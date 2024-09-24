2 день

Музей Д.Г. Бурылина, экскурсия с дегустацией сыра и вина, новогодний банкет

Завтрак. Пешеходный день.

12:00 Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшей Д. Г. Бурылину — одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.

Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом. В 1902-1903 году он был полностью перестроен и получил второй этаж.

Дмитрий Бурылин был истинным патриотом Иваново — Вознесенска: помимо основной работы много занимался благотворительностью, общественной деятельностью.

Но особенной его страстью было коллекционирование.

Для коллекции редкостей и древностей он построил специальное здание.

Дом построен по проекту архитектора Александра Снурилова в стиле модерн с соответствующим кованым декором, лепниной и итальянскими витражами. Здесь много маленьких комнат, потайных дверей и переходов, хозяин дома очень любил загадки и тайны.

Посещение музея Д. Г. Бурылина.

13:00 Обед в кафе.

Прогулка по набережной реки Уводь.

14:30 Посещение музея Сыра.

Экскурсия «История сыра в Вашей тарелке» (с дегустацией). В рамках данной экскурсии вы окунетесь в историю создания такого древнего продукта, как сыр.

Узнаете обо всех значительных вехах развития производства и культуры потребления этого продукта в мире и в нашей стране, а также познакомитесь с технологией производства сыра.

Помимо этого, гид-экскурсовод расскажет множество интересных фактов и наглядно объяснит все об экспонатах нашего музея сыра.

А после экскурсионной части вас будет ожидать дегустация! На сырной тарелке Вы попробуете несколько сортов сыра (от мягких к твердым), а сам процесс будет сопровождаться рассказом с нашей стороны о дегустируемой продукции.

Дегустация с бокалом вина.

Свободное время в центре города: торговые и развлекательные центры.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

22:00 Новогодний банкет (входит в стоимость тура).

Умопомрачительная ведущая с интерактивной шоу-программой, диджеем, мимами и шоу-балетом «Вита».

Конкурсы и подарки от Деда Мороза и, конечно, зажигательные танцы до утра.