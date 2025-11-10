1 день

Иваново: Музей сыра, Музей промышленности и искусства ИМ.Д.Г. Бурылина

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Иваново (~315 км, 4,5 часа). Путевая информация.

Обзорная экскурсия в Иваново.

Иваново – «русский Манчестер» – признанная столица отечественного текстиля. Многочисленные фабрики составили промышленную славу города и определили особенности его облика.

Архитектурные достопримечательности представлены образцами стилей «модерн», «неоклассицизм» и «конструктивизм».

Площадь Революции — это центральная площадь города Иваново, на которой находятся основные административные здания города. На площади расположен огромный монумент в память о революционных событиях 1905 года. Памятник просматривается уже издали.

Скульптор изобразил фигуры двух рабочих: один ранен, другой подхватывает выпавшее из рук товарища знамя. Это место традиционно посещают молодожёны.

Осмотр памятника Якову Петровичу Гарелину (1820—1890) – одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату, по инициативе которого началось крупномасштабное благоустройство и озеленение улиц города, появился парк, были открыты публичная библиотека, училища.

Обед в кафе города.

Посещение Музея сыра с программой «Сыр и вино – идеальная пара»:

Здесь вам вкусно расскажут о сыре, его прошлом, настоящем и будущем. О вековых традициях этой идеальной пары – сыра и вина.

Многие привыкли, что в музеях главное правило: «смотреть глазами, но руками не трогать». Здесь не так! В Музее сыра вы можете смотреть, вдыхать ароматы, пробовать и покупать понравившиеся вам сыры с собой!

Сыр и вино – классика жанра, но не так все гладко в этом союзе.

После экскурсии вас будет ждать дегустация с бокалом вина и сырной тарелкой. Наш гид-экскурсовод расскажет о их сочетании, и, чтобы прийти к полной гармонии вкусов, вы сможете составить свою идеальную пару…

Посещение Музея промышленности и искусства им. Д. Г. Бурылина.

В коллекциях музея находятся книги, оружие, произведения живописи и скульптуры, монеты, ордена и медали, а также предметы культуры и быта и археологические находки; экспозиции охватывают период с античных времён до наших дней.

С начала XX века музей по праву считается одним из лучших провинциальных музеев России. Залы на трех этажах создают великолепное экспозиционное пространство для уникальных коллекций, собранных и подаренных городу фабрикантом Д. Г. Бурылиным.

18:00 Размещение в отеле «Турист», г. Иваново (резервные отели: «Союз», г. Иваново или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

