Что вас ждет
Изброрск
Никого не оставляют равнодушными эти удивительные места! Древний Изборск знаменит не только старейшей на Руси каменной крепостью, которая, выдержав столько осад и войн, удивительным образом сохранилась до наших дней. И не только своей героической историей, ведущей отсчет с 862 г. Древний Изборск обладает совершенно особенной притягательностью места.
Печоры
В Печорах мы посетим знаменитый Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. И тоже будем говорить об уникальности: русские святыни, древние пещеры, не прерывающееся с момента основания служение, гениальная фортификация, героическая история, традиция старчества, выдающиеся личности…
«Одно из самых лучших мест Средней Руси… »— писал о Печорах Николай Рерих еще 100 лет назад, искренне переживая о том, что Печоры мало знают. Сейчас о Печорах знают практически все в России. А еще все знают главное — лучше один раз увидеть…
Мы исследуем:
- Изборскую крепость 14 в. — особенности фортификационных сооружений, сильные и слабые места, хитрости строителей… и даже тайны, которые пока не могут раскрыть ученые.
- Церковь Св. Николая 14 в. — памятник псковской архитектурной школы.
- Словенские ключи. Исследуем предание (на предмет достоверности), согласно которому нужно испить воды из каждого ключа, чтобы сбылись все ваши желания).
- Лебедей на Городищенском озере исследовать не будем, будем их кормить или просто любоваться ими).
- Крепость Печерского монастыря 16 в.
- Ближние пещеры Печерского монастыря.