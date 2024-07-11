Среди невероятных гор и ущелий легко забыть, что в Дагестане есть места, которые славятся не природой, а историческим наследием.
Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент.
Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».
Чтобы после путешествия у вас остался цельный образ Республики, отправляемся в самый древний и самый южный город России — Дербент.
Вы прогуляетесь по нему, полюбуетесь архитектурой, а также найдёте более современную достопримечательность — «Лунь».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России. Мощёные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут вам проникнуться умиротворением, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть. Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».
В программе
- Древняя крепость Нарын-кала (снаружи и изнутри)
- Старый Дербент
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Набережная
- Экраноплан «Лунь»
- Музыкальный фонтан
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
В стоимость включено
- Трансфер (туда и обратно)
- Услуги гида
- Комплексный обед с возможностью выбрать блюда
- Вход в крепость и Джума-мечеть
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 400 ₽
|Дети до 10 лет
|3 200 ₽
|Пенсионеры
|3 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 6798 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.Задать вопрос
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