Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль

Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина и высокогорный Гамсутль

В путешествии по одному из самых ярких маршрутов Горного Дагестана вы посетите родину легендарных имамов и осмотрите памятник горской оборонительной архитектуры. Узнаете, что скрывает красота бирюзового водохранилища, и ощутите мощь скального чуда природы. Прикоснетесь к замершей истории покинутого селения над облаками. А в гостях у аварской семьи проведете время за душевным обедом.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
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Что вас ожидает

Родовое село первых имамов Дагестана

Мы встретимся ранним утром и отправимся в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.

Ирганайская ГЭС и водохранилище

На реке Аварское Койсу, у села Гимры находится вторая по мощности гидроэлектростанция в Дагестане и на всем Северном Кавказе. Ирганайское водохранилище, образованное при строительстве плотины, привлекает гостей живописными панорамами. Однако за этой красотой стоит и трагедия, когда за ночь затопили местные сады, жилые дома и кладбища — о том, как это было, я расскажу при встрече.

Карадахская теснина

Двигаясь по берегу Аварского койсу, скоро вы окажетесь возле потрясающего памятника природы. Ширина ущелья с гладкими отполированными скалами 2-5 м, высота — 150 м. Здесь вы почувствуете особую атмосферу, которую придают месту вечный полумрак и висящие над тесниной валуны.

Андалал, Гунибское водохранилище и обед в селе Чох

Затем я отвезу вас через перевал к Гунибскому ГЭС, расскажу об историко-архитектурном комплексе Андалал и объясню символику Красного моста. Впечатления дополнит подъем на башню, с которой открывается чудесный вид на плотину и Гунибское водохранилище на реке Кара Койсу. А после я предложу заехать в село Чох на обед в гости к аварской семье. Вы отведаете домашние блюда национальной кухни и проведете время в компании гостеприимных местных жителей.

«У подножья ханской крепости» — аул-призрак Гамсутль

В завершение вы подъедете к аулу, за которым в последнее время закрепилось название «дагестанский Мачу-Пикчу». Селение находится высоко в горах, на высоте 1500 метров над уровнем моря, последний его обитатель покинул мир в 2015 году. Поднявшись пешком или на лошадях, вы прогуляетесь по опустевшим улочкам, осмотрите традиционные жилые дома и познакомитесь с историей места, уходящей корнями в глубокую древность. С самой высокой точки вы откроете невероятные горные пейзажи и вид на весь Гамсутль. Вниз мы спустимся уже другой дорогой.

Организационные детали

Трансфер и расходы

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
  • Отдельно оплачивается обед в селе Чох (600 руб. /человека) и опциональные доп. услуги (подъем на лошадях к Гамсутлю)

Параметры поездки

  • Выезд в 07:00-08:00 утра, приезд ориентировочно в 19:30-20:30
  • Общий километраж составит примерно 370 км
  • Маршрут длительный и насыщенный, с физическими нагрузками, с подъемом в горы в конце поездки. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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