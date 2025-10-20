Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Суздаль и Иваново
07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
Отправление в г. Суздаль.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю.
В программе:
- посещение главной достопримечательности Суздаля – Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века;
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий;
- осмотр территории Спасо-Ефимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора и знаменитыми колокольными звонами. Монастырь знаменит тем, что стены собора хранят уникальные фрески XVI века с фасадов здания и росписи XVII века от знаменитых мастеров Гурия Никитина и Силы Савина.
Посещение экспозиции «Золотая Кладовая» – настоящей сокровищницы древнерусских произведений декоративно-прикладного искусства, часть из них связана с историей развития Владимира и Суздаля.
Обед в кафе города.
Отправление в в г. Иваново.
Путевая обзорная экскурсия по г. Иваново.
«Русский Манчестер», город ситцевых королей, задававших моду отечественного текстиля, родина первого совета, образцовый социалистический город, рай для любителей «конструктивизма». Все это – Иваново.
В программе:
- железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново;
- площадь Революции — центральная площадь города;
- памятник Якову Петровичу Гарелину (1820–1890), одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату;
- постройки советского конструктивизма, после Москвы и Санкт-Петербурга в Иваново в России их больше всего;
- Щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново, XVII век.
Переезд в г. Волгореченск. Промышленный городок в 45 км от Костромы.
Размещение в гостинице «Волгореченск» г. Волгореченск, экономный вариант со всеми удобствами в номере. (резервные гостиницы: загородная резиденция «Губернский двор» (м. Козловы Горы), номера категории «стандарт» корпус №5; «Сусанин парк-отель 3*» г. Кострома; «Снегурочка 3*» г. Кострома; «Волга» г. Кострома).
Ужин в ресторане гостиницы.
Плёс, дегустация в Волгореченске
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Плес.
Обзорная экскурсия по г. Плесу – «столице» русского пейзажа, живописная местность этого города вдохновляла великих художников, певцов, писателей.
Осмотр достопримечательностей города:
- Соборная гора, с которой Вам откроется живописная панорама города;
- памятник Василию I – это первый и единственный памятник князю Василию I – сыну Дмитрия Донского, многолетнему правителю Русской земли;
- Базарная площадь, на которой высится церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году;
- набережная Плёса – это вереница двухсотлетних домов, каждый со своей историей;
- Каменные купеческие владения.
Теплоходная прогулка по Волге (45 минут).
Прогулка сопровождается аудиоэкскурсией: возможность насладиться не только красотой реки матушки Волги и очарованием города с воды, но и узнать много интересного о живописном Плесе.
Свободное время. Прекрасная возможность самостоятельно посетить музей Левитана или музей Пейзажа.
Обед в кафе.
Возвращение в г. Волгореченск.
Свободное время.
Ужин в ресторане гостиницы с дегустацией:
- Рыбы Волгореченского рыбного хозяйства: карп и форель холодного копчения. Рыба коптится в течение 7 часов при низкой температуре 30 градусов, при копчении используются щепа бука для придания цвета рыбе и щепа ольхи для тонкого аромата.
- Сыров: свежие рассольные сыры, мягкие сыры, сыр с плесенью и полутвердый Костромской (производство – сыроварня «Волжанка», г. Волгореченск).
- Сладостей: мармелад, пастила, зефир (кондитерская фабрика «Меренга», г. Кострома).
- Варенья из ягод, собранных исключительно в Костромском крае (ООО «Царь Берендей», г. Макарьев, Костромская область).
- Бокала домашнего вина «от бабы Нюры».
Обращаем внимание: если какого-то дегустационного продукта не окажется в наличии, организатор дегустации в праве заменить его на другой продукт.
Кострома, Музей сыра
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Кострому.
Обзорная Экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- Пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома – колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Посещение «Музея Сыра».
Какая ассоциация возникает при слове «Костромской», конечно же сыр. Кострома знаменита своими сырами, в связи с чем, по праву получила звание сырной столицы России!
Сырный сомелье проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Узнаете:
- как и где появился первый сыр;
- увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия;
- посмеётесь на сырных забавах;
- откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Обедв кафе города.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Сезон/питание
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки, обеды
|Полное питание: завтраки, обеды, ужины
|Октябрь – апрель
|19 590
|21 090
|21 890
|Май – сентябрь
|19 890
|21 390
|22 190
Доплата за одноместный номер – 4 100 руб.
Подселения нет, доплата за одноместное размещение обязательна, при заявке на 1 человека.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.
Размещение в отеле «Волгореченск», г. Волгореченск.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Волгореченск»
Гостиница «Волгореченск» располагается в самом центре одноименного города Костромской области, напротив Дома культуры.
В номерном фонде представлены уютные номера от категории стандарт до люкс. Каждый из них оснащен телевизором и комфортабельной мебелью в виде кроватей со свежим постельным бельем, тумбочек и шкафов. В собственной ванной комнате имеются полотенца.
На территории работает кафе, где за отдельную плату можно заказать завтрак и ужин. Кроме того, имеется оборудованная кухонная зона для общего пользования. В номерах предусмотрены небольшие холодильники и чайники. Неподалеку есть пиццерия, несколько ресторанов и продуктовые магазины.
В гостинице есть парковка, интерактивный музей в холле, работает сувенирная лавка. Рядом находится Городской парк, Тихоновская церковь. В 3 км есть пляжи на реке Шача. Расстояние до железнодорожного вокзала Костромы — 36,3 км, до аэропорта — 42 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер - 4 100 руб
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб. (бронируется при покупке тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1470 руб.).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
