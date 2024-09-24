Новогодняя ивановская шкатулка

Откройте в Новый год для себя Ивановскую область, как шкатулку, полную самых волшебных чудес! Праздничные дни Вы проведёте в компании друзей и под бой курантов загадаете желание, которое непременно сбудется в следующем году.

Познакомитесь с интересными музеями и городом Иваново, проведете немало времени на свежем воздухе, где вдоволь повеселитесь, а еще сделаете своими руками памятные сувениры.
5
3 отзыва
Новогодняя ивановская шкатулка
Новогодняя ивановская шкатулка
Новогодняя ивановская шкатулка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иваново и Ново-Талицы, музей семьи Цветаевых

11:00 Встреча группы на ж/д вокзале г. Иваново.

Автобусная экскурсия по городу Иваново.

Обед в кафе.

Переезд в село Ново-Талицы.

Посещение уникального музея семьи Цветаевых. Островок душевной гармонии, уюта и вдохновения.

Отсюда берёт своё начало Цветаевский род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец — Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искуств им. А. С. Пушкина.

Экспозиция музея построена на подлинных экспонатах: собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии, что даёт возможность ознакомиться с жизнью Цветаевых, их привычками и увлечениями, узнать об их заслугах перед Отечеством.

В мансарде дома-музея работает читальный зал, в котором собрано более 3000 томов произведений поэтов и писателей Серебряного века.

Здесь нас ждёт угощение знаменитым «Цветаевским пирогом» с душистым чаем.

Размещение в гостинице «Вознесенская» в центре города.

Ужин за доп. плату — 500 руб.

Иваново и Ново-Талицы, музей семьи ЦветаевыхИваново и Ново-Талицы, музей семьи ЦветаевыхИваново и Ново-Талицы, музей семьи ЦветаевыхИваново и Ново-Талицы, музей семьи Цветаевых
2 день

Музей Д.Г. Бурылина, экскурсия с дегустацией сыра и вина, новогодний банкет

Завтрак. Пешеходный день.

12:00 Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшей Д. Г. Бурылину — одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.

Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом. В 1902-1903 году он был полностью перестроен и получил второй этаж.

Дмитрий Бурылин был истинным патриотом Иваново — Вознесенска: помимо основной работы много занимался благотворительностью, общественной деятельностью.

Но особенной его страстью было коллекционирование.

Для коллекции редкостей и древностей он построил специальное здание.

Дом построен по проекту архитектора Александра Снурилова в стиле модерн с соответствующим кованым декором, лепниной и итальянскими витражами. Здесь много маленьких комнат, потайных дверей и переходов, хозяин дома очень любил загадки и тайны.

Посещение музея Д. Г. Бурылина.

13:00 Обед в кафе.

Прогулка по набережной реки Уводь.

14:30 Посещение музея Сыра.

Экскурсия «История сыра в Вашей тарелке» (с дегустацией). В рамках данной экскурсии вы окунетесь в историю создания такого древнего продукта, как сыр.

Узнаете обо всех значительных вехах развития производства и культуры потребления этого продукта в мире и в нашей стране, а также познакомитесь с технологией производства сыра.

Помимо этого, гид-экскурсовод расскажет множество интересных фактов и наглядно объяснит все об экспонатах нашего музея сыра.

А после экскурсионной части вас будет ожидать дегустация! На сырной тарелке Вы попробуете несколько сортов сыра (от мягких к твердым), а сам процесс будет сопровождаться рассказом с нашей стороны о дегустируемой продукции.

Дегустация с бокалом вина.

Свободное время в центре города: торговые и развлекательные центры.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

22:00 Новогодний банкет (входит в стоимость тура).

Умопомрачительная ведущая с интерактивной шоу-программой, диджеем, мимами и шоу-балетом «Вита».

Конкурсы и подарки от Деда Мороза и, конечно, зажигательные танцы до утра.

Музей Д.Г. Бурылина, экскурсия с дегустацией сыра и вина, новогодний банкетМузей Д.Г. Бурылина, экскурсия с дегустацией сыра и вина, новогодний банкетМузей Д.Г. Бурылина, экскурсия с дегустацией сыра и вина, новогодний банкетМузей Д.Г. Бурылина, экскурсия с дегустацией сыра и вина, новогодний банкет
3 день

День на свежем воздухе

Поздний завтрак, после которого Вас ждёт развлекательная программа на свежем воздуха. Поэтому одевайтесь потеплее!

Первый день новорожденного года нам сулит самые беззаботные развлечения и невероятно позитивные эмоции!

Сегодня нам посчастливится насладиться всеми прелестями зимнего отдыха.

Прогуляйтесь по зимним тропинкам, полюбуйтесь искрящейся первозданной белизной и чистотой снега, надышитесь кристальным воздухом — это будет так приятно и так символично в первый день новорожденного года!

Все желающие смогут принять участие в веселых конкурсах и забавах на свежем воздухе, поводить хороводы, попеть песни, потанцевать.

Встреча гостей с «опохмельной» рюмочкой.

За играми, да забавами на свежем воздухе разыгрался аппетит — добро пожаловать на сытный обед с ароматным шашлычком.

Наш отличный новогодний праздник для души и тела — шикарный подарок самим себе и своим близким!

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин.

День на свежем воздухеДень на свежем воздухеДень на свежем воздухеДень на свежем воздухе
4 день

Фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс по росписи новогодней игрушки

Завтрак.

9:30 Освобождение номеров.

10:00 Посещение фабрики-музея «Моя забава».

Добро пожаловать в мир, где оживает сказка!

Экскурсия по музею, мастер-класс по росписи новогодней игрушки.

Вы посетите волшебный музей при фабрике елочных украшений, где производят авторские игрушки исключительно ручным способом.

Перед Вами раскроется многоцветный и яркий мир фантазии, воплощенный в оригинальных украшениях для елки — керамические и деревянные игрушки, расписные стеклянные и пластиковые украшения новогодней красавицы.

Гордость производства — ватные игрушки и украшения, изготовленные по возрожденным старинным технологиям. Вы полюбуетесь большой коллекцией елочных украшений из нашего детства — изготовленными в СССР ватными, стеклянными и картонными игрушками, современными авторскими изделиями, и сможете прикупить волшебные украшения, выполненные в единственном экземпляре.

Вам расскажут много нового о создании игрушек, а также под руководством мастера вы создадите маленькое чудо своими руками и заберёте его с собой.

Для Вас уникальные фотозоны для прекрасных и памятных фото.

12:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Иваново.

Фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс по росписи новогодней игрушкиФабрика-музей «Моя забава», мастер-класс по росписи новогодней игрушки

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Вознесенская» в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт30 90032 800
Супериот33 20035 500

Варианты проживания

Гостиница «Вознесенская»

3 ночи

«Вознесенская» - одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.

Для проведения конференций, презентаций, совещаний и корпоративных встреч можно арендовать современный конференц-зал, вместимостью до 50 человек.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.

Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»Гостиница «Вознесенская»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса при группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
  • Проживание: 3 ночи в номерах выбранной категории
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда, ужин 1 января, новогодний банкет
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Интерактивные и развлекательные программы
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Иваново
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Меню новогоднего банкета
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Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
24 сен 2024
Прекрасная организация тура. Девушки всегда держали меня в курсе всего, что касалось моего тура
Н
2 авг 2024
Всё было хорошо. Рекомендую.
М
15 июл 2024
Комфортно, удобно, маленькая группа.

Тур входит в следующие категории Иваново

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