Экскурсии в Чечню из Избербаша

Найдено 5 экскурсий в категории «Чечня» в Избербаше, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
На автобусе
На микроавтобусе
4 отзыва
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
«Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
20 июля в 07:15
2 950 за человека
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
На автобусе
38 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
Начало: Ул. Буйнакского 151
«А в Грозном восхитимся красотой мечети «Сердце Чечни», названной в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 000 за человека
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
На автобусе
2 отзыва
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Избербаш
«Приглашаем Вас посетить прекрасную и гостеприимную Чеченскую Республику»
Расписание: Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00
Завтра в 07:00
20 июля в 07:00
3 000 за человека
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Пешая
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
19 июля в 06:00
23 000 за всё до 6 чел.
Поездка в Чеченскую Республику из Избербаша. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
На автобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Поездка в Чеченскую Республику из Избербаша. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
«Чечня – это удивительный регион с богатой историей и культурой В Чечне, среди живописных гор и долин, расположены великолепные мечети, являющиеся выразителем духовности и религиозности этой земли»
Расписание: Каждый день в 07:30
20 июля в 07:30
24 июля в 07:30
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вольская
    5 июля 2024
    Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
    Экскурсия из Дагестана в Чечню получилась интересной. Впечатлила мечеть в Шали, чудесный парк вокруг мечети" сердце матери" и сама мечеть
    читать дальше

    в стиле хай тек в Аргуне, познакомились с Грозным. Прекрасная организация от спутника и кавказ-тура. Не понравилось: везде при расчётах либо наличка, либо перевод на личную карту. Про чеки, кассы, терминалы и оплату картой здесь не слышали. Совсем. Россия.

  • Е
    Евгения
    3 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
    Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
  • О
    Остап
    1 июля 2024
    Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
    Спасибо за тур! Мечети очень красивые, построили на века! Рекомендую к посещению!
  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
    Здравствуйте! Были на экскурсии в Республике Чечня. Экскурсию заказали на сайте, что очень удобно, забирают из разных городов по пути
    читать дальше

    следования, мы отдыхали в Дагестане. Впечатляет колорит городов Чечни, чистота и порядок. Очень понравились мечети, парк цветов. Спасибо гиду Юлии за сопровождение экскурсии интересными рассказами, а водителю за безопасность на дороге.

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
    читать дальше

    доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему! Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!!

  • А
    Антон
    20 мая 2024
    Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
    Хочу выразить огромную благодарность Организаторам Тур компании Ая-Тур! Ребята спасибо вам за незабываемые поездку по Грозному, вы классные, доставили нам
    читать дальше

    столько удовольствия и массу впечатлений! Хочется еще раз повторить тур и вернуться к вам! Было так весело и вы столько тратили время на нас, чтобы доставить нам не забываемое впечатление еще раз огромное спасибо,Желаю процветание вашей фирме!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Чечня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
  2. Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
  3. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
  4. Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
  5. Поездка в Чеченскую Республику из Избербаша. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июле 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Чечня" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 950 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Избербаше на 2024 год по теме «Чечня», 44 ⭐ отзыва, цены от 2950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам