребывание.
Номерной фонд представлен классическими номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 1,5 км, а до аэропорта - 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе и выбранному тарифу, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видеомонитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще необходимо знать о туре?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт, водительские права, военный билет и т. п.);
- время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог, при этом в автобусе свободная рассадка;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы, туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий.
- дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.