1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
«На прогулке вы не устанете от дат и цифр, но услышите интересные исторические факты об оружейной столице России, познакомитесь с главными достопримечательностями, полюбуетесь собором и зданиями 19 века»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
«Формат знакомства предполагает как переезды на машине, так и небольшие пешие прогулки там, где захочется поближе рассмотреть здания или исторические памятники»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
«Наша обзорная экскурсия начнётся на площади Дружбы Народов — точки, откуда открывается захватывающая панорама города»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ижевску
Начало: По согласованию с гидом
«Далее мы пройдем на Артиллерийскую площадь и увидим здание Арсенала – памятник классической архитектуры XIX века и главное оружейное хранилище города»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Семейный квест по Ижевску: экскурсия «От собора до собора»
Увлекательная квест-экскурсия по Ижевску для всей семьи. История и культура города, задания и приключения для детей и взрослых
Начало: Ул. Горького, 68
«Для всей семьи Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Узнайте историю Ижевска: от завода до столицы
Узнайте историю Ижевска от завода до столицы на индивидуальной экскурсии. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу прошлых веков
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
««Самое большое село мира» имело 9 храмов, мечети, синагогу, цирк, гимназии, кинотеатры, Крестьянский банк, торговые лавки, фабрики и главное — Оружейный завод»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Ижевска с индивидуальной обзорной экскурсией. Вас ждут памятники, соборы, мосты и другие знаковые места города. Забронируйте сейчас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 июня 2024Очень занимательная экскурсия. Нет никакой лишней информации, лишних дат, которые забываются после экскурсии. Владимир провел экскурсии в соответствии с нашими
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
- ССветлана27 мая 2024Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
- ТТатьяна21 мая 2024Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
- ААлина16 мая 2024Экскурсовод Максим - очень приятный мужчина😊 максимально комфортно провел экскурсию по знаковым местам города, рассказал интересные факты из истории. Однозначно советую🫶 Максим, еще раз спасибо вам за проведенное с пользой и удовольствием время🌞
- ВВилкова14 мая 2024Экскурсия понравилась. За 3 часа обошли самые знаковые места города. Не утомительно, даже для людей в возрасте (были с мамой, ей 65) Экскурсовод грамотный, начитанный, профессионал своего дела. Чтобы получить представление о городе обязательно нужна обзорка!
- ООлесч11 мая 2024Все очень понравилось! Информативно и не скучно.
- ВВалентина5 мая 2024В городе были в первый раз, благодаря экскурсии осмотрели все основные достопримечательности! Успели всё: и сфотографироваться и интерьеры храмов посмотреть,
- ЛЛена1 мая 2024Нам очень понравилось. Увидели город с другой стороны
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
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