Погрузитесь в сказочный мир природы, где свежий воздух наполняет легкие, а живописный карьер с идеально подготовленными участками откроет перед вами безграничные возможности для скалолазания!

Мы предлагаем безопасные условия для обучения скалолазанию на живописных скалах высотой до 15 метров, где можно изучить с нуля или улучшить технику или просто отдохнуть на свежем воздухе.

Здесь вы не только научитесь лазить и страховать, но и отточите свою технику, повысив мастерство. Погружение в альпинистскую терминологию, работа с веревкой и изучение различных видов скалолазания подарят вам новые знания и уверенность.

Для тех, кто боится высоты, мы предложим безопасные маршруты- боулдеринг,- лазание по валунам на небольшой высоте.

После жаркой тренировки можно принять душ в нашем палаточном лагере. Повар, который не только готовит на костре, но и делится секретами кулинарии, добавит нотку дружелюбия и уюта.

Вы встретите новых друзей, обменяетесь интересными историями и почувствуете единение с природой, отдохнув от городской суеты. Просыпайтесь под пение птиц и шепот леса, а вечерами собирайтесь у костра, создавая незабываемые воспоминания.

При желании, можно получить навыки разжигания костра, походного быта и узнать много чего интересного.

Почувствуйте всю силу природы, поверьте в себя и проверьте своё бесстрашие.

Возраст от 7-ми лет. Опыт приветствуется. Билеты от Москвы до Владимира лучше приобретать заранее. Есть возможность трансфера от Москвы до лагеря от 1500 рублей.