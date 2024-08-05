3 дня
По Золотому кольцу летом. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
«08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
16 авг в 10:00
4 окт в 10:00
33 600₽ за человека
4 дня
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
«09:10 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
1 янв в 10:00
51 900₽ за человека
3 дня
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
«07:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
21 фев в 10:00
29 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 августа 2024Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
- ММарина31 июля 2024Спасибо! Успехов!
- ММарина24 июля 2024Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «На поезде»
Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иваново
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Иваново в августе 2024
Сейчас в Иваново в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 29 990 до 51 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Иваново на 2024 год на поезде, 9 ⭐ отзывов, цены от 29990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь