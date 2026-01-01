Скалолазание в Подмосковье и Владимирской области

Тренировки по скалолазанию для новичков и опытных. Наслаждайтесь природой и общением
Описание тура

Погрузитесь в сказочный мир природы, где свежий воздух наполняет легкие, а живописный карьер с идеально подготовленными участками откроет перед вами безграничные возможности для скалолазания!

Мы предлагаем безопасные условия для обучения скалолазанию на живописных скалах высотой до 15 метров, где можно изучить с нуля или улучшить технику или просто отдохнуть на свежем воздухе.

Здесь вы не только научитесь лазить и страховать, но и отточите свою технику, повысив мастерство. Погружение в альпинистскую терминологию, работа с веревкой и изучение различных видов скалолазания подарят вам новые знания и уверенность.

Для тех, кто боится высоты, мы предложим безопасные маршруты- боулдеринг,- лазание по валунам на небольшой высоте.

После жаркой тренировки можно принять душ в нашем палаточном лагере. Повар, который не только готовит на костре, но и делится секретами кулинарии, добавит нотку дружелюбия и уюта.

Вы встретите новых друзей, обменяетесь интересными историями и почувствуете единение с природой, отдохнув от городской суеты. Просыпайтесь под пение птиц и шепот леса, а вечерами собирайтесь у костра, создавая незабываемые воспоминания.

При желании, можно получить навыки разжигания костра, походного быта и узнать много чего интересного.

Почувствуйте всю силу природы, поверьте в себя и проверьте своё бесстрашие.

Возраст от 7-ми лет. Опыт приветствуется. Билеты от Москвы до Владимира лучше приобретать заранее. Есть возможность трансфера от Москвы до лагеря от 1500 рублей.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, краткое знакомство

Встреча у трансфера в Москве (ориентировочно в 19:00 у м. Автозаводская). Возможно самостоятельно приехать на автомобиле либо по согласованию с другими участниками. Приезд, краткое знакомство, ужин, душ/умывание, расселение по палаткам. Отбой.

2 день

Занятия на склоне. Отдых в лесу

8:00. Утренние процедуры, завтрак. Игры на знакомства. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с альп-снаряжением.

9:30. Выход на склон:

-Разминка

-Изучение основных приемов и техник скалолазания

-Изучение техники страховки

-Работа на скалах различной сложности.

14:00 обед. Личное время.

15:30 Выход на склон и закрепление техник. Усложняем трассы.

19:00 Ужин, личное время, игры. Мастер-класс по вязанию разных видов узлов.

22:00 отбой.

3 день

Работа на скалах. Отъезд

8:00 Утренние процедуры, завтрак.

Выход на склон:

-закрепление ранее полученных навыков

-изучение техники спуска по веревке

-изучение техники подъема по веревке

-изучение техники перестежки по перилам.

14:00 Обед и собираемся домой.

По дороге домой заезжаем на фонтан.

Варианты проживания

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Всесторонняя помощь и обучение от опытного инструктора
  • Проживание в палатках, (спальник и коврик свой или в прокат)
  • Горячее питание (4 разовое) от повара на костре, чистая вода, костёр
  • Альп-снаряжение
  • Групповая аптечка
  • Кемпинговая мебель
  • Душ - теплый
  • Установка палаточного лагеря
  • Организация трансфера от Москвы (оплата в стоимость не входит)
  • Сопровождения инструктора на протяжение всего маршрута
Что не входит в цену
  • Спальник, коврик
  • Кружка, миска, ложка
  • Трансфер от Москвы
О чём нужно знать до поездки

У кого есть аллергия, просьба не забыть свою аптечку.

Пожелания к путешественнику

Мы позиционируем себя, как спортивный лагерь, поэтому не пьем и не курим!! А если и курим, то только в стороне от других.

Свой негатив оставляем в городе. Но можем и помочь избавиться от всех плохих мыслей, надо же кому-то дрова рубить

Просьба аллергикам и вегетарианцам заранее предупреждать, чтобы мы могли учесть это и ваш отдых был ярче и насыщеннее.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Na сайте с 2026 года
Образование: 2000-2002 гг. - Центр образования «Спарта», специальность «Учитель физической культуры» С 2015 – поступил в «Московский финансово-промышленный Университет „Синергия“ специальность: Спортивный менеджмент А так же регулярное прохождение курсов повышения квалификации по данной
специальности. Опыт работы: 1997-1999 гг Центр внешкольной работы «Синяя птица» - инструктор по горному туризму 1999-2002 гг Московский городской Дворец детского (юношеского) творчества – инструктор по горному туризму 2002-2015 Государственное образовательное учреждение школа № 1136 – Преподаватель физической культуры С 2007 года работал инструктором-тренером по скалолазанию (САМБО-70, Скала-Сити, Алекс-фитнес, фитнес-центр Зарядка, Биг -Вол) 2012 -2013 Веду программу по скалолазанию в детской школе “Шатаево” 2014 -2017- Виду разные туристические программы, обучаю начальным навыкам альпинизма. 2017- 2020 Организатор и тренер в клубе приключений. 2020 - Вожу горные походы и организовываю досуг Профессиональные достижения: Профессионально занимаюсь альпинизмом с 1995 года. С 1998- 2000 заместитель руководителя туристической группы. С 1998 по 2003 г. детский тренер по горному туризму. Мои воспитанники имеют навыки не только ходить в горы, но были подготовленные к соревнованиям районного и областного уровня, где команды под моим руководством стабильно занимали призовые места. Так же есть успешный опыт подготовки детей и взрослых к участию в индивидуальных зачетах и соревнованиях. Имею большой опыт работы со взрослыми группами в том числе и коммерческими. Не могу жить без гор.

