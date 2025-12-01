Эта экскурсия — уникальный шанс совместить созерцание зимней красоты гор с активным отдыхом.
Хунзах и Мочох подарят вам не только потрясающие виды, но и море позитивных эмоций: от восторга перед замерзшими водопадами до радости катания на коньках.
Это путешествие подойдет и любителям природы, и тем, кто хочет попробовать что-то новое в компании друзей или семьи.
Хунзах и Мочох подарят вам не только потрясающие виды, но и море позитивных эмоций: от восторга перед замерзшими водопадами до радости катания на коньках.
Это путешествие подойдет и любителям природы, и тем, кто хочет попробовать что-то новое в компании друзей или семьи.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по зимнему Хунзаху и Мочоху — месту, где горы, морозный воздух и активный отдых сливаются в одно захватывающее приключение! Это идеальная возможность насладиться живописным высокогорьем Дагестана, зарядиться яркими эмоциями и провести время на свежем воздухе. Если вы мечтаете о сочетании природной красоты и активного досуга, эта экскурсия создана для вас!
Хунзах — зимняя сказка Дагестана
Хунзах зимой превращается в настоящую жемчужину: заснеженные горы сверкают под солнцем, замерзшие водопады завораживают своей красотой, а чистый морозный воздух наполняет легкие свежестью. Вы прогуляетесь по высокогорью, любуясь покрытыми льдом реками и склонами, и узнаете увлекательные истории о традициях и жизни Дагестана от наших гидов.
Катание на коньках в Мочохе
После экскурсии по Хунзаху мы отправимся к Мочохскому озеру — живописному месту, которое зимой превращается в идеальный каток. Здесь вас ждет специально подготовленная ледовая площадка, где можно весело провести время, скользя по льду на фоне заснеженных альпийских пейзажей. Не умеете кататься? Не беда! Опытные инструкторы помогут освоить технику, чтобы даже новички почувствовали себя уверенно. Это отличный способ зарядиться бодростью и насладиться активным отдыхом на природе.
Вкусные бонусы и сувениры
Вас ждет знакомство с местной кухней — ароматные блюда Дагестана согреют вас после прогулок и оставят приятные воспоминания. А еще вы сможете приобрести уникальные сувениры, которые станут теплым напоминанием об этом зимнем путешествии. Важная информация: Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) —плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
- запрещено распитие спиртных напитков во время тура — также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять: - удобная обувь - головной убор - солнцезащитный крем -наличные средства -вода Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон «Цолотль»
- Водопад «Тобот»
- Водопад «Итлятляр»
- Озеро Мочох
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Избербаш, Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Избербаша
Похожие экскурсии из Избербаша
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь из Избербаша
Индивидуальная экскурсия по Дербенту с посещением крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана Лунь. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 08:30
14 ноя в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
14 ноя в 10:45
15 ноя в 10:45
2800 ₽ за человека