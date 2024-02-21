Что вас ожидает Город Шали, где вы увидите построенную в нынешнем веке мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Вид на нее захватывает дух, это самая большая мечеть в Европе! В столице Чеченской Республики – городе Грозном, вы познакомитесь с его главными достопримечательностями, главным образом, увидите прекрасную мечеть «Сердце Чечни», необыкновенный Цветочный парк, в котором можно сделать эффектные фотографии и, конечно, знаменитый комплекс небоскрёбов Грозный-Сити. И, наконец, познакомимся с не менее колоритным городом Аргун, в котором расположена неординарная Мечеть имени Аймани Кадыровой, первая на территории России мечеть, выполненная в ультрасовременном стиле. Важная информация • Необходимо надеть удобную обувь и одежду по погоде (не облегающая и непросвечивающая одежда, мужчинам категорически нельзя быть в шортах, для женщин при входе в религиозные заведения есть накидки, можно взять носки с собой);

Гид свяжется с вами после бронирования для уточнения деталей.