читать дальше

доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему! Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!!