1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В музее «Дом в Броду»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Начало: Псков
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Мероприятие интересное и необычное) Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км. Данил привозит на своей машине к
- ССоня3 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
- ААнастасия17 мая 2024Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
- ЯЯна28 марта 2024Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
- ННадежда15 ноября 2023Нам понравилось. Хотелось в более длинный маршрут, но погода подвела.
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Необычные»
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