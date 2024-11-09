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показать не только известные и популярные всем маршруты, но и пока неизведанные туристами уголки горного края с уникальной природой. Расскажем про историю, обычаи, культуру и кухню многонационального Дагестана. Страна гор (как переводится Дагестан) с виду кажется суровым, аскетичным, порой противоречивым, но на самом деле Дагестан невероятно гостеприимный, приветливый и дружелюбный и вы в этом убедитесь сами. А с нами вам скучать будет некогда!