Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Старинные башни Гоор, что стерегут покой гор и горцев, родина первых имамов Дагестана и величественные пейзажи Хунзахского плато — в поездке вы откроете богатое прошлое региона и увидите, как разнообразны ландшафты в горной части республики.
Я покажу лучшие видовые точки, расскажу о ярких исторических личностях и познакомлю с особенностями средневековых фортификаций.
Мы встретимся ранним утром и отправимся в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.
Старый Гоор: история, природа и башни
В знаменитом селе Шамильского района вы начнете постепенное погружение в мир дагестанских гор — здесь уже вырисовываться их разноликие ландшафты. Я расскажу о стране оборонительных башен и покажу четыре из семи сохранившихся сооружений. Вы узнаете, по какому принципу они возводились, кому принадлежали и что делало Старый Гоор одним из самых неприступных башенных комплексов в регионе.
Сердце Горного Дагестана — Хунзах
По дороге с пейзажами, захватывающими дух, вы доедете до бывшей столицы Аварского ханства. Хунзах покоряет величественными видами скал, поднявших одноименное плато, и богатой историей, которую вам предстоит услышать. Поговорим о череде завоеваний и переходов селения под власть разных правителей. Вы услышите о судьбе Хаджи-Мурата, в честь которого открыли мемориальный комплекс на плато Матлас. А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века.
Организационные детали
Трансфер и расходы
Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
Отдельно оплачивается обед и опциональные доп. услуги
Параметры поездки
Выезд — не позднее 07:30 утра, приезд — ориентировочно в 19:00
Общий километраж составит примерно 370 км
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
7.30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 953 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан.
Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики.
Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве.
Имею большой опыт личных путешествий по миру.
Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири.
Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Ася
Спасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всех местах, что мы проезжали. Машина комфортна для 4 пассажиров. Все наши пожелания по маршруту были учтены. После поездки остались только самые самые положительные эмоции. Это именно то, что ждешь от такой экскурссии. Спасибо! Однозначно рекомендую!
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И
Иван
Очень интересно и познавательно проведена экскурсия.
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Н
Наталья
Идрис внимательно прислушивается к пожеланиям, учитывает физические особенности гостей. Комфортабельный автомобиль, очень красивые места. Рекомендую.
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