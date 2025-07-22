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Классическое Золотое кольцо России: от Сергиева Посада до Владимира. Рождественский тур
Начало: Москва
«Вы увидите своими глазами достопримечательности Сергиева Посада и Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля, Костромы, Владимира и Суздаля»
3 янв в 10:00
39 900 ₽
46 000 ₽ за человека
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. От Сергиева Посада до Владимира
Начало: Москва
«Ваша поездка пройдет по маршруту: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Плёс – Иваново – Суздаль – Боголюбово – Владимир»
9 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 33 990 ₽ за человека
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. От Владимира до Сергиева Посада
Начало: Москва
«Классический экскурсионный тур по городам Золотого кольца: Владимир – Боголюбово – Суздаль – Иваново – Плёс – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев Посад»
19 авг в 10:00
9 сен в 10:00
от 33 990 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда22 июля 2025Тур прошёл замечательно. Были конечно небольшие шероховатости, но все улаживали своевременно
- ЮЮрий20 июля 2025Все понравилось, программа интересная, питание хорошее. Был одни минус, это отели в Переславль Залесском, Ярославле и Владимире, в этих номерах не было кондиционеров и москитных сеток.
- ООльга18 июля 2025Замечательный тур по Золотому кольцу! Конечно, тур ознакомительный, т. к. невозможно за пять дней, проехав 10 городов, увидеть и узнать
- ИИрина20 июня 2025Всё было отлично организовано: экскурсии, гостиницы, обеды в городах следования, фольклорная программа на день России с Еленой Молодцовой в Суздали,
- ААлексей2 ноября 2024Тур был замечательный! Интересная программа и великолепные экскурсоводы! Все отлично организованно: гостиницы, питание - все на высоком уровне!
- ГГалина17 сентября 2024Все очень понравилось! Осталось много впечатлений, опытный и интересный экскурсовод, хорошие гостиницы.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Сергиев Посад»
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