Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»

Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью, которая, выдержав столько...

Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью, которая, выдержав столько осад и войн, удивительным образом сохранилась до наших дней.

И не только своей героической историей, ведущей отсчет с 862 г.

Древний Изборск обладает совершенно особенной притягательностью места.

И в этом его уникальность.

В Печорах мы посетим знаменитый Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

И тоже будем говорить об уникальности.
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»

Что вы увидите 🤩

  • Изборская крепость
  • Никольский собор в Изборске
  • Словенские ключи
  • Часовни Изборска
Что вас ждет
Изброрск
Никого не оставляют равнодушными эти удивительные места! Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью, которая, выдержав столько осад и войн, удивительным образом сохранилась до наших дней. И не только своей героической историей, ведущей отсчет с 862 г. Древний Изборск обладает совершенно особенной притягательностью места.
Печоры
В Печорах мы посетим знаменитый Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. И тоже будем говорить об уникальности: русские святыни, древние пещеры, не прерывающееся с момента основания служение, гениальная фортификация, героическая история, традиция старчества, выдающиеся личности…
«Одно из самых лучших мест Средней Руси… »— писал о Печорах Николай Рерих еще 100 лет назад, искренне переживая о том, что Печоры мало знают. Сейчас о Печорах знают практически все в России. А еще все знают главное — лучше один раз увидеть…

Мы исследуем:

  • Изборскую крепость 14 в. — особенности фортификационных сооружений, сильные и слабые места, хитрости строителей… и даже тайны, которые пока не могут раскрыть ученые.
  • Церковь Св. Николая 14 в. — памятник псковской архитектурной школы.
  • Словенские ключи. Исследуем предание (на предмет достоверности), согласно которому нужно испить воды из каждого ключа, чтобы сбылись все ваши желания).
  • Лебедей на Городищенском озере исследовать не будем, будем их кормить или просто любоваться ими).
  • Крепость Печерского монастыря 16 в.
  • Ближние пещеры Печерского монастыря.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Если необходим транспорт
  • то можно арендовать микроавтобус «Фольксваген»
  • стоимость 800 RUB/час. Или же легковой автомобиль с водителем — стоимость уточняйте.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по договоренности

Ольга Б.
Ольга Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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