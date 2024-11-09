Дербент - уникальный город с богатой историей и культурой.
Прогулка по его узким улицам, посещение крепости Нарын-кала и музея «Домик Петра I» оставят незабываемые впечатления.
Современные достопримечательности, такие как Хрустальный мост и
Прогулка по его узким улицам, посещение крепости Нарын-кала и музея «Домик Петра I» оставят незабываемые впечатления.
Современные достопримечательности, такие как Хрустальный мост и
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Чарующий Дагестан
Вы увидите все главные достопримечательности Дербента и расположенный неподалёку экраноплан Лунь. В программе экскурсии:
- Цитадель Нарын-кала — вы погуляете по древней крепости с величественным башнями и воротами. Погрузитесь в её 1500-летнюю историю и узнаете, насколько успешно она защищала город.
- Джума-мечеть — одна из старейших мечетей мира. Вы расшифруете е архитектурные особенности и услышите о роли религии в современном Дагестане.
- Музей «Домик Петра I» — вы побываете в месте, где царь останавливался во время Персидского похода 1722 года. А я поделюсь деталями этого события.
- Парк им. Низами Гянджеви — мы погуляем по его ухоженной территории и оценим самый большой в России светомузыкальный фонтан.
- Хрустальный мост — вы пройдёте по современному стеклянному мосту и рассмотрите с него археологические артефакты 10 века. Среди них: стелы с текстами на арабском языке и остатки системы водоснабжения.
- Экраноплан Лунь — советский ракетоносец, живописно расположенный на берегу Каспия. Я раскрою историю его создания и другие интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсия доступна путешественникам от 14 лет
- Включено в стоимость: транспорт и посещение экраноплана «Лунь»
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость Нарын-кала — 200 руб. взрослые, 100 руб. дети, музей «Домик Петра I» — 150 руб. с человека
- По пятницам Джума-мечеть закрыта для посещения, но мы пройдёмся по старым улочкам древнего города, а саму мечеть осмотрим снаружи.
- Для входа в Джума-мечеть женщинам необходимо иметь при себе платок. Обтягивающие и откровенные наряды тоже не приветствуются (касается только мечети)
- Обратите внимание: светомузыкальный фонтан включается в среду, четверг и пятницу с 19:30 до 21:00, лазерное шоу проходит только по выходным дням в 19:30. Если вы хотите дождаться включения фонтана, доплата к экскурсии составит 1500 руб.
- За доплату возможно организовать 1,5-часовую экскурсию по винзаводу Дербента — 1200 руб. /чел. Так как количество мест ограничено, бронировать экскурсию нужно как можно раньше. Сообщите в переписке с гидом, если хотите посетить завод.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамсудин — ваша команда гидов в Избербаше
Провели экскурсии для 907 туристов
Меня зовут Шамсудин, я родился и вырос в Махачкале. Мой напарник Заур работает в сфере туризма уже 2 года. Наша команда организовывает индивидуальные экскурсии и туры по Дагестану. Мы можемЗадать вопрос
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