Приглашаем Вас посетить прекрасную и гостеприимную Чеченскую Республику.
С нами вы познакомитесь с ее культурой и традициями, посетите города Грозный, Шали и Аргун, увидите живописные природные объекты, уникальные мечети, знаменитые Цветочный парк и Грозный-Сити, а также многое-многое другое.
С нами вы познакомитесь с ее культурой и традициями, посетите города Грозный, Шали и Аргун, увидите живописные природные объекты, уникальные мечети, знаменитые Цветочный парк и Грозный-Сити, а также многое-многое другое.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Город Грозный
- Цветочный парк
- Грозный-Сити
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Город Аргун
- Мечеть Аймани Кадыровой
Описание
Что вас ожидает Город Шали, где вы увидите построенную в нынешнем веке мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Вид на нее захватывает дух, это самая большая мечеть в Европе! В столице Чеченской Республики – городе Грозном, вы познакомитесь с его главными достопримечательностями, главным образом, увидите прекрасную мечеть «Сердце Чечни», необыкновенный Цветочный парк, в котором можно сделать эффектные фотографии и, конечно, знаменитый комплекс небоскрёбов Грозный-Сити. И, наконец, познакомимся с не менее колоритным городом Аргун, в котором расположена неординарная Мечеть имени Аймани Кадыровой, первая на территории России мечеть, выполненная в ультрасовременном стиле. Важная информация • Необходимо надеть удобную обувь и одежду по погоде (не облегающая и непросвечивающая одежда, мужчинам категорически нельзя быть в шортах, для женщин при входе в религиозные заведения есть накидки, можно взять носки с собой);
Гид свяжется с вами после бронирования для уточнения деталей.
Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Входные билеты в музей
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры.
- Обед (национальная кухня)
- Место начала и завершения?
- Остановка №1. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда, мужчинам категорически нельзя быть в шортах, для женщин при входе в религиозные заведения есть накидки, можно взять носки с собой
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Нельзя брать с собой животных.
- Необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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