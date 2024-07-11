Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша

Прочувствовать колорит древнейшего города России на групповой экскурсии из Избербаша
Среди невероятных гор и ущелий легко забыть, что в Дагестане есть места, которые славятся не природой, а историческим наследием.

Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент.

Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России. Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть. Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».

В программе

  • Древняя крепость Нарын-кала (снаружи и изнутри)
  • Старый Дербент
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • Экраноплан «Лунь»
  • Музыкальный фонтан

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

В стоимость включено

  • Трансфер (туда и обратно)
  • Услуги гида
  • Комплексный обед с возможностью выбрать блюда
  • Вход в крепость и Джума-мечеть

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 400 ₽
Дети до 10 лет3 200 ₽
Пенсионеры3 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Избербаша

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаВыездныеНа выходныеНа весь деньПопулярные местаДля студентов

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