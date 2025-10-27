Индивидуальная экскурсия по Ижевску предлагает уникальную возможность увидеть ключевые достопримечательности города. Начав с площади Оружейников, туристы посетят Михайловский собор, Долгий мост и копию Царь-Пушки. Экскурсия завершится на Центральной площади у скульптуры «Ижик» и монумента Дружбы народов.
Это путешествие позволяет ощутить дух города и его богатую историю, не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения
Это путешествие позволяет ощутить дух города и его богатую историю, не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения
5 причин купить эту экскурсию
- 📍 Посещение исторических мест
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🌉 Знакомство с местной культурой
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Ижевску - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Оружейников
- Михайловский собор
- Долгий мост
- Царь-Пушка
- Арсенал
- Центральная площадь
- Монумент Дружбы народов
Описание экскурсии
Экскурсия по историческим местам Ижевска
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая начнется на площади Оружейников. Это место расположено между двумя удивительными театрами: Удмурдским национальным и Русским драматическим.
Наши остановки
Во время экскурсии вы увидите:
- Памятник ижевским оружейникам;
- Михайловскую колонну;
- Михайловский собор, построенный в 1907 году на Красной площади – самой высокой точке Ижевска;
- Долгий мост, первую мостовую конструкцию города, возведенную в 1839 году;
- Копию московской Царь-Пушки, весом 42 тонны, созданную на заводе «Ижсталь»;
- Скульптурную композицию «Ижевский крокодил»;
- Замечательный Арсенал, известный как «Ижевский кремль»;
- Центральную площадь с символом города – скульптурой «Ижик»;
- Монумент Дружбы народов, установленный в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России.
Важно знать
Обратите внимание, что для бронирования экскурсий в период праздничных дат необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Мы будем рады видеть вас на нашей экскурсии!
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Оружейников
- Удмурдский национальный театр
- Русский драматический театр
- Памятник ижевским оружейниками
- Михайловская колонна
- Михайловский собор
- Красная площадь
- Долгий мост
- Копия Царь-Пушки
- Скульптура «Ижевский крокодил»
- Арсенал
- Центральная площадь
- Скульптура «Ижик»
- Монумент Дружбы народов и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Замечательный экскурсовод Василий Борисович, много знающий и влюблённый в свой край. Очень умело показал и необыкновенно увлекательно рассказал и показал Ижевск, Сарапул и Воткинск! Замечательный человек, приятный в общении, нам с мужем было легко и весело путешествовать. Экскурсии по Удмуртской Республике были насыщенны фактами и событиями о которых, просто необходимо знать и помнить.
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С
К сожалению во времени были ограничены, но два часа обзорной экскурсии оставили оставили положительные впечатления, узнали историю создания города, посмотрели достопримечательности. Хотели самостоятельно сходить в музеи, но не успели, надеемся еще будет такая возможность. Елена, наш гид, очень понятно, интересно нам все показала и рассказала. Спасибо.
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Д
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод очень любит свой город и своё занятие. Увлекательно и исторически озвучена жизнь города и его замечательных жителей. Супер! Огромное спасибо!
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В
Спасибо большое экскурсоводу Елене за интересную прогулку по городу, увлекательную экскурсию. Мы с удовольствием слушали историю города Ижевск. Нам все понравилось.
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П
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Б
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