Небольшое путешествие на лоне природы и отдых веселой и дружной компанией – лучший способ провести выходные.
Вас ждет свежий воздух, радующие глаз живописные пейзажи, искреннее деревенское гостеприимство, вкусная деревенская кухня и своеобразный национальный колорит.
Программа тура по дням
Встреча группы в Палехе
Встреча в Палехе на автовокзале.
В первый день заезжать можно в любое удобное время.
Переезд на базу в д. Пестово.
Ужин.
Знакомство с лошадьми.
Инструктаж по технике безопасности.
Пестово - река Люлех
Заезд может быть осуществлен на второй день до 08:00.
Завтрак.
Инструктаж.
В этот день запланирован конный маршрут: Пестово – Ряплово – Волокобино – река Люлех.
По пути рыбалка, сбор ягод и грибов.
Обед на привале.
Оборудование полевого лагеря.
Ужин у костра.
Возвращение в Пестово и отъезд
Завтрак на природе.
Возвращение по маршруту: река Люлех – д. Пестово.
Обед на базе.
Отъезд в Палех.
Отъезд в последний день можно планировать в любое время, но лучше оставить небольшой запас времени после обеда, так как время возвращения на базу может варьироваться.
Проживание
Тур предусматривает проживание в деревенском доме и в палатке.
Варианты проживания
Деревенский дом
Проживание в деревенских домах, удобства во дворе, деревенская баня.
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Палеха и обратно
- Прокат лошадей и конной амуниции
- Прокат необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование)
- Услуги гида-проводника
- Медицинская страховка
- Питание на маршруте по программе
Что не входит в цену
- Билеты до п. Палех и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную обувь (сапоги или кроссовки + краги);
- одежду для верховой езды (спортивные брюки, свитера);
- дождевик или ветровку;
- спальный мешок и туристский коврик;
- посуду для личного пользования;
- личную аптечку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа, автобусные и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться до Палеха?
Проезд до Палеха: автобусы Москва – Палех, Москва – Южа, Москва – Пучеж со Щёлковского автовокзала.
Поезд «Ласточка» Москва – Шуя, от Шуи на автобусе до Палеха.
Может ли меняться маршрут?
Маршрут может быть изменен в случае форсмажорных обстоятельств. Места стоянок также могут быть изменены из-за погодных условий.
Что еще необходимо знать о туре?
Во время похода туристы самостоятельно готовят пищу на костре.