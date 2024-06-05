Выездные экскурсии из Избербаша

Найдено 22 экскурсии в категории «Выездные» в Избербаше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 07:10
10 июня в 07:10
11 июня в 07:10
3 000 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
19 отзывов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 700 за человека
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 980 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
12 часов
149 отзывов
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 500 за человека
Индивидуальный тур в древний город Дербент
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дербент: Нарын-кала, экраноплан «Лунь» и древние мечети
Погрузитесь в историю древнейшего города России, исследуя его уникальные памятники и современные достопримечательности
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
33 отзыва
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: Ежедневно
10 июня в 07:15
11 июня в 07:15
3 000 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Избербаш
Расписание: Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 000 за человека
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Расписание: Еженедельно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 400 за человека
Дербент и "Каспийский монстр" по имени "Лунь"
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Дербент и Каспийский монстр: путешествие к экраноплану Лунь
Погрузитесь в историю самого древнего города России и встретьтесь с легендарным Каспийским монстром на берегу моря
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, д. 25
Расписание: По пятницам в 8:15
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
3 500 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Язык тролля в Гооре и Старый Кахиб из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Путешествие к Языку тролля и древнему Кахибу: Откровение Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Дагестана, посетив Язык тролля и Старый Кахиб
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 7:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 900 за человека
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Понедельник, вторник и четверг в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 500 за человека
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
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    доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему! Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!!

  • М
    Максим
    27 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша с прогулкой на катере
    Отличная экскурсия! Парни молодцы! Водитель Адам и экскурсовод Зиядхан красавцы! Сделали наш день! Все было очень интересно и познавательно! Виды фантастические.
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша с прогулкой на катере
    Всё супер! Умопомрачительно красивые виды! Наивкуснейший сытный обед! Зажигательный гид!
  • А
    Антон
    20 мая 2024
    Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
    Хочу выразить огромную благодарность Организаторам Тур компании Ая-Тур! Ребята спасибо вам за незабываемые поездку по Грозному, вы классные, доставили нам
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    столько удовольствия и массу впечатлений! Хочется еще раз повторить тур и вернуться к вам! Было так весело и вы столько тратили время на нас, чтобы доставить нам не забываемое впечатление еще раз огромное спасибо,Желаю процветание вашей фирме!

  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
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    невероятно красивые места. Особенно, конечно, захватывает дух от вида с самой высокой башни Гамсутля 😍 И благодаря рекомендации Идриса мы попробовали ооочень вкусные национальные блюда: абрикосовую кашу с урбечем, чуду и курзе. Спасибо большое!!!

    Отличная экскурсия!
  • з
    зая
    13 мая 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль
  • Л
    Людмила
    10 мая 2024
    Индивидуальный тур в древний город Дербент
    Отличная экскурсия 👍👍 Спасибо огромное нашему гиду Рашиду. Выбрал наиболее оптимальный маршрут, мы нигде не стояли в пробках. Очень интересно рассказывал.
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    А за выбор ресторана для обеда вообще респект 😊 В общем, это был замечательный день. Мы зарядились положительными эмоциями на 1000 % Спасибо 💖

  • З
    Заира
    7 апреля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
  2. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
  3. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
  4. Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
  5. Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Выездные" можно забронировать 22 экскурсии от 3 000 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии по окрестностям Избербаша и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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