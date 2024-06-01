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благодаря ему, пролетело значительно быстрее. По самой экскурсии, хотелось бы отметить, что хоть Чечня и произвела на нас впечатление, но не хватило остановок. Хотелось бы не по одной остановке в городе делать и посетить не только мечети. Наверняка есть какие-то интересные локации, которые можно было бы добавить с остановкой минут на 10-15. А время посещения мечетей можно было бы сократить с 30 минут, до 20. В общем-то никто из нашей группы и не был в мечетях по полчаса.