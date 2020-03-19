Заразилось 911 +68

Умерло 12 +1

Выздоровело 186 +6

Болеют сейчас 713 +61

Летальность 1.32% около 13 чел. на 1000 заболевших

В Ивановской области, включая Иваново, находится 0.39%, 911 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 186 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 713 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Иваново и Ивановской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ивановской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.45 раза в Ивановской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 13 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Ивановской области

Карта распространения коронавируса в Ивановской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ивановской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ивановской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 911 +68+8% 12 +1+9% 186 +6+3% ▲ 713+61 11 мая 2020 843 +85+11% 11 +1+10% 180 +3+2% ▲ 652+81 10 мая 2020 758 +79+12% 10 177 +13+8% ▲ 571+66 9 мая 2020 679 +26+4% 10 +3+43% 164 +31+23% ▼ 505-8 8 мая 2020 653 +58+10% 7 133 +14+12% ▲ 513+44 7 мая 2020 595 +58+11% 7 119 +17+17% ▲ 469+41 6 мая 2020 537 +20+4% 7 +1+17% 102 +3+3% ▲ 428+16 5 мая 2020 517 +32+7% 6 +1+20% 99 +7+8% ▲ 412+24 4 мая 2020 485 +29+6% 5 +1+25% 92 +5+6% ▲ 388+23 3 мая 2020 456 +22+5% 4 +1+33% 87 +2+2% ▲ 365+19 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ивановской области по дням