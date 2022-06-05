Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Родовое село первых имамов Дагестана
Мы встретимся ранним утром и отправимся в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.
Старый Гоор: история, природа и башни
В знаменитом селе Шамильского района вы начнете постепенное погружение в мир дагестанских гор — здесь уже вырисовываться их разноликие ландшафты. Я расскажу о стране оборонительных башен и покажу четыре из семи сохранившихся сооружений. Вы узнаете, по какому принципу они возводились, кому принадлежали и что делало Старый Гоор одним из самых неприступных башенных комплексов в регионе.
Сердце Горного Дагестана — Хунзах
По дороге с пейзажами, захватывающими дух, вы доедете до бывшей столицы Аварского ханства. Хунзах покоряет величественными видами скал, поднявших одноименное плато, и богатой историей, которую вам предстоит услышать. Поговорим о череде завоеваний и переходов селения под власть разных правителей. Вы услышите о судьбе Хаджи-Мурата, в честь которого открыли мемориальный комплекс на плато Матлас. А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века.
Организационные детали
Трансфер и расходы
Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
Отдельно оплачивается обед и опциональные доп. услуги
Параметры поездки
Выезд — не позднее 07:30 утра, приезд — ориентировочно в 19:00
Общий километраж составит примерно 370 км
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Идрис — ваш гид в Избербаше
Здравствуйте! Меня зовут Идрис, я вырос в Дагестане, объездил все его районы и хорошо знаю особенности самых разных уголков республики. У меня высшее образование и большой опыт личных путешествий по миру. Интересуюсь историей края, публикую статьи на разных сайтах и в соц. сетях. С удовольствием показываю достопримечательности дагестанских регионов, знакомлю с местной культурой и открываю нетуристические уголки нашей земли. Также у меня есть гостевые дома, где я рад принимать путешественников. Добро пожаловать в необыкновенный Дагестан!