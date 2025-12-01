Хотите ярких впечатлений и незабываемых эмоций? Отправляйтесь на экскурсию к Чиркейскому водохранилищу с катанием на ватрушках в Дубовой роще — это отличная возможность насладиться природой Дагестана и активно провести время! Экскурсия на Чиркейское водохранилище Чиркейское водохранилище — это одно из самых красивых мест в Дагестане. Оно расположено в живописном ущелье реки Сулак и окружено горами. Во время экскурсии вы сможете насладиться потрясающими видами на горы, леса и реки. Вы посетите смотровые площадки, с которых открываются захватывающие дух виды, а также узнаете много интересного об истории и культуре региона. Катание на ватрушках в Дубовой роще После экскурсии вас ждёт катание на ватрушках в Дубовой роще. Это отличное развлечение для всей семьи, которое подарит вам заряд бодрости и позитива. В Дубовой роще вас ждут уютные трассы, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных любителей катания на ватрушках. Важная информация:

Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдать следующие правила:.

не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных • С собой рекомендуется взять:.

удобную обувь • головной убор • солнцезащитный крем • наличные средства • воду Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН.