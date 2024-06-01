Экскурсии на автобусе в Избербаше

Найдено 31 экскурсия в категории «На автобусе» в Избербаше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 07:10
10 июня в 07:10
11 июня в 07:10
3 000 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
19 отзывов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 700 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
12 часов
149 отзывов
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 500 за человека
Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Красоты Юждага: Хучнинский водоплан и экраноплан «Лунь» в Избербаше
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и техники за один день. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
33 отзыва
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: Ежедневно
10 июня в 07:15
11 июня в 07:15
3 000 за человека
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
Экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: заброшенный аул и водопад
Совершите незабываемое путешествие в заброшенный аул Гамсутль и Салтинскую теснину. Уникальные виды и подземный водопад ждут вас
Начало: Г. Избербаш, остановка №1, Южный выезд из города
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500 за человека
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша - экскурсия по горам Дагестана
Целый день в горах Дагестана: водопад Тобот, Хунзахское плато и «Каменная чаша» Матласа. Опытный гид и живописные виды ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье Каменная чаша: экскурсия из Избербаша
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 300 за человека
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Избербаш
Расписание: Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 000 за человека
Джунгли Дагестана: экскурсия в Самурский лес
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Джунгли Дагестана: экскурсия в Самурский лес
Отправьтесь в уникальное путешествие по Самурскому лесу. Откройте для себя Живые озера и древний 800-летний платан. Природа Дагестана ждет вас
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
21 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: откройте для себя заброшенный аул и удивительный природный памятник
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
29 июня в 07:00
29 июля в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
Погрузитесь в мир Сулакского каньона, отправившись на джипах и катере. Водопады, пещеры и форелевое хозяйство ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Расписание: Еженедельно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 400 за человека
Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Дербент и Каспийский монстр: путешествие к экраноплану Лунь
Погрузитесь в историю самого древнего города России и встретьтесь с легендарным Каспийским монстром на берегу моря
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, д. 25
Расписание: По пятницам в 8:15
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 500 за человека
Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша
Посетите Сулакский каньон и бархан Сарыкум, наслаждаясь природой и приключениями. Узнайте местные легенды и сделайте незабываемые фото
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 300 за человека
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
В горах Дагестана находится один из глубочайших каньонов мира. Полюбуйтесь его панорамами, прогуляйтесь по Чиркейскому водохранилищу и посетите бархан Сарыкум
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Язык тролля в Гооре и Старый Кахиб из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Путешествие к Языку тролля и древнему Кахибу: Откровение Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Дагестана, посетив Язык тролля и Старый Кахиб
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 7:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 900 за человека
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Понедельник, вторник и четверг в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за человека
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: ежедневно в 07:10
23 июня в 07:10
26 июня в 07:10
3 300 за человека
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Групповая экскурсия навстречу пейзажам и достопримечательностям горного Дагестана
Начало: ул. Советская
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 300 за человека
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
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    доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему! Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!!

  • М
    Максим
    27 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша с прогулкой на катере
    Отличная экскурсия! Парни молодцы! Водитель Адам и экскурсовод Зиядхан красавцы! Сделали наш день! Все было очень интересно и познавательно! Виды фантастические.
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша с прогулкой на катере
    Всё супер! Умопомрачительно красивые виды! Наивкуснейший сытный обед! Зажигательный гид!
  • А
    Антон
    20 мая 2024
    Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
    Хочу выразить огромную благодарность Организаторам Тур компании Ая-Тур! Ребята спасибо вам за незабываемые поездку по Грозному, вы классные, доставили нам
    читать дальше

    столько удовольствия и массу впечатлений! Хочется еще раз повторить тур и вернуться к вам! Было так весело и вы столько тратили время на нас, чтобы доставить нам не забываемое впечатление еще раз огромное спасибо,Желаю процветание вашей фирме!

  • з
    зая
    13 мая 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль
  • З
    Заира
    7 апреля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и
  • Г
    Голякова
    5 февраля 2024
    Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Одни ++++. Были с подругой на НГ. Дней взяли мало и пожалелт, если б знали что такие крутые экскурсии, остались
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    бы ещё. Спасибо Кавказ Туру за профессионализм, внимательность и доброжелательность к каждому. Решили вернуться, поехать туда, куда не успели. Кавказ тур ждите нас

  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Добрый день! Отличнейшая экскурсия на красивый водопад, Лунь, крепость. Спасибо гиду Надиму, интересные рассказы, добавил в программу незапланированное красивейшее ущелье,
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    останавливался по любой просьбе, угощал вкусными лепешками и обедом с замечательным видом, делал фото. Даже нет минусов, не к чему придраться и не хочется, когда по полной наслаждаешься поездкой, понравилось, что был не ранний выезд, практически индивидуальная экскурсия по цене групповой, комфортный автомобиль. Остались только приятные впечатления и рекомендации

  • М
    Марина
    9 января 2024
    Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
    Нам очень повезло с гидом. Везир рассказывал не только про историю, традиции, но так же бесконечно шутил. Время в пути,
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    благодаря ему, пролетело значительно быстрее. По самой экскурсии, хотелось бы отметить, что хоть Чечня и произвела на нас впечатление, но не хватило остановок. Хотелось бы не по одной остановке в городе делать и посетить не только мечети. Наверняка есть какие-то интересные локации, которые можно было бы добавить с остановкой минут на 10-15. А время посещения мечетей можно было бы сократить с 30 минут, до 20. В общем-то никто из нашей группы и не был в мечетях по полчаса.

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
  2. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
  3. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
  4. Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша с прогулкой на катере
  5. Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "На автобусе" можно забронировать 31 экскурсию от 3 000 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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