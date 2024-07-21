12 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
6 авг в 07:10
7 авг в 07:10
3 700₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Поездка в Чеченскую Республику из Избербаша. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Расписание: Каждый день в 07:30
7 авг в 07:30
10 авг в 07:30
3 600₽ за человека
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие в Гамсутль и Салтинский водопад: живописные виды и свежий воздух
Посетите Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша. Уникальная возможность насладиться природой, уединением и красотой живописных пейзажей
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Расписание: Каждый день в 07:30
6 авг в 07:30
8 авг в 07:30
3 400₽ за человека
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- ООльга21 июля 2024Экскурсия в Чеченскую республику прошла на высоком уровне. Гид Чингиз рассказал много интересного о Чечне и Дагестане
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Однодневные»
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