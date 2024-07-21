Однодневные – экскурсии в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Избербаше, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
На автобусе
47 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
6 авг в 07:10
7 авг в 07:10
3 700 за человека
Поездка в Чеченскую Республику из Избербаша. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
На автобусе
2 отзыва
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Поездка в Чеченскую Республику из Избербаша. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Расписание: Каждый день в 07:30
7 авг в 07:30
10 авг в 07:30
3 600 за человека
Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша
На автобусе
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие в Гамсутль и Салтинский водопад: живописные виды и свежий воздух
Посетите Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша. Уникальная возможность насладиться природой, уединением и красотой живописных пейзажей
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Расписание: Каждый день в 07:30
6 авг в 07:30
8 авг в 07:30
3 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
  2. Поездка в Чеченскую Республику из Избербаша. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
  3. Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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