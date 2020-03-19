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Последние новости коронавируса в Ивановской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 911+68
  • Умерло 12+1
  • Выздоровело 186+6
  • Болеют сейчас 713+61
  • Летальность 1.32%около 13 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Ивановской области, включая Иваново, находится 0.39%, 911 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 186 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 713 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Иваново и Ивановской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ивановской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.45 разав Ивановской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
13 человекв среднем умирает в Ивановской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Ивановской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ивановской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ивановской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020911+68+8%12+1+9%186+6+3%713+61
11 мая 2020843+85+11%11+1+10%180+3+2%652+81
10 мая 2020758+79+12%10177+13+8%571+66
9 мая 2020679+26+4%10+3+43%164+31+23%505-8
8 мая 2020653+58+10%7133+14+12%513+44
7 мая 2020595+58+11%7119+17+17%469+41
6 мая 2020537+20+4%7+1+17%102+3+3%428+16
5 мая 2020517+32+7%6+1+20%99+7+8%412+24
4 мая 2020485+29+6%5+1+25%92+5+6%388+23
3 мая 2020456+22+5%4+1+33%87+2+2%365+19
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ивановской области по дням

Ивановская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ивановской области

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
lenta.ru
10.05.2020 17:46
Число случаев заражения коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. Таким прогнозом поделился профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют привязки к температуре.
Названы сроки окончания пандемии коронавируса
Названы сроки окончания пандемии коронавируса
lenta.ru
24.04.2020 05:55
Пандемия коронавируса завершится спустя шесть-семь месяцев, если считать с регистрации первых заболевших, заявил руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко.
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
06.04.2020 10:56
В России за последние сутки коронавирусом заразились 954 человека, из них 591 находится в Москве. Также новые случаи зафиксированы в 48 других регионах. Среди них в том числе Московская область (82), Санкт-Петербург (35), Республика Коми (31), Республика Татарстан (16), Краснодарский край (11), Ивановская область (10).
Еще одна российская больница ушла на карантин из-за коронавируса
Еще одна российская больница ушла на карантин из-за коронавируса
lenta.ru
04.04.2020 13:00
Ивановская областная больница закрылась на 14 дней из-за получения положительных результатов теста на коронавирус у нескольких медиков и пациентов. За сутки в регионе выявили 11 новых случаев. Главврач больницы Игорь Волков подчеркнул, что медики также проведут на карантине 14 дней и не будут покидать больницу.
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
04.04.2020 11:50
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 32 регионах России. Большинство заразившихся зарегистрировано в Москве — 434. Также новые случаи зафиксированы в Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (12), Ивановской области (10), Рязанской области (6) и других.
Жителей российского региона попросили не селить москвичей из-за коронавируса
Жителей российского региона попросили не селить москвичей из-за коронавируса
lenta.ru
03.04.2020 19:47
Жителей Ивановской области попросили не селить москвичей из-за коронавируса. «Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье», — заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 12:14
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург. Так, в Санкт-Петербурге новым вирусом заразились 11 человек, в Краснодарском крае — восемь, в Бурятии — шесть, в Ивановской области — пять.
Российский врач приехал из Эмиратов и заразил двух человек коронавирусом
Российский врач приехал из Эмиратов и заразил двух человек коронавирусом
lenta.ru
25.03.2020 20:20
У троих жителей Ивановской области предварительно обнаружена коронавирусная инфекция. Два человека предположительно подхватили вирус от врача, который посещал ОАЭ. Доктор два дня ходил на работу, а потом сдал анализ на коронавирус, и тот дал положительный результат. Третий зараженный ивановец вернулся из Австрии.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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