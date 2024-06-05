1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
«Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана»
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«Старый Гоор: история, природа и башни»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
«Перед вами — край горных пейзажей и невероятной природы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
«Карадахская теснина И закончим наш тур уникальным памятником природы Республики Дагестан — Карадахской тесниной»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: эксклюзивное путешествие в Дагестане
Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты
Начало: То желанию туриста
«Мы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели — подземному водопаду»
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана
Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас
Начало: По договоренности с туристом от вашей локации
«Знакомство с дикой природой Дагестана»
Расписание: Каждый день в удобное время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции
Начало: По договоренности с туристом
«Еще одной точкой маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана»
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Юждага: Хучнинский водоплан и экраноплан «Лунь» в Избербаше
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и техники за один день. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
«Красоты дагестанской природы и древняя крепость Красота дагестанской природы неоспорима»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша - экскурсия по горам Дагестана
Целый день в горах Дагестана: водопад Тобот, Хунзахское плато и «Каменная чаша» Матласа. Опытный гид и живописные виды ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Нетривиальный маршрут по природным красотам Дагестана Мы приглашаем вас отправиться в путешествие по труднодоступным, но живописным местам Дагестана»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Покинутый аул и памятник природы»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз»
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье Каменная чаша: экскурсия из Избербаша
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Мы окажемся в тиши природы среди горных ландшафтов, в местах, которые обычно не встретишь на классическом маршруте»
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Избербаш, ул. Ленина 2
«Мы насладимся потрясающими видами, по пути посетим извилистое ущелье с небольшим подземным водопадом — Салтинским»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чудесный Дагестан: природные красоты и дегустация форели
Погрузитесь в атмосферу дагестанской природы, посетив уникальные места и насладившись местной кухней
Начало: Избербаш, ул Ленина 2
«По местам дагестанской природы В этой поездке мы отправимся к самому большому бархану в Европе — Сарыкум»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
«Дагестанская Швейцария и подземный водопад Со мной вы увидите красоты горного Дагестана и погрузитесь в старинный быт горцев»
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Избербаш: Карадахская теснина и Гоор - путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«Творение природы, которое не оставит никого равнодушными и однозначно стоит посмотреть»
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Дагестану: лиановый лес, Живые озера и «Лунь»
Знакомство с уникальными природными и историческими достопримечательностями Дагестана в одной поездке
Начало: По договоренности с туристом
«Окунитесь в невероятные рассказы о дикой природе и ее обитателях»
Расписание: Выезды каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальные красоты Сулакского каньона в Избербаше с эксклюзивным VIP-туром, полным приключений и открытий
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно рано утром с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 28 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Вы побываете в малолюдных горных сёлах и среди первозданной природы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
«Мы поднимемся на местный Язык тролля, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: откройте для себя заброшенный аул и удивительный природный памятник
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«А чтобы продолжить ваше знакомство с необычными местами Дагестана, мы приведем вас к Салтинской теснине — природному памятнику, который особенно известен своим водопадом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
29 июня в 07:00
29 июля в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
Погрузитесь в мир Сулакского каньона, отправившись на джипах и катере. Водопады, пещеры и форелевое хозяйство ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида, как в известном фильме»
Расписание: Ежедневно 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы
Начало: По договоренности с Туристом
«Вас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
«Вы прогуляетесь по национальному природному парку и посетите старинную Гунибскую крепость, а также восхититесь красотами величественной Карадахской теснины»
Расписание: Еженедельно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 400₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
«А также поясню значимость бархана для любителей природы»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша
Посетите Сулакский каньон и бархан Сарыкум, наслаждаясь природой и приключениями. Узнайте местные легенды и сделайте незабываемые фото
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, осмотрев каньон сверху, с высоты птичьего полета»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
В горах Дагестана находится один из глубочайших каньонов мира. Полюбуйтесь его панорамами, прогуляйтесь по Чиркейскому водохранилищу и посетите бархан Сарыкум
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы»
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Путешествие к Языку тролля и древнему Кахибу: Откровение Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Дагестана, посетив Язык тролля и Старый Кахиб
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
«Мы поднимемся на местный Язык тролля, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 7:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
«На реке Каракойсу вы увидите искусственные водопады, которые появились при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС»
Расписание: ежедневно в 07:10
23 июня в 07:10
26 июня в 07:10
3 300₽ за человека
Групповая
11 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Групповая экскурсия навстречу пейзажам и достопримечательностям горного Дагестана
Начало: ул. Советская
«Горный Дагестан невероятно притягателен и атмосферен»
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
«Мы спланировали разнообразный и живописный маршрут, чтобы вы окунулись в атмосферу невероятной красоты и дикой природы, испытали восторг от красок и ароматов, которые окружают вас»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
- ММаксим27 мая 2024Отличная экскурсия! Парни молодцы! Водитель Адам и экскурсовод Зиядхан красавцы! Сделали наш день! Все было очень интересно и познавательно! Виды фантастические.
- ООльга22 мая 2024Всё супер! Умопомрачительно красивые виды! Наивкуснейший сытный обед! Зажигательный гид!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
- ППавел6 апреля 2024Все было хорошо. Забрали от места проживания и привезли туда же. По дороге рассказали о Дагестане, местных обычаях, языке. Было
- ГГолякова5 февраля 2024Одни ++++. Были с подругой на НГ. Дней взяли мало и пожалелт, если б знали что такие крутые экскурсии, остались
- ССветлана17 января 2024Добрый день! Отличнейшая экскурсия на красивый водопад, Лунь, крепость. Спасибо гиду Надиму, интересные рассказы, добавил в программу незапланированное красивейшее ущелье,
- ММария12 ноября 2023ездили с Казимом на чудесную экскурсию к Хучнинскому водопаду, на крепость семи братьев и сестры, а также к экраноплану Лунь.
- ННаталья5 ноября 2023Сегодня был чудесный день! Экскурсия удалась на 200%!!! Спасибо большое гиду Баширу. Пунктуальный, интересный, внимательный, веселый. Поездка была легкой, без суеты, в комфортном темпе. А какие места!!! Красота неописуемая!!! Это нужно видеть.
- ЯЯнина12 октября 2023Поездка понравилась, хороший гид Азим, много интересного рассказал о Дагестане. Единственное не очень удобно забирают на трассе возле Стеллы, далековато.
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
- 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
- Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
- Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
- Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
- Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша с прогулкой на катере
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 3 300 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 231 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 35 экскурсий в Избербаше на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 231 ⭐ отзыв, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август