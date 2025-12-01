Изборск — город, где история, архитектура и природа тесно переплетены. Мы осмотрим ключевые достопримечательности — Труворово городище и крепость, Словенские ключи и Городищенское озеро, Никольский храм и старинные дома в центре. И всё это — с рассказами о героях и событиях, повлиявших на становление государства.

Описание экскурсии

Труворово городище — место первого поселения выборян, здесь зарождалась государственность Руси. Вы услышите о легендарных княжеских временах, о том, как формировалась оборонительная система и жизнь первых жителей.

Жеравья гора. Вы осмотрите стену, башни и укрепления крепости 14 века. Узнаете о железном городе и его многократных оборонах. А ещё мы пройдём по тайному лазу к воде, которым пользовались защитники крепости сотни лет назад.

Словенские ключи и Городищенское озеро. Вы погрузитесь в легенды о «лебедином озере» и выясните, почему вода здесь считалась священной и почему родники не замерзают круглый год.

Никольский храм — вы увидите старинную церковь с богатой историей, в которой собраны предания и рассказы о духовной жизни Изборска.

Исторический центр Изборска — прогуляемся по старинным улицам, посмотрим на дома. И обсудим, как Изборск вдохновлял художников и почему город стал символом русской старины.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.