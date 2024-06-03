Обзорные и познавательные экскурсии Ижевска

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Ижевске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ижевск, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
129 отзывов
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
«На прогулке вы не устанете от дат и цифр, но услышите интересные исторические факты об оружейной столице России, познакомитесь с главными достопримечательностями, полюбуетесь собором и зданиями 19 века»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
«Формат знакомства предполагает как переезды на машине, так и небольшие пешие прогулки там, где захочется поближе рассмотреть здания или исторические памятники»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Ижевск - восточный Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
«Наша обзорная экскурсия начнётся на площади Дружбы Народов — точки, откуда открывается захватывающая панорама города»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Ижевску
Начало: По согласованию с гидом
«Далее мы пройдем на Артиллерийскую площадь и увидим здание Арсенала – памятник классической архитектуры XIX века и главное оружейное хранилище города»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
«От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
Квест
1 час
1 отзыв
Семейный квест по Ижевску: экскурсия «От собора до собора»
Увлекательная квест-экскурсия по Ижевску для всей семьи. История и культура города, задания и приключения для детей и взрослых
Начало: Ул. Горького, 68
«Для всей семьи Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Ижевск: от завода к столице
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Узнайте историю Ижевска: от завода до столицы
Узнайте историю Ижевска от завода до столицы на индивидуальной экскурсии. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу прошлых веков
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
««Самое большое село мира» имело 9 храмов, мечети, синагогу, цирк, гимназии, кинотеатры, Крестьянский банк, торговые лавки, фабрики и главное — Оружейный завод»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 30 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Ижевска с индивидуальной обзорной экскурсией. Вас ждут памятники, соборы, мосты и другие знаковые места города. Забронируйте сейчас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Очень занимательная экскурсия. Нет никакой лишней информации, лишних дат, которые забываются после экскурсии. Владимир провел экскурсии в соответствии с нашими
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    пожеланиями. Показал все, что мы хотели видеть. Подробно все рассказал. Молодец!!! Очень хорошо знает историю своего города и готов поделиться своими знаниями. Рекомендуем!!!

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Большое спасибо!!! Нам всё очень понравилось! Узнали много нового! Время пролетело незаметно! Рекомендуем всем!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Ижевск - восточный Петербург
    Экскурсия очень понравилась: Сергей несомненно любит свой город, интересно рассказывает, подробно ответил на все наши вопросы.
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
    Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊Спасибо большое Екатерине за интересное мини путешествие по городу с историческими заметками и комфортной организацией перемещения😊
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Утром 15 апреля прекрасно и, главное, продуктивно провели время на экскурсии «Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску» вместе с
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    Екатериной. Екатерина – милая и дружелюбная девушка, очень интересно и увлекательно рассказала про историю и развитие родного для неё края. За время экскурсии узнали с дочкой много новой информации, а также увидели основные достопримечательности Ижевска: Монумент Дружбы народов, Площадь Оружейников, главный корпус оружейного завода (к сожалению, на данный момент здание находится в удручающем состоянии и явно требует реставрации), Арсенал (сейчас там располагается Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда) и Михаило-Архангельский кафедральный собор. В день экскурсии было холодно и ветрено, поэтому «автомобильный» формат пришелся очень кстати. Спасибо Екатерине за экскурсию, аккуратное вождение и комфортную автопрогулку по Ижевску!

  • А
    Алина
    16 мая 2024
    Ижевск: от завода к столице
    Экскурсовод Максим - очень приятный мужчина😊 максимально комфортно провел экскурсию по знаковым местам города, рассказал интересные факты из истории. Однозначно советую🫶 Максим, еще раз спасибо вам за проведенное с пользой и удовольствием время🌞
  • В
    Вилкова
    14 мая 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Экскурсия понравилась. За 3 часа обошли самые знаковые места города. Не утомительно, даже для людей в возрасте (были с мамой, ей 65) Экскурсовод грамотный, начитанный, профессионал своего дела. Чтобы получить представление о городе обязательно нужна обзорка!
  • О
    Олесч
    11 мая 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Все очень понравилось! Информативно и не скучно.
  • В
    Валентина
    5 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Ижевску
    В городе были в первый раз, благодаря экскурсии осмотрели все основные достопримечательности! Успели всё: и сфотографироваться и интерьеры храмов посмотреть,
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    и даже купить перепечи в качестве сувенира! Большое спасибо от нас всех гиду Василию Борисовичу за искреннюю любовь к своему делу и городу! Мы ещё ни разу не встречали столь увлечённого своей работой человека. Удачи и ло новых встреч!

  • Л
    Лена
    1 мая 2024
    «От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
    Нам очень понравилось. Увидели город с другой стороны

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
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  5. «От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Ижевска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Ижевске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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