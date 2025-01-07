Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Проезжая по набережным и историческому центру Ижевска, туристы раскроют его историю от первых поселений до современности.



Участники увидят Царь-пушку, узнают легенды Генеральского дома и Оружейного завода, а также побывают в новом квартале Сити. Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio, возможна велосипедная прогулка. Это уникальная возможность зарядиться энергией города и увидеть его с неожиданной стороны

4.67 3 отзыва