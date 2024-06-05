🚌 На автобусе Групповая 12 часов 29 отзывов 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено) Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек Начало: Ул. Буйнакского 151 «Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана» Расписание: ежедневно в 07:10 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 9 отзывов Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль Начало: 7.30 «Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада» 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана Начало: 7.30 «Старый Гоор: история, природа и башни» 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 8 отзывов Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России Начало: 7.30 «Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией» 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 12 часов 149 отзывов Популярное предложение Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151 «Перед вами — край горных пейзажей и невероятной природы» Расписание: Ежедневно 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места Начало: По согласованию с туристом «Карадахская теснина И закончим наш тур уникальным памятником природы Республики Дагестан — Карадахской тесниной» Расписание: По договоренности от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Сулакский каньон и бархан Сарыкум: эксклюзивное путешествие в Дагестане Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты Начало: То желанию туриста «Мы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана» Расписание: Ежедневно в 9:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом «Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели — подземному водопаду» Расписание: Каждый день в удобное для вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас Начало: По договоренности с туристом от вашей локации «Знакомство с дикой природой Дагестана» Расписание: Каждый день в удобное время от 14 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции Начало: По договоренности с туристом «Еще одной точкой маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана» Расписание: Каждый день в удобное для вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Красоты Юждага: Хучнинский водоплан и экраноплан «Лунь» в Избербаше Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и техники за один день. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1 «Красоты дагестанской природы и древняя крепость Красота дагестанской природы неоспорима» Расписание: Ежедневно 13 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 11 отзывов Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша - экскурсия по горам Дагестана Целый день в горах Дагестана: водопад Тобот, Хунзахское плато и «Каменная чаша» Матласа. Опытный гид и живописные виды ждут вас Начало: Остановка №1. Южный выезд из города «Нетривиальный маршрут по природным красотам Дагестана Мы приглашаем вас отправиться в путешествие по труднодоступным, но живописным местам Дагестана» Расписание: Ежедневно в 8:00 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 3 отзыва Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25 «Покинутый аул и памятник природы» Расписание: ежедневно 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 1 отзыв Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25 «Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз» Расписание: еженедельно 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 2 отзыва Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье Каменная чаша: экскурсия из Избербаша Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25 «Мы окажемся в тиши природы среди горных ландшафтов, в местах, которые обычно не встретишь на классическом маршруте» Расписание: ежедневно 3 300 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад Начало: Избербаш, ул. Ленина 2 «Мы насладимся потрясающими видами, по пути посетим извилистое ущелье с небольшим подземным водопадом — Салтинским» 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Чудесный Дагестан: природные красоты и дегустация форели Погрузитесь в атмосферу дагестанской природы, посетив уникальные места и насладившись местной кухней Начало: Избербаш, ул Ленина 2 «По местам дагестанской природы В этой поездке мы отправимся к самому большому бархану в Европе — Сарыкум» 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 13 часов Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад» Начало: По желанию туриста «Дагестанская Швейцария и подземный водопад Со мной вы увидите красоты горного Дагестана и погрузитесь в старинный быт горцев» Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Экскурсия в Избербаш: Карадахская теснина и Гоор - путешествие по Дагестану Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас Начало: По договоренности с туристом «Творение природы, которое не оставит никого равнодушными и однозначно стоит посмотреть» Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра от 17 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов Путешествие по Дагестану: лиановый лес, Живые озера и «Лунь» Знакомство с уникальными природными и историческими достопримечательностями Дагестана в одной поездке Начало: По договоренности с туристом «Окунитесь в невероятные рассказы о дикой природе и ее обитателях» Расписание: Выезды каждый день в удобное для Вас время от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 13 часов Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону Откройте для себя уникальные красоты Сулакского каньона в Избербаше с эксклюзивным VIP-туром, полным приключений и открытий Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно рано утром с 6 утра от 28 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас Начало: Остановка №1. Южный выезд из города «Вы побываете в малолюдных горных сёлах и среди первозданной природы» Расписание: Ежедневно 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 14 часов Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города «Мы поднимемся на местный Язык тролля, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот» Расписание: Ежедневно 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: откройте для себя заброшенный аул и удивительный природный памятник Начало: Остановка №1. Южный выезд из города «А чтобы продолжить ваше знакомство с необычными местами Дагестана, мы приведем вас к Салтинской теснине — природному памятнику, который особенно известен своим водопадом» Расписание: Ежедневно 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана Начало: Остановка №1. Южный выезд из города «В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы» Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 11 часов Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша Погрузитесь в мир Сулакского каньона, отправившись на джипах и катере. Водопады, пещеры и форелевое хозяйство ждут вас Начало: Остановка №1. Южный выезд из города «Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида, как в известном фильме» Расписание: Ежедневно 07:00, 07:30 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы Начало: По договоренности с Туристом «Вас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана» Расписание: ежедневно от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25 «Вы прогуляетесь по национальному природному парку и посетите старинную Гунибскую крепость, а также восхититесь красотами величественной Карадахской теснины» Расписание: Еженедельно 3 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас Начало: У вашего отеля «А также поясню значимость бархана для любителей природы» 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша Посетите Сулакский каньон и бархан Сарыкум, наслаждаясь природой и приключениями. Узнайте местные легенды и сделайте незабываемые фото Начало: Остановка №1. Южный выезд из города «В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, осмотрев каньон сверху, с высоты птичьего полета» Расписание: Ежедневно в 7:00 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша В горах Дагестана находится один из глубочайших каньонов мира. Полюбуйтесь его панорамами, прогуляйтесь по Чиркейскому водохранилищу и посетите бархан Сарыкум Начало: Остановка №1. Южный выезд из города «В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы» Расписание: Ежедневно в 07:00 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов Путешествие к Языку тролля и древнему Кахибу: Откровение Дагестана Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Дагестана, посетив Язык тролля и Старый Кахиб Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города «Мы поднимемся на местный Язык тролля, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот» Расписание: Вторник, четверг, суббота в 7:00 3 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас Начало: ул. Советская «На реке Каракойсу вы увидите искусственные водопады, которые появились при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС» Расписание: ежедневно в 07:10 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 11 часов Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля Групповая экскурсия навстречу пейзажам и достопримечательностям горного Дагестана Начало: ул. Советская «Горный Дагестан невероятно притягателен и атмосферен» Расписание: ежедневно в 07:10 3 300 ₽ за человека