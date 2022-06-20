Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
В путешествии по одному из самых ярких маршрутов Горного Дагестана вы посетите родину легендарных имамов и осмотрите памятник горской оборонительной архитектуры. Узнаете, что скрывает красота бирюзового водохранилища, и ощутите мощь скального чуда природы. Прикоснетесь к замершей истории покинутого селения над облаками.
Мы встретимся ранним утром и отправимся в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.
Ирганайская ГЭС и водохранилище
На реке Аварское Койсу, у села Гимры находится вторая по мощности гидроэлектростанция в Дагестане и на всем Северном Кавказе. Ирганайское водохранилище, образованное при строительстве плотины, привлекает гостей живописными панорамами. Однако за этой красотой стоит и трагедия, когда за ночь затопили местные сады, жилые дома и кладбища — о том, как это было, я расскажу при встрече.
Салтинский водопад
Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада. Горная речка Салтинка течет через каньон и внезапно проваливается сквозь землю на глубину 20 метров. Подземный водопад расположен около села Салта в Гунибском районе. К нему мы доберемся по узкому (2 — 5 метров) ущелью, пройдя пешком по воде около 30 метров.
Андалал, Гунибское водохранилище и обед в селе Чох
Затем я отвезу вас через перевал к Гунибскому ГЭС, расскажу об историко-архитектурном комплексе Андалал и объясню символику Красного моста. Впечатления дополнит подъем на башню, с которой открывается чудесный вид на плотину и Гунибское водохранилище на реке Кара Койсу. А после я предложу заехать в село Чох на обед в гости к аварской семье. Вы отведаете домашние блюда национальной кухни и проведете время в компании гостеприимных местных жителей.
«У подножья ханской крепости» — аул-призрак Гамсутль
В завершение вы подъедете к аулу, за которым в последнее время закрепилось название «дагестанский Мачу-Пикчу». Селение находится высоко в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря, последний его обитатель покинул мир в 2015 году. Поднявшись пешком или на лошадях, вы прогуляетесь по опустевшим улочкам, осмотрите традиционные жилые дома и познакомитесь с историей места, уходящей корнями в глубокую древность. С самой высокой точки вы откроете невероятные горные пейзажи и вид на весь Гамсутль.
Организационные детали
Трансфер и расходы
Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Трансфер включён в стоимость, с группой до 4 человек может поехать ещё двое детей до 10 лет (+ 1000 ₽ за ребёнка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги
Отдельно оплачивается обед и опциональные дополнительные услуги: подъём к Гамсутлю на лошадях (1500 ₽ за чел.) или на УАЗе (850 ₽ за чел.)
Параметры поездки
Выезд в 07:30 утра, приезд ориентировочно в 18.30-19:30
Общий километраж составит примерно 370 км
Маршрут длительный и насыщенный, с физическими нагрузками, с подъемом в горы в конце поездки. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
7.30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 957 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан.
Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики.
Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве.
Имею большой опыт личных путешествий по миру.
Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири.
Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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–
Елена
Нам, жителям равнинных северных мест, всё места рядом с морем или горами - способ перезагрузиться, переосмыслить, остановить повседневный бег. Именно это даёт силы. Для меня Дагестан - открытие. Неожиданное, яркое, читать дальшеуменьшить
впечатляющее. И самая первая экскурсия стала проверкой - физических сил, воли, упорства, желания удивляться. Результат - всё получилось. С гидом повезло. С выбором не ошиблась. Погода - на нашей стороне. Сил хватило. Эмоции зашкалили. Немало? Это только начало нашего путешествия с Tripster)))
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Елена
Замечательный гид! Остались всей семьёй в восторге! Если вы хотите увидеть Кавказ и понять его, попробовать на вкус, однозначно рекомендую этого экскурсовода. Насыщенная программа, красивейшие локации. Память на всю жизнь. Идрис, спасибо Вам большое! Буду всем рекомендовать Вас!
+2
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А
Андрей
Это было невероятное путешествие, наполненное красивейшими видами и очень интересными рассказами Идриса! Мы были в полном восторге как от глубины знаний о родном крае рассказчика, так и от этих пейзажей. читать дальшеуменьшить
Забрал нас в оговоренное время и месте. Машина очень комфортная для таких поездок. Очень рекомендуем это направление и этого гида! Идрис прекрасный и доброжелательный человек, а также знаток как и с какого ракурса лучше фотографироваться и активно в этом помогал.
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Ольга
Замечательная поездка с прекрасным гидом!!! Маршрут превзошел все мои ожидания, невероятно красивые виды и приятная беседа на протяжении всего путешествия! Рекомендую Идриса, лучший гид в Дагестане!
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Людмила
Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели невероятно красивые места. Особенно, конечно, захватывает дух от вида с самой высокой башни Гамсутля 😍 И благодаря рекомендации Идриса мы попробовали ооочень вкусные национальные блюда: абрикосовую кашу с урбечем, чуду и курзе. Спасибо большое!!!
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Е
Елена
Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
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