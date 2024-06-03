Необычные экскурсии по Изборску

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Изборске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В музее «Дом в Броду»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Начало: Псков
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Забрать домик из деревни
Индивидуальная
2 часа
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Мероприятие интересное и необычное) Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км. Данил привозит на своей машине к
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    началу маршрута, а потом мы идем по холмам и лесам в сторону Изборской крепости, по дороге встречая храмы, ручьи, пряничный домик😄 и так далее. Я волновалась, смогут ли дети 12, 14 и 16 лет осилить. Осилили) Все сказали, что к концу путешествия будто прошло несколько недель. У меня было такое ощущение. Как будто прошли через время) Очень необычный опыт - я рада, что мы его получили) Данил очень приятный рассказчик, ненавязчивый, информации достаточно. Не много и не мало. Она и не нужна в большом количестве. Суть экскурсии - природа и ощущение причастности к большой истории нашей границы последние 800 лет. В общем, мы попали в Белогорье😀 Strongly recommended.

  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Огромное спасибо Татьяне за прекрасную, интересную, познавательную и вкусную экскурсию! Узнали много нового, детям очень понравилось. Прекрасное место, замечательный старинный дом, очень теплая, душевная атмосфера! Набрали с собой пряников)) Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
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    4 часа мы увидели и все природно-ландшафтные местные красоты до которых сами точно не добрались бы: живописные ключи, водопадики, ручейки, горы и равнины, дикие яблоневые лесные сады, которые сейчас как раз все в цвету, потрогали разные виды известняка, из которого строилось большинство сооружений, узнали кучу исторических, географических и климатических фактов, рассмотрели вблизи древние храмы. Было очень познавательно интересно, комфортно и разносторонне. Спасибо большое! Всем рекомендую!

  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Авторское чаепитие в музее изборского пряника
    Очень интересное место в рамках посещения Изборска и его окрестностей. Можно пешком добраться,можно на машине подъехать. Татьяна очень приятная и
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    гостепреимная хозяйка, сумела создать душевное и атмосферное место. Приятно и с пользой провели время у нее в гостях,попили чай, попробовали самый вкусный пряник, послушали историю их создания. Жалко пока нет мастер-класса по его изготовлению,но это впереди!!! Желаю Татьяне удачи и успеха в дальнейшем развитии!!! Красивое место лля прогулок!!! Рекомендую, предсталяю как там будет здорово летом!

  • Н
    Надежда
    15 ноября 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Нам понравилось. Хотелось в более длинный маршрут, но погода подвела.

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Изборску в июне 2024
Сейчас в Изборске в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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