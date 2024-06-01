1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 07:10
10 июня в 07:10
11 июня в 07:10
3 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Красоты Юждага: Хучнинский водоплан и экраноплан «Лунь» в Избербаше
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и техники за один день. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: Ежедневно
10 июня в 07:15
11 июня в 07:15
3 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: заброшенный аул и водопад
Совершите незабываемое путешествие в заброшенный аул Гамсутль и Салтинскую теснину. Уникальные виды и подземный водопад ждут вас
Начало: Г. Избербаш, остановка №1, Южный выезд из города
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша - экскурсия по горам Дагестана
Целый день в горах Дагестана: водопад Тобот, Хунзахское плато и «Каменная чаша» Матласа. Опытный гид и живописные виды ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье Каменная чаша: экскурсия из Избербаша
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Избербаш
Расписание: Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джунгли Дагестана: экскурсия в Самурский лес
Отправьтесь в уникальное путешествие по Самурскому лесу. Откройте для себя Живые озера и древний 800-летний платан. Природа Дагестана ждет вас
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: откройте для себя заброшенный аул и удивительный природный памятник
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
29 июня в 07:00
29 июля в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
Погрузитесь в мир Сулакского каньона, отправившись на джипах и катере. Водопады, пещеры и форелевое хозяйство ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Расписание: Еженедельно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Дербент и Каспийский монстр: путешествие к экраноплану Лунь
Погрузитесь в историю самого древнего города России и встретьтесь с легендарным Каспийским монстром на берегу моря
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, д. 25
Расписание: По пятницам в 8:15
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша
Посетите Сулакский каньон и бархан Сарыкум, наслаждаясь природой и приключениями. Узнайте местные легенды и сделайте незабываемые фото
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
В горах Дагестана находится один из глубочайших каньонов мира. Полюбуйтесь его панорамами, прогуляйтесь по Чиркейскому водохранилищу и посетите бархан Сарыкум
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Путешествие к Языку тролля и древнему Кахибу: Откровение Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Дагестана, посетив Язык тролля и Старый Кахиб
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 7:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Понедельник, вторник и четверг в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: ежедневно в 07:10
23 июня в 07:10
26 июня в 07:10
3 300₽ за человека
Групповая
11 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Групповая экскурсия навстречу пейзажам и достопримечательностям горного Дагестана
Начало: ул. Советская
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
- ННаталия29 мая 2024Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
- ММаксим27 мая 2024Отличная экскурсия! Парни молодцы! Водитель Адам и экскурсовод Зиядхан красавцы! Сделали наш день! Все было очень интересно и познавательно! Виды фантастические.
- ООльга22 мая 2024Всё супер! Умопомрачительно красивые виды! Наивкуснейший сытный обед! Зажигательный гид!
- ААнтон20 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Организаторам Тур компании Ая-Тур! Ребята спасибо вам за незабываемые поездку по Грозному, вы классные, доставили нам
- ззая13 мая 2024второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль
- ЗЗаира7 апреля 2024Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
- ГГолякова5 февраля 2024Одни ++++. Были с подругой на НГ. Дней взяли мало и пожалелт, если б знали что такие крутые экскурсии, остались
- ССветлана17 января 2024Добрый день! Отличнейшая экскурсия на красивый водопад, Лунь, крепость. Спасибо гиду Надиму, интересные рассказы, добавил в программу незапланированное красивейшее ущелье,
- ММарина9 января 2024Нам очень повезло с гидом. Везир рассказывал не только про историю, традиции, но так же бесконечно шутил. Время в пути,
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