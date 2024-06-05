1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 07:10
10 июня в 07:10
11 июня в 07:10
3 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Дербент: Нарын-кала, экраноплан «Лунь» и древние мечети
Погрузитесь в историю древнейшего города России, исследуя его уникальные памятники и современные достопримечательности
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: Ежедневно
10 июня в 07:15
11 июня в 07:15
3 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Избербаш
Расписание: Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Расписание: Еженедельно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Дербент и Каспийский монстр: путешествие к экраноплану Лунь
Погрузитесь в историю самого древнего города России и встретьтесь с легендарным Каспийским монстром на берегу моря
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, д. 25
Расписание: По пятницам в 8:15
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Путешествие к Языку тролля и древнему Кахибу: Откровение Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Дагестана, посетив Язык тролля и Старый Кахиб
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 7:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Понедельник, вторник и четверг в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
- ААнастасия1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
- ННаталия29 мая 2024Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
- ММаксим27 мая 2024Отличная экскурсия! Парни молодцы! Водитель Адам и экскурсовод Зиядхан красавцы! Сделали наш день! Все было очень интересно и познавательно! Виды фантастические.
- ООльга22 мая 2024Всё супер! Умопомрачительно красивые виды! Наивкуснейший сытный обед! Зажигательный гид!
- ААнтон20 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Организаторам Тур компании Ая-Тур! Ребята спасибо вам за незабываемые поездку по Грозному, вы классные, доставили нам
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
- ззая13 мая 2024второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль
- ЛЛюдмила10 мая 2024Отличная экскурсия 👍👍 Спасибо огромное нашему гиду Рашиду. Выбрал наиболее оптимальный маршрут, мы нигде не стояли в пробках. Очень интересно рассказывал.
- ЗЗаира7 апреля 2024Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Выездные»
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Сейчас в Избербаше в категории "Выездные" можно забронировать 22 экскурсии от 3 000 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии по окрестностям Избербаша и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август