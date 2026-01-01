Описание тура
Погрузитесь в сказочный мир природы, где свежий воздух наполняет легкие, а живописный карьер с идеально подготовленными участками откроет перед вами безграничные возможности для скалолазания!
Мы предлагаем безопасные условия для обучения скалолазанию на живописных скалах высотой до 15 метров, где можно изучить с нуля или улучшить технику или просто отдохнуть на свежем воздухе.
Здесь вы не только научитесь лазить и страховать, но и отточите свою технику, повысив мастерство. Погружение в альпинистскую терминологию, работа с веревкой и изучение различных видов скалолазания подарят вам новые знания и уверенность.
Для тех, кто боится высоты, мы предложим безопасные маршруты- боулдеринг,- лазание по валунам на небольшой высоте.
После жаркой тренировки можно принять душ в нашем палаточном лагере. Повар, который не только готовит на костре, но и делится секретами кулинарии, добавит нотку дружелюбия и уюта.
Вы встретите новых друзей, обменяетесь интересными историями и почувствуете единение с природой, отдохнув от городской суеты. Просыпайтесь под пение птиц и шепот леса, а вечерами собирайтесь у костра, создавая незабываемые воспоминания.
При желании, можно получить навыки разжигания костра, походного быта и узнать много чего интересного.
Почувствуйте всю силу природы, поверьте в себя и проверьте своё бесстрашие.
Возраст от 7-ми лет. Опыт приветствуется. Билеты от Москвы до Владимира лучше приобретать заранее. Есть возможность трансфера от Москвы до лагеря от 1500 рублей.
Программа тура по дням
Приезд, краткое знакомство
Встреча у трансфера в Москве (ориентировочно в 19:00 у м. Автозаводская). Возможно самостоятельно приехать на автомобиле либо по согласованию с другими участниками. Приезд, краткое знакомство, ужин, душ/умывание, расселение по палаткам. Отбой.
Занятия на склоне. Отдых в лесу
8:00. Утренние процедуры, завтрак. Игры на знакомства. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с альп-снаряжением.
9:30. Выход на склон:
-Разминка
-Изучение основных приемов и техник скалолазания
-Изучение техники страховки
-Работа на скалах различной сложности.
14:00 обед. Личное время.
15:30 Выход на склон и закрепление техник. Усложняем трассы.
19:00 Ужин, личное время, игры. Мастер-класс по вязанию разных видов узлов.
22:00 отбой.
Работа на скалах. Отъезд
8:00 Утренние процедуры, завтрак.
Выход на склон:
-закрепление ранее полученных навыков
-изучение техники спуска по веревке
-изучение техники подъема по веревке
-изучение техники перестежки по перилам.
14:00 Обед и собираемся домой.
По дороге домой заезжаем на фонтан.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Всесторонняя помощь и обучение от опытного инструктора
- Проживание в палатках, (спальник и коврик свой или в прокат)
- Горячее питание (4 разовое) от повара на костре, чистая вода, костёр
- Альп-снаряжение
- Групповая аптечка
- Кемпинговая мебель
- Душ - теплый
- Установка палаточного лагеря
- Организация трансфера от Москвы (оплата в стоимость не входит)
- Сопровождения инструктора на протяжение всего маршрута
Что не входит в цену
- Спальник, коврик
- Кружка, миска, ложка
- Трансфер от Москвы
О чём нужно знать до поездки
У кого есть аллергия, просьба не забыть свою аптечку.
Пожелания к путешественнику
Мы позиционируем себя, как спортивный лагерь, поэтому не пьем и не курим!! А если и курим, то только в стороне от других.
Свой негатив оставляем в городе. Но можем и помочь избавиться от всех плохих мыслей, надо же кому-то дрова рубить
Просьба аллергикам и вегетарианцам заранее предупреждать, чтобы мы могли учесть это и ваш отдых был ярче и насыщеннее.