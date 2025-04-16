-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
25 апр в 09:00
26 апр в 08:00
6673 ₽
7850 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
30 апр в 14:00
1 мая в 11:00
1777 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Изборск: древняя крепость и живописные пейзажи
Прогулка по Изборску с журналистом-дауншифтером. Крепость, старинные улочки и потрясающие виды. Всё самое важное и красивое без лишних дат и занудства
Начало: Минская улица, 2, Изборск
Расписание: По договоренности
30 апр в 14:00
4 мая в 11:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда16 апреля 2025Мне очень понравилась экскурсия и виды. Ребенку очень понравились лебеди и потайной ход. В общем, рекомендую всем!
- IInna10 апреля 2025Изборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимо, но не с этим
- ААнна5 апреля 2025Добрый день! Были в Изборске. Очень понравился наш экскурсовод. Заслушались… Всем рекомендую.
- ЕЕлена1 апреля 2025Часто приезжаем во Псков, посещаем Изборск, любим гулять там. Это раз решили посетить Изборск с экскурсоводом, остались очень довольны экскурсией, узнали много нового. Спасибо!
- ННаталья29 марта 2025Отличный экскурсовод, 2.5 часа пролетели как один миг, интересный рассказ, ответы на любые вопросы, на экскурсии было двое взрослых и
- ССофья23 марта 2025Мы гуляли с Данилом немного больше двух часов, но время пролетело незаметно! Данил не просто рассказывал историю, а буквально оживлял
- ИИрина11 марта 2024Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»Добрый день! Мы большой компанией родственников посетили авторскую экскурсию" Воин и святой". Экскурсовод Ольга в увлекательной и доступной для понимания
- ВВладимир2 мая 2022Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»Добротная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Никольский собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Изборске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Изборску в апреле 2025
Сейчас в Изборске в категории "Никольский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 6673 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2025 год по теме «Никольский собор», 175 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь