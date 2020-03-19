Последние новости коронавируса в Ивановской области на сегодня со статистикой
Заразилось 911+68
Умерло 12+1
Выздоровело 186+6
Болеют сейчас 713+61
Летальность 1.32%около 13 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Ивановской области, включая Иваново, находится 0.39%, 911 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 186 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 713 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Иваново и Ивановской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ивановской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Ивановской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ивановской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Ивановской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
911+68+8%
12+1+9%
186+6+3%
▲713+61
11 мая 2020
843+85+11%
11+1+10%
180+3+2%
▲652+81
10 мая 2020
758+79+12%
10
177+13+8%
▲571+66
9 мая 2020
679+26+4%
10+3+43%
164+31+23%
▼505-8
8 мая 2020
653+58+10%
7
133+14+12%
▲513+44
7 мая 2020
595+58+11%
7
119+17+17%
▲469+41
6 мая 2020
537+20+4%
7+1+17%
102+3+3%
▲428+16
5 мая 2020
517+32+7%
6+1+20%
99+7+8%
▲412+24
4 мая 2020
485+29+6%
5+1+25%
92+5+6%
▲388+23
3 мая 2020
456+22+5%
4+1+33%
87+2+2%
▲365+19
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ивановской области по дням
Ивановская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ивановской области
Число случаев заражения коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. Таким прогнозом поделился профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют привязки к температуре.
Пандемия коронавируса завершится спустя шесть-семь месяцев, если считать с регистрации первых заболевших, заявил руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко.
В России за последние сутки коронавирусом заразились 954 человека, из них 591 находится в Москве. Также новые случаи зафиксированы в 48 других регионах. Среди них в том числе Московская область (82), Санкт-Петербург (35), Республика Коми (31), Республика Татарстан (16), Краснодарский край (11), Ивановская область (10).
Ивановская областная больница закрылась на 14 дней из-за получения положительных результатов теста на коронавирус у нескольких медиков и пациентов. За сутки в регионе выявили 11 новых случаев. Главврач больницы Игорь Волков подчеркнул, что медики также проведут на карантине 14 дней и не будут покидать больницу.
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 32 регионах России. Большинство заразившихся зарегистрировано в Москве — 434. Также новые случаи зафиксированы в Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (12), Ивановской области (10), Рязанской области (6) и других.
Жителей Ивановской области попросили не селить москвичей из-за коронавируса. «Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье», — заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург. Так, в Санкт-Петербурге новым вирусом заразились 11 человек, в Краснодарском крае — восемь, в Бурятии — шесть, в Ивановской области — пять.
У троих жителей Ивановской области предварительно обнаружена коронавирусная инфекция. Два человека предположительно подхватили вирус от врача, который посещал ОАЭ. Доктор два дня ходил на работу, а потом сдал анализ на коронавирус, и тот дал положительный результат. Третий зараженный ивановец вернулся из Австрии.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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