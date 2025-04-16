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гидом: он знает, где они спрятаны и с удовольствием делится своими знаниями. Главное сокровище древнего города — крепость, стоящая на высоком холме с потрясающим видом на живописную долину. Мы попали в нее через «тайный лаз», прогулялись по территории, поднялись на одну из башен, спустились в подземелье и заглянули в собор, который существует с XIV века. Гид также показал нам Труворово городище, основанное кривичами, расшифровал древние знаки на каменных плитах местного кладбища и дал позвонить в колокола старинной церкви Святого Николая (конечно, с предварительного разрешения батюшки). Ещё мы любовались Городищенским озером, пили из источников, которые его питают, и кормили белых лебедей, которые выбрали этот водоем своим домом. Это лишь малая часть впечатлений, которые мы получили на прогулке с гидом. В целом от этой поездки осталось ощущение, будто мы побывали внутри сказки. P.S. Отдельно хочу отметить, что у гида очень приятная и мягкая манера общения, которая идеально сочетается с расслабленной атмосферой Изборска. Думаю, лучшего проводника по этому городу не найти. А ещё рекомендую бронировать ранние экскурсии, чтобы увидеть Изборск без толп туристов.