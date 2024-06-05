Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...

Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек

за всё до 4 чел.

15 999 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 4 чел.

15 999 ₽ за всё до 4 чел.

Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана

за всё до 4 чел.

15 980 ₽ за всё до 4 чел.

Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум

за всё до 4 чел.

от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты

Индивидуальная

10 часов 1 отзыв

Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции Начало: По договоренности с туристом

Расписание: Каждый день в удобное для вас время