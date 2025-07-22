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Туры в Сергиев Посад из Иваново

Найдено 3 тура в категории «Сергиев Посад» в Иваново, цены от 33 990 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Классическое Золотое кольцо России: от Сергиева Посада до Владимира. Рождественский тур
На автобусе
5 дней
-
13%
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России: от Сергиева Посада до Владимира. Рождественский тур
Начало: Москва
«Вы увидите своими глазами достопримечательности Сергиева Посада и Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля, Костромы, Владимира и Суздаля»
3 янв в 10:00
39 900 ₽46 000 ₽ за человека
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. От Сергиева Посада до Владимира
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. От Сергиева Посада до Владимира
Начало: Москва
«Ваша поездка пройдет по маршруту: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Плёс – Иваново – Суздаль – Боголюбово – Владимир»
9 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 33 990 ₽ за человека
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. От Владимира до Сергиева Посада
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. От Владимира до Сергиева Посада
Начало: Москва
«Классический экскурсионный тур по городам Золотого кольца: Владимир – Боголюбово – Суздаль – Иваново – Плёс – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев Посад»
19 авг в 10:00
9 сен в 10:00
от 33 990 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Сергиев Посад»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Классическое Золотое кольцо России: от Сергиева Посада до Владимира. Рождественский тур
  2. Классическое Золотое кольцо России из Москвы. От Сергиева Посада до Владимира
  3. Классическое Золотое кольцо России из Москвы. От Владимира до Сергиева Посада
Какие места ещё посмотреть в Иваново
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Золотые Ворота
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  3. Александровский кремль
Сколько стоит тур в Иваново в июле 2025
Сейчас в Иваново в категории "Сергиев Посад" можно забронировать 3 тура от 33 990 до 39 900 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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