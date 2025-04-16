Никольский собор – экскурсии в Изборске

Найдено 3 экскурсии в категории «Никольский собор» в Изборске, цены от 1600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Пешая
2 часа
-
15%
107 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
25 апр в 09:00
26 апр в 08:00
6673 ₽7850 ₽ за всё до 6 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
2.5 часа
56 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
30 апр в 14:00
1 мая в 11:00
1777 ₽ за человека
Изборск с автором журнала GEO: живая экскурсия в мини-группе
Пешая
2 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Изборск: древняя крепость и живописные пейзажи
Прогулка по Изборску с журналистом-дауншифтером. Крепость, старинные улочки и потрясающие виды. Всё самое важное и красивое без лишних дат и занудства
Начало: Минская улица, 2, Изборск
Расписание: По договоренности
30 апр в 14:00
4 мая в 11:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    16 апреля 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Мне очень понравилась экскурсия и виды. Ребенку очень понравились лебеди и потайной ход. В общем, рекомендую всем!
  • I
    Inna
    10 апреля 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Изборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимо, но не с этим
    читать дальше

    гидом: он знает, где они спрятаны и с удовольствием делится своими знаниями. Главное сокровище древнего города — крепость, стоящая на высоком холме с потрясающим видом на живописную долину. Мы попали в нее через «тайный лаз», прогулялись по территории, поднялись на одну из башен, спустились в подземелье и заглянули в собор, который существует с XIV века. Гид также показал нам Труворово городище, основанное кривичами, расшифровал древние знаки на каменных плитах местного кладбища и дал позвонить в колокола старинной церкви Святого Николая (конечно, с предварительного разрешения батюшки). Ещё мы любовались Городищенским озером, пили из источников, которые его питают, и кормили белых лебедей, которые выбрали этот водоем своим домом. Это лишь малая часть впечатлений, которые мы получили на прогулке с гидом. В целом от этой поездки осталось ощущение, будто мы побывали внутри сказки. P.S. Отдельно хочу отметить, что у гида очень приятная и мягкая манера общения, которая идеально сочетается с расслабленной атмосферой Изборска. Думаю, лучшего проводника по этому городу не найти. А ещё рекомендую бронировать ранние экскурсии, чтобы увидеть Изборск без толп туристов.

    Изборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимоИзборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимоИзборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимоИзборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимоИзборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимоИзборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимоИзборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимоИзборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимоИзборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимоИзборск — это шкатулка с драгоценными камнями. Невооруженным глазом их можно не заменить и пройти мимо
  • А
    Анна
    5 апреля 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Добрый день! Были в Изборске. Очень понравился наш экскурсовод. Заслушались… Всем рекомендую.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Часто приезжаем во Псков, посещаем Изборск, любим гулять там. Это раз решили посетить Изборск с экскурсоводом, остались очень довольны экскурсией, узнали много нового. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    29 марта 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Отличный экскурсовод, 2.5 часа пролетели как один миг, интересный рассказ, ответы на любые вопросы, на экскурсии было двое взрослых и
    читать дальше

    двое детей, детей максимально старались вовлечь в экскурсию и в целом это удалось. Мой сын сказал что летом приедем еще раз и пойдем слушать еще одну экскурсию, но конкретно у Даниила. Советую всем, интересно и небанально, видно что человек очень любит свое дело!!!!

    Отличный экскурсовод, 2.5 часа пролетели как один миг, интересный рассказ, ответы на любые вопросы, на экскурсииОтличный экскурсовод, 2.5 часа пролетели как один миг, интересный рассказ, ответы на любые вопросы, на экскурсииОтличный экскурсовод, 2.5 часа пролетели как один миг, интересный рассказ, ответы на любые вопросы, на экскурсииОтличный экскурсовод, 2.5 часа пролетели как один миг, интересный рассказ, ответы на любые вопросы, на экскурсииОтличный экскурсовод, 2.5 часа пролетели как один миг, интересный рассказ, ответы на любые вопросы, на экскурсии
  • С
    Софья
    23 марта 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Мы гуляли с Данилом немного больше двух часов, но время пролетело незаметно! Данил не просто рассказывал историю, а буквально оживлял
    читать дальше

    её – было интересно и увлекательно. Мы осмотрели крепость, старое городище, спустились к живописному озеру, где зимуют лебеди. Вид на окрестности просто потрясающий! Отдельно отмечу, что гид отлично чувствует темп группы: прогулка получилась комфортной, с возможностью сделать фото и задать вопросы. А ещё он дал отличные рекомендации, где пообедать и где можно найти кофе. Очень рада, что выбрала именно эту экскурсию. Спасибо за атмосферу и интересный рассказ!

  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
    Добрый день! Мы большой компанией родственников посетили авторскую экскурсию" Воин и святой". Экскурсовод Ольга в увлекательной и доступной для понимания
    читать дальше

    форме рассказала историю крепости Изборск, Псково-Печерского монастыря. Все были в восторге. Огромное спасибо Ольге за столь познавательную и интересную экскурсию. Мы влюбились в псковскую землю. Ещё раз огромное спасибо!!!

  • В
    Владимир
    2 мая 2022
    Авторская экскурсия по Изборску и Печорам «Воин и святой»
    Добротная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Никольский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
  2. Древняя Русь без тоски: Изборск
  3. Изборск с автором журнала GEO: живая экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Изборске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Труворово городище
  2. Словенские ключи
  3. Городищенское озеро
  4. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит экскурсия по Изборску в апреле 2025
Сейчас в Изборске в категории "Никольский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 6673 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2025 год по теме «Никольский собор», 175 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь