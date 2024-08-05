О поездах и железной дороге

Найдено 3 тура в категории «На поезде» в Иваново, цены от 29 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Золотому кольцу летом. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
3 дня
По Золотому кольцу летом. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
«08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
16 авг в 10:00
4 окт в 10:00
33 600 за человека
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
«09:10 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
1 янв в 10:00
51 900 за человека
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
На автобусе
На поезде
3 отзыва
3 дня
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
«07:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
21 фев в 10:00
29 990 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «На поезде»

Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По Золотому кольцу летом. Железнодорожный круиз
  2. Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
  3. Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
Какие места ещё посмотреть в Иваново
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Александровский кремль
  2. Золотые Ворота
  3. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в августе 2024
Сейчас в Иваново в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 29 990 до 51 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Иваново на 2024 год на поезде, 9 ⭐ отзывов, цены от 29990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам