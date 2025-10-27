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Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов

Погрузитесь в историю Ижевска, посетив знаковые места: от Михайловского собора до Арсенала. Уникальная возможность увидеть город с другой стороны
Индивидуальная экскурсия по Ижевску предлагает уникальную возможность увидеть ключевые достопримечательности города. Начав с площади Оружейников, туристы посетят Михайловский собор, Долгий мост и копию Царь-Пушки. Экскурсия завершится на Центральной площади у скульптуры «Ижик» и монумента Дружбы народов.

Это путешествие позволяет ощутить дух города и его богатую историю, не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📍 Посещение исторических мест
  • 🕌 Уникальные архитектурные памятники
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🌉 Знакомство с местной культурой
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Ижевску - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Площадь Оружейников
  • Михайловский собор
  • Долгий мост
  • Царь-Пушка
  • Арсенал
  • Центральная площадь
  • Монумент Дружбы народов

Описание экскурсии

Экскурсия по историческим местам Ижевска

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая начнется на площади Оружейников. Это место расположено между двумя удивительными театрами: Удмурдским национальным и Русским драматическим.

Наши остановки

Во время экскурсии вы увидите:

  • Памятник ижевским оружейникам;
  • Михайловскую колонну;
  • Михайловский собор, построенный в 1907 году на Красной площади – самой высокой точке Ижевска;
  • Долгий мост, первую мостовую конструкцию города, возведенную в 1839 году;
  • Копию московской Царь-Пушки, весом 42 тонны, созданную на заводе «Ижсталь»;
  • Скульптурную композицию «Ижевский крокодил»;
  • Замечательный Арсенал, известный как «Ижевский кремль»;
  • Центральную площадь с символом города – скульптурой «Ижик»;
  • Монумент Дружбы народов, установленный в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России.

Важно знать

Обратите внимание, что для бронирования экскурсий в период праздничных дат необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Мы будем рады видеть вас на нашей экскурсии!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Оружейников
  • Удмурдский национальный театр
  • Русский драматический театр
  • Памятник ижевским оружейниками
  • Михайловская колонна
  • Михайловский собор
  • Красная площадь
  • Долгий мост
  • Копия Царь-Пушки
  • Скульптура «Ижевский крокодил»
  • Арсенал
  • Центральная площадь
  • Скульптура «Ижик»
  • Монумент Дружбы народов и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Д
Замечательный экскурсовод Василий Борисович, много знающий и влюблённый в свой край. Очень умело показал и необыкновенно увлекательно рассказал и показал Ижевск, Сарапул и Воткинск! Замечательный человек, приятный в общении, нам с мужем было легко и весело путешествовать. Экскурсии по Удмуртской Республике были насыщенны фактами и событиями о которых, просто необходимо знать и помнить.
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С
К сожалению во времени были ограничены, но два часа обзорной экскурсии оставили оставили положительные впечатления, узнали историю создания города, посмотрели достопримечательности. Хотели самостоятельно сходить в музеи, но не успели, надеемся еще будет такая возможность. Елена, наш гид, очень понятно, интересно нам все показала и рассказала. Спасибо.
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Д
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод очень любит свой город и своё занятие. Увлекательно и исторически озвучена жизнь города и его замечательных жителей. Супер! Огромное спасибо!
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В
Спасибо большое экскурсоводу Елене за интересную прогулку по городу, увлекательную экскурсию. Мы с удовольствием слушали историю города Ижевск. Нам все понравилось.
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П
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Б
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