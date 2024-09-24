Познакомитесь с интересными музеями и городом Иваново, проведете немало времени на свежем воздухе, где вдоволь повеселитесь, а еще сделаете своими руками памятные сувениры.
Программа тура по дням
Иваново и Ново-Талицы, музей семьи Цветаевых
11:00 Встреча группы на ж/д вокзале г. Иваново.
Автобусная экскурсия по городу Иваново.
Обед в кафе.
Переезд в село Ново-Талицы.
Посещение уникального музея семьи Цветаевых. Островок душевной гармонии, уюта и вдохновения.
Отсюда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец — Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искуств им. А. С. Пушкина.
Экспозиция музея построена на подлинных экспонатах: собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии, что даёт возможность ознакомиться с жизнью Цветаевых, их привычками и увлечениями, узнать об их заслугах перед Отечеством.
В мансарде дома-музея работает читальный зал, в котором собрано более 3000 томов произведений поэтов и писателей Серебряного века.
Здесь нас ждёт угощение знаменитым «Цветаевским пирогом» с душистым чаем.
Размещение в гостинице «Вознесенская» в центре города.
Ужин за доп. плату — 500 руб.
Музей Д.Г. Бурылина, экскурсия с дегустацией сыра и вина, новогодний банкет
Завтрак. Пешеходный день.
12:00 Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшей Д. Г. Бурылину — одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.
Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом. В 1902-1903 году он был полностью перестроен и получил второй этаж.
Дмитрий Бурылин был истинным патриотом Иваново — Вознесенска: помимо основной работы много занимался благотворительностью, общественной деятельностью.
Но особенной его страстью было коллекционирование.
Для коллекции редкостей и древностей он построил специальное здание.
Дом построен по проекту архитектора Александра Снурилова в стиле модерн с соответствующим кованым декором, лепниной и итальянскими витражами. Здесь много маленьких комнат, потайных дверей и переходов, хозяин дома очень любил загадки и тайны.
Посещение музея Д. Г. Бурылина.
13:00 Обед в кафе.
Прогулка по набережной реки Уводь.
14:30 Посещение музея Сыра.
Экскурсия «История сыра в Вашей тарелке» (с дегустацией). В рамках данной экскурсии вы окунетесь в историю создания такого древнего продукта, как сыр.
Узнаете обо всех значительных вехах развития производства и культуры потребления этого продукта в мире и в нашей стране, а также познакомитесь с технологией производства сыра.
Помимо этого, гид-экскурсовод расскажет множество интересных фактов и наглядно объяснит все об экспонатах нашего музея сыра.
А после экскурсионной части вас будет ожидать дегустация! На сырной тарелке Вы попробуете несколько сортов сыра (от мягких к твердым), а сам процесс будет сопровождаться рассказом с нашей стороны о дегустируемой продукции.
Дегустация с бокалом вина.
Свободное время в центре города: торговые и развлекательные центры.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
22:00 Новогодний банкет (входит в стоимость тура).
Умопомрачительная ведущая с интерактивной шоу-программой, диджеем, мимами и шоу-балетом «Вита».
Конкурсы и подарки от Деда Мороза и, конечно, зажигательные танцы до утра.
День на свежем воздухе
Поздний завтрак, после которого Вас ждёт развлекательная программа на свежем воздуха. Поэтому одевайтесь потеплее!
Первый день новорожденного года нам сулит самые беззаботные развлечения и невероятно позитивные эмоции!
Сегодня нам посчастливится насладиться всеми прелестями зимнего отдыха.
Прогуляйтесь по зимним тропинкам, полюбуйтесь искрящейся первозданной белизной и чистотой снега, надышитесь кристальным воздухом — это будет так приятно и так символично в первый день новорожденного года!
Все желающие смогут принять участие в веселых конкурсах и забавах на свежем воздухе, поводить хороводы, попеть песни, потанцевать.
Встреча гостей с «опохмельной» рюмочкой.
За играми, да забавами на свежем воздухе разыгрался аппетит — добро пожаловать на сытный обед с ароматным шашлычком.
Наш отличный новогодний праздник для души и тела — шикарный подарок самим себе и своим близким!
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин.
Фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс по росписи новогодней игрушки
Завтрак.
9:30 Освобождение номеров.
10:00 Посещение фабрики-музея «Моя забава».
Добро пожаловать в мир, где оживает сказка!
Экскурсия по музею, мастер-класс по росписи новогодней игрушки.
Вы посетите волшебный музей при фабрике елочных украшений, где производят авторские игрушки исключительно ручным способом.
Перед Вами раскроется многоцветный и яркий мир фантазии, воплощенный в оригинальных украшениях для елки — керамические и деревянные игрушки, расписные стеклянные и пластиковые украшения новогодней красавицы.
Гордость производства — ватные игрушки и украшения, изготовленные по возрожденным старинным технологиям. Вы полюбуетесь большой коллекцией елочных украшений из нашего детства — изготовленными в СССР ватными, стеклянными и картонными игрушками, современными авторскими изделиями, и сможете прикупить волшебные украшения, выполненные в единственном экземпляре.
Вам расскажут много нового о создании игрушек, а также под руководством мастера вы создадите маленькое чудо своими руками и заберёте его с собой.
Для Вас уникальные фотозоны для прекрасных и памятных фото.
12:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Иваново.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Вознесенская» в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|30 900
|32 800
|Супериот
|33 200
|35 500
Варианты проживания
Гостиница «Вознесенская»
«Вознесенская» - одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.
Для проведения конференций, презентаций, совещаний и корпоративных встреч можно арендовать современный конференц-зал, вместимостью до 50 человек.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса при группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
- Проживание: 3 ночи в номерах выбранной категории
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда, ужин 1 января, новогодний банкет
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Интерактивные и развлекательные программы
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.