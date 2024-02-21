Колоритная Чеченская Республика из Избербаша

Групповая экскурсия в Избербаше
Приглашаем Вас посетить прекрасную и гостеприимную Чеченскую Республику.

С нами вы познакомитесь с ее культурой и традициями, посетите города Грозный, Шали и Аргун, увидите живописные природные объекты, уникальные мечети, знаменитые Цветочный парк и Грозный-Сити, а также многое-многое другое.
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Ближайшие даты:
21
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Город Грозный
  • Цветочный парк
  • Грозный-Сити
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Город Аргун
  • Мечеть Аймани Кадыровой

Описание

Что вас ожидает Город Шали, где вы увидите построенную в нынешнем веке мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Вид на нее захватывает дух, это самая большая мечеть в Европе! В столице Чеченской Республики – городе Грозном, вы познакомитесь с его главными достопримечательностями, главным образом, увидите прекрасную мечеть «Сердце Чечни», необыкновенный Цветочный парк, в котором можно сделать эффектные фотографии и, конечно, знаменитый комплекс небоскрёбов Грозный-Сити. И, наконец, познакомимся с не менее колоритным городом Аргун, в котором расположена неординарная Мечеть имени Аймани Кадыровой, первая на территории России мечеть, выполненная в ультрасовременном стиле. Важная информация • Необходимо надеть удобную обувь и одежду по погоде (не облегающая и непросвечивающая одежда, мужчинам категорически нельзя быть в шортах, для женщин при входе в религиозные заведения есть накидки, можно взять носки с собой);
Гид свяжется с вами после бронирования для уточнения деталей.

Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры.
  • Обед (национальная кухня)
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда, мужчинам категорически нельзя быть в шортах, для женщин при входе в религиозные заведения есть накидки, можно взять носки с собой
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Нельзя брать с собой животных.
  • Необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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