Что вас ждет

Изброрск

Никого не оставляют равнодушными эти удивительные места! Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью, которая, выдержав столько осад и войн, удивительным образом сохранилась до наших дней. И не только своей героической историей, ведущей отсчет с 862 г. Древний Изборск обладает совершенно особенной притягательностью места.

Печоры

В Печорах мы посетим знаменитый Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. И тоже будем говорить об уникальности: русские святыни, древние пещеры, не прерывающееся с момента основания служение, гениальная фортификация, героическая история, традиция старчества, выдающиеся личности…

«Одно из самых лучших мест Средней Руси… »— писал о Печорах Николай Рерих еще 100 лет назад, искренне переживая о том, что Печоры мало знают. Сейчас о Печорах знают практически все в России. А еще все знают главное — лучше один раз увидеть…

Мы исследуем: