1 чел.
По популярности
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
«Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
20 июля в 07:15
2 950₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Тур по Чеченской республике: мечети и «Грозный-сити»
Начало: Ул. Буйнакского 151
«А в Грозном восхитимся красотой мечети «Сердце Чечни», названной в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 000₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Избербаш
«Приглашаем Вас посетить прекрасную и гостеприимную Чеченскую Республику»
Расписание: Среда, четверг, суббота и воскресенье в 7:00
Завтра в 07:00
20 июля в 07:00
3 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
19 июля в 06:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Поездка в Чеченскую Республику из Избербаша. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Начало: Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
«Чечня – это удивительный регион с богатой историей и культурой В Чечне, среди живописных гор и долин, расположены великолепные мечети, являющиеся выразителем духовности и религиозности этой земли»
Расписание: Каждый день в 07:30
20 июля в 07:30
24 июля в 07:30
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВольская5 июля 2024Экскурсия из Дагестана в Чечню получилась интересной. Впечатлила мечеть в Шали, чудесный парк вокруг мечети" сердце матери" и сама мечеть
- ЕЕвгения3 июля 2024Очень понравилась экскурсия в Грозный, очень красивые мечети и сам город очень чистый, есть на что посмотреть. Рекомендую 👍🏻
- ООстап1 июля 2024Спасибо за тур! Мечети очень красивые, построили на века! Рекомендую к посещению!
- ООльга30 июня 2024Здравствуйте! Были на экскурсии в Республике Чечня. Экскурсию заказали на сайте, что очень удобно, забирают из разных городов по пути
- ААнастасия1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
- ННаталия29 мая 2024Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
- ААнтон20 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Организаторам Тур компании Ая-Тур! Ребята спасибо вам за незабываемые поездку по Грозному, вы классные, доставили нам
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Чечня»
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