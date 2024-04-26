Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Отправление в г. Владимир:

Путевая экскурсионная программа.

Обедв кафе города.

Экскурсия по г. Владимиру - древняя столица Северо - Восточной Руси и один из наиболее посещаемых туристами городов Золотого кольца России: здесь сохранилось несколько удивительных памятников русской средневековой белокаменной архитектуры.

В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот.

Осмотр достопримечательностей 12 века:

Золотые ворота (архитектура) - символ величия и мощи Древней Руси. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города.

Дмитриевский собор - памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода или Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.

По желанию за дополнительную плату:

Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.) или Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах.

Переезд в с. Боголюбово.

На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле - Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (архитектура).

Церковь Покрова на Нерли (архитектура) - по погодным условиям (дорога к церкви пешая, не предназначенная для автотранспорта. Так как церковь находится рядом с устьем реки Нерли могут быть затопления в период паводков, половодий (по причине дождей, снеготаяния во время оттепели). По зиме препятствием может быть обильный снегопад и ряд других причин).

Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.