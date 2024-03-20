Встречаем Новый Год 2024 в Иваново

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2024» в Иваново, цены от 18 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
«Новогодние дни – волшебное время и провести их нужно так, чтобы остались радостные воспоминания и яркие фотографии»
3 янв в 10:00
51 900 за человека
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Самый лучший способ провести новогодние каникулы — это побывать в новых городах»
3 янв в 10:00
от 20 900 за человека
Рождество на Золотом кольце
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Экскурсионная программа: вечерняя обзорная экскурсия по новогоднему Владимиру»
4 янв в 10:00
от 28 900 за человека
Рождество на Волге. Ивановская область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
««Новогоднее очарование провинциального города» — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города»
6 янв в 10:00
18 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Димитрий
    25 января 2024
    Рождество на Золотом кольце
    Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
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    где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5). Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.

    Добрый день!
  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
    Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание,
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    проживание в гостинице, интересная экскурсионная программа, дегустация, концертная программа - большое спасибо организаторам за все!! Даже сильные морозы не помешали нам найти новых знакомых в нашей группе и отлично провести время!!

  • Н
    Надежда
    16 октября 2023
    Рождество на Золотом кольце
    Организовано было всё хорошо, были небольшие шероховатости, но это всё мелочи. Гид выше всяких похвал!!!!
  • А
    Анна
    30 августа 2023
    Рождество на Золотом кольце
    Хочется поблагодарить нашего гида - Ягодку Елену Владимировну! Очень понравилась организация экскурсий. Елена Владимировна очень интересно рассказывает, что даже я
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    (которая была немного далека от таких тем) слушала открыв рот! Если возникали какие-то вопросы или проблемы, то всегда можно было обратиться за помощью к Елене Владимировне и проблема решалась в течение пары минут!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Новогодние 2024»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 4 тура от 18 900 до 51 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Иваново? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Иваново, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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