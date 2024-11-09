Дербент и экраноплан Лунь из Избербаша

Индивидуальная экскурсия по Дербенту с посещением крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана Лунь. Узнайте историю города и насладитесь видами
Дербент - уникальный город с богатой историей и культурой.

Прогулка по его узким улицам, посещение крепости Нарын-кала и музея «Домик Петра I» оставят незабываемые впечатления.

Современные достопримечательности, такие как Хрустальный мост и
читать дальше

светомузыкальный фонтан, добавят ярких эмоций. Экраноплан Лунь на берегу Каспийского моря - это уникальный объект, который стоит увидеть.

Экскурсия доступна для путешественников от 14 лет, транспорт и посещение экраноплана включены в стоимость

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение древней крепости Нарын-кала
  • 🕌 Увидеть одну из старейших мечетей мира
  • 🏛 Музей «Домик Петра I»
  • 🌉 Прогулка по Хрустальному мосту
  • 🚀 Экраноплан Лунь на берегу Каспия
    • Дербент и экраноплан Лунь из Избербаша
    Дербент и экраноплан Лунь из Избербаша
    Дербент и экраноплан Лунь из Избербаша
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30

    Что можно увидеть

  • Цитадель Нарын-кала
  • Джума-мечеть
  • Музей «Домик Петра I»
  • Парк им. Низами Гянджеви
  • Хрустальный мост
  • Экраноплан Лунь

    • Описание экскурсии

    Чарующий Дагестан

    Вы увидите все главные достопримечательности Дербента и расположенный неподалёку экраноплан Лунь. В программе экскурсии:

    • Цитадель Нарын-кала — вы погуляете по древней крепости с величественным башнями и воротами. Погрузитесь в её 1500-летнюю историю и узнаете, насколько успешно она защищала город.
    • Джума-мечеть — одна из старейших мечетей мира. Вы расшифруете е архитектурные особенности и услышите о роли религии в современном Дагестане.
    • Музей «Домик Петра I» — вы побываете в месте, где царь останавливался во время Персидского похода 1722 года. А я поделюсь деталями этого события.
    • Парк им. Низами Гянджеви — мы погуляем по его ухоженной территории и оценим самый большой в России светомузыкальный фонтан.
    • Хрустальный мост — вы пройдёте по современному стеклянному мосту и рассмотрите с него археологические артефакты 10 века. Среди них: стелы с текстами на арабском языке и остатки системы водоснабжения.
    • Экраноплан Лунь — советский ракетоносец, живописно расположенный на берегу Каспия. Я раскрою историю его создания и другие интересные факты.

    Организационные детали

    • Экскурсия доступна путешественникам от 14 лет
    • Включено в стоимость: транспорт и посещение экраноплана «Лунь»
    • Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость Нарын-кала — 200 руб. взрослые, 100 руб. дети, музей «Домик Петра I» — 150 руб. с человека
    • По пятницам Джума-мечеть закрыта для посещения, но мы пройдёмся по старым улочкам древнего города, а саму мечеть осмотрим снаружи.
    • Для входа в Джума-мечеть женщинам необходимо иметь при себе платок. Обтягивающие и откровенные наряды тоже не приветствуются (касается только мечети)
    • Обратите внимание: светомузыкальный фонтан включается в среду, четверг и пятницу с 19:30 до 21:00, лазерное шоу проходит только по выходным дням в 19:30. Если вы хотите дождаться включения фонтана, доплата к экскурсии составит 1500 руб.
    • За доплату возможно организовать 1,5-часовую экскурсию по винзаводу Дербента — 1200 руб. /чел. Так как количество мест ограничено, бронировать экскурсию нужно как можно раньше. Сообщите в переписке с гидом, если хотите посетить завод.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Избербаша

    Похожие экскурсии из Избербаша

    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
    На автобусе
    8 отзывов
    10 часов
    Групповая
    до 19 чел.
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Избербаша
    Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
    Начало: На ул. Советская
    Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
    Завтра в 10:00
    12 ноя в 10:00
    3 500 за человека
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
    На машине
    12 отзывов
    11 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
    Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
    Начало: 7.30
    Сегодня в 07:30
    Завтра в 07:30
    15 999 за всё до 4 чел.
    Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
    На машине
    1 отзыв
    12 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
    Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
    Начало: 7.30
    Завтра в 07:30
    12 ноя в 07:30
    15 999 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Избербаше. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Избербаше
    ХорошоТам