Выходные в седле. Конный тур в Ивановской области

Приглашаем Вас открыть для себя красивые уголки, которыми богат Палехский район.

Небольшое путешествие на лоне природы и отдых веселой и дружной компанией – лучший способ провести выходные.

Вас ждет свежий воздух, радующие глаз живописные пейзажи, искреннее деревенское гостеприимство, вкусная деревенская кухня и своеобразный национальный колорит.
Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Палехе

Встреча в Палехе на автовокзале.

В первый день заезжать можно в любое удобное время.

Переезд на базу в д. Пестово.

Ужин.

Знакомство с лошадьми.

Инструктаж по технике безопасности.

2 день

Пестово - река Люлех

Заезд может быть осуществлен на второй день до 08:00.

Завтрак.

Инструктаж.

В этот день запланирован конный маршрут: Пестово – Ряплово – Волокобино – река Люлех.

По пути рыбалка, сбор ягод и грибов.

Обед на привале.

Оборудование полевого лагеря.

Ужин у костра.

3 день

Возвращение в Пестово и отъезд

Завтрак на природе.

Возвращение по маршруту: река Люлех – д. Пестово.

Обед на базе.

Отъезд в Палех.

Отъезд в последний день можно планировать в любое время, но лучше оставить небольшой запас времени после обеда, так как время возвращения на базу может варьироваться.

Проживание

Тур предусматривает проживание в деревенском доме и в палатке.

Варианты проживания

Деревенский дом

1 ночь

Проживание в деревенских домах, удобства во дворе, деревенская баня.

Палаточный лагерь

1 ночь
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Палеха и обратно
  • Прокат лошадей и конной амуниции
  • Прокат необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование)
  • Услуги гида-проводника
  • Медицинская страховка
  • Питание на маршруте по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до п. Палех и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ивановская область, посёлок Палех
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную обувь (сапоги или кроссовки + краги);
  • одежду для верховой езды (спортивные брюки, свитера);
  • дождевик или ветровку;
  • спальный мешок и туристский коврик;
  • посуду для личного пользования;
  • личную аптечку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа, автобусные и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться до Палеха?

Проезд до Палеха: автобусы Москва – Палех, Москва – Южа, Москва – Пучеж со Щёлковского автовокзала.

Поезд «Ласточка» Москва – Шуя, от Шуи на автобусе до Палеха.

Может ли меняться маршрут?

Маршрут может быть изменен в случае форсмажорных обстоятельств. Места стоянок также могут быть изменены из-за погодных условий.

Что еще необходимо знать о туре?

Во время похода туристы самостоятельно готовят пищу на костре.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

