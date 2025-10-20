3 день

Кострома, Музей сыра

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Кострому.

Обзорная Экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.

Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.

В центре расположены:

Пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма;

– выдающимся памятник классицизма; здание Гауптвахты;

великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.

Кострома – колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы.

Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.

Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.

Посещение «Музея Сыра».

Какая ассоциация возникает при слове «Костромской», конечно же сыр. Кострома знаменита своими сырами, в связи с чем, по праву получила звание сырной столицы России!

Сырный сомелье проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Узнаете:

как и где появился первый сыр;

увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия;

посмеётесь на сырных забавах;

откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Обедв кафе города.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

