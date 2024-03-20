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Авторский тур
4 дня
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
«Новогодние дни – волшебное время и провести их нужно так, чтобы остались радостные воспоминания и яркие фотографии»
3 янв в 10:00
51 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Самый лучший способ провести новогодние каникулы — это побывать в новых городах»
3 янв в 10:00
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Экскурсионная программа: вечерняя обзорная экскурсия по новогоднему Владимиру»
4 янв в 10:00
от 28 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
««Новогоднее очарование провинциального города» — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города»
6 янв в 10:00
18 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДимитрий25 января 2024Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
- ССветлана17 января 2024Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание,
- ННадежда16 октября 2023Организовано было всё хорошо, были небольшие шероховатости, но это всё мелочи. Гид выше всяких похвал!!!!
- ААнна30 августа 2023Хочется поблагодарить нашего гида - Ягодку Елену Владимировну! Очень понравилась организация экскурсий. Елена Владимировна очень интересно рассказывает, что даже я
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 4 тура от 18 900 до 51 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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