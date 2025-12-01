Приглашаем вас в незабываемое путешествие по зимнему Хунзаху и Мочоху — месту, где горы, морозный воздух и активный отдых сливаются в одно захватывающее приключение! Это идеальная возможность насладиться живописным высокогорьем Дагестана, зарядиться яркими эмоциями и провести время на свежем воздухе. Если вы мечтаете о сочетании природной красоты и активного досуга, эта экскурсия создана для вас!

Хунзах — зимняя сказка Дагестана

Хунзах зимой превращается в настоящую жемчужину: заснеженные горы сверкают под солнцем, замерзшие водопады завораживают своей красотой, а чистый морозный воздух наполняет легкие свежестью. Вы прогуляетесь по высокогорью, любуясь покрытыми льдом реками и склонами, и узнаете увлекательные истории о традициях и жизни Дагестана от наших гидов.

Катание на коньках в Мочохе

После экскурсии по Хунзаху мы отправимся к Мочохскому озеру — живописному месту, которое зимой превращается в идеальный каток. Здесь вас ждет специально подготовленная ледовая площадка, где можно весело провести время, скользя по льду на фоне заснеженных альпийских пейзажей. Не умеете кататься? Не беда! Опытные инструкторы помогут освоить технику, чтобы даже новички почувствовали себя уверенно. Это отличный способ зарядиться бодростью и насладиться активным отдыхом на природе.

Вкусные бонусы и сувениры

Вас ждет знакомство с местной кухней — ароматные блюда Дагестана согреют вас после прогулок и оставят приятные воспоминания. А еще вы сможете приобрести уникальные сувениры, которые станут теплым напоминанием об этом зимнем путешествии. Важная информация: Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил: