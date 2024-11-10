Сулакский каньон - одно из тех мест, которые невозможно до конца оценить по фото, а стоит увидеть именно вживую.
В нашем путешествии вы с высоты орлиного полета посмотрите на ленту реки
В нашем путешествии вы с высоты орлиного полета посмотрите на ленту реки
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Из Каспийска — к Сулакскому каньону
Путь к Гранд-Каньону Дагестана сам по себе — настоящее приключение. Мы поднимемся по серпантинной дороге, увидим Чиркейское водохранилище с бухтами, пещерами и живописными берегами. И, наконец, окажемся у величественного Сулакского каньона, на дне которого вьется ярко-бирюзовая лента реки. Вы посмотрите на природный феномен с отвесных скал, сделаете головокружительные снимки и понаблюдаете за парящими орлами.
Дополнения к программе
Если захотите, мы можем не ограничиваться только Сулакским каньоном — ведь поблизости еще немало красивого, вкусного и интересного. Например:
- Форелевое хозяйство «Главрыба», где можно отведать свежайшую местную рыбку, приготовленную на гриле, посетить этнозоны, зоопарк и оборудованные места для отдыха.
- Прогулка по каньону на катере: сначала вы проедете на джипе по горной дороге, а затем пересядете на катер и промчитесь с ветерком по реке Сулак. С воды оцените масштабы каньона и увидите плачущие водопады.
- Дюны бархана Сарыкум. Если позволит погода, мы сможем посетить крупнейшую песчаную гору в Европе. Вы окажетесь в природных декорациях фильма «Белое солнце пустыни», услышите легенды этого места и пройдете по песчаному гребню
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на комфортабельном вместительном автомобиле, мы заберём вас по адресу проживания в Избербаше и привезём обратно после экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 8 лет
Дополнительные расходы (по желанию)
- Поездка на катере — условия уточняйте в сообщениях
- Поездка к бархану Сарыкум — 2000 руб. /группа (+ 2 часа к продолжительности экскурсии). Поездка возможна исключительно в хорошую погоду. Вход на бархан также оплачивается дополнительно — 200 руб. /чел.
- Обед — около 500 руб. /чел.
- Посещение пещеры Нохъо: будние дни — 500 руб. /взрослые, 200 руб. /дети; выходные — 700 руб. /взрослые, 300 руб. /дети
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Избербаше
Провели экскурсии для 750 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Магомед. Я занимаюсь туризмом уже пять лет. Люблю свой край и с большим удовольствием показываю его гостям вместе с командой коллег. Мы знаем все самые интересные места и локации, а в пути расскажем вам про обычаи и традиции Дагестана.Задать вопрос
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