1 день

Щелыково, Кинешма и Праздник Волжского бульвара

08:30Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Кинешма с табличкой «Праздник Волжского бульвара».

Отправление автобуса в Щелыково

Переезд в музей-заповедник «Щелыково» (30 км). Путевая информация.

Музей-усадьба А. Н. Островского «Щелыково».

Усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского – место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь. Здесь он много и плодотворно работал, принимал многочисленных гостей, здесь нашел свой последний приют. Здесь бережно хранят его наследие и поддерживают щелыковские традиции.

Вы посетите дом писателя. Именно в этом доме жил А. Н. Островский, приезжая в усадьбу на лето. Впервые посетив Щелыково, драматург с восхищением отзывается о доме, отмечая, что он «удивительно хорош как снаружи оригинальностью архитектуры, так и внутри удобством помещений».

Церковь Николая Святителя в Бережках. Здесь похоронены сам драматург, его отец Николай Федорович, жена Мария Васильевна и дочь Мария Александровна Шателен.

Этнографический музей «Дом Соболева». Бывший крепостной Островских, талантливый столяр и резчик, Соболев выполнял заказы Островских, делал мебель для барского дома.

В настоящее время в доме Соболева размещена этнографическая экспозиция «Быт и традиции наших предков», на которой представлены промыслы, ремесла, быт и традиции крестьян XIX века, характерные для наших мест.

12:30 Возвращение в Кинешму.

Обед в ресторане города.

После обеда – участие в городских гуляниях «Праздник Волжского бульвара».

Волжский бульвар Кинешмы – визитная карточка города, его по праву считают одним из самых живописных мест региона.

В центре программы «Купеческий разгуляй» – широкая праздничная ярмарка, которая разворачивается на верхней и нижней части набережной. Мастера прикладного и художественного творчества представляют изделия из глины и керамики, резьбу по дереву, картины на бересте, мыло ручной работы, художественные изделия из шерсти.

Кинешма всегда вдохновляла живописцев со всей страны, поэтому на празднике Волжского бульвара традиционно проходит выставка-продажа работ кинешемских художников.

Для гостей праздника создают стилизованные интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы по лозоплетению, гончарному делу и старинным танцам, осенние инсталляции, музыкальные и театральные перформансы, игры и квизы, выступления театральных коллективов.

Вечером горожан и гостей приглашает фаер-шоу и дискотека на бульваре.

16:00 Катание на катере по Волге за доп. плату – 650 рублей.

40-минутная прогулка на небольшом катере по широкому простору реки с выходом на стрелку Волги и речки Кинешемки. Только волны, небо, ветер и скорость и проплывающие мимо крутые Волжские берега. Моменты абсолютной свободы и пьянящего счастья.

Обзорная экскурсия по Кинешме.

Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка – одноэтажные и двухэтажные дома купцов и мещан XIX века органично дополнены особняками купцов-фабрикантов, величественными общественными зданиями, храмовыми ансамблями.

Экскурсия по историческому центру позволит увидеть величественные соборы и храмы, богатство особняков, знаменитый Волжский бульвар, грандиозный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный ещё в 1745 году, образец русской церковной архитектуры XVIII века.

Рядом красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году. А Кинешемские Красные ряды – памятник русской архитектурной эклектики, где перемешано всё: тут и романская монументальность, и строгость классики и изящество модерна…

Размещение в гостинице «Мирная пристань».

Ужин в кафе гостинице (за доп. плату 650 руб.).