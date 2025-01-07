Проезжая по набережным и историческому центру Ижевска, туристы раскроют его историю от первых поселений до современности.
Участники увидят Царь-пушку, узнают легенды Генеральского дома и Оружейного завода, а также побывают в новом квартале Сити. Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio, возможна велосипедная прогулка. Это уникальная возможность зарядиться энергией города и увидеть его с неожиданной стороны
Участники увидят Царь-пушку, узнают легенды Генеральского дома и Оружейного завода, а также побывают в новом квартале Сити. Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio, возможна велосипедная прогулка. Это уникальная возможность зарядиться энергией города и увидеть его с неожиданной стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Увлекательное путешествие на автомобиле
- 🏛 Исторические легенды и мифы
- 📸 Фото с Царь-пушкой
- 🌆 Современные кварталы Сити
- 👻 Истории о призраках
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Царь-пушка
- Генеральский дом
- Оружейный завод
- Район Сити
Описание экскурсии
Перед вами раскроется неожиданный и загадочный Ижевск!
- Вы узнаете, что хранится на дне Ижевского пруда
- Услышите легенды Генеральского дома, Оружейного завода и Пивомёдоваренного производства
- Узнаете, где обитали приведения и какова история этих призраков
- Мы обязательно сделаем фото с Царь-Пушкой, чтобы не ездить в Московский кремль
- Вместе подумаем, могли ли жить в городе крокодилы
- Зарядимся энергией денег и финансового благополучия
Также проедем рядом с новым центром города — ультрамодным кварталом Сити, застроенным современной архитектурой. Завершится путешествие в Открытом саду — современном пространстве, созданном самими горожанами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio
- Возрастное ограничение для детей 12+ Автомобиль не оборудован детским креслом
- Встреча в отеле не предусмотрена
- Дополнительных расходов не предвидится
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Октябрьском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
Провёл экскурсии для 1388 туристов
Меня зовут Сергей. Я дизайнер, архитектор, путешественник, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
7 янв 2025
Интересный взгляд на историю города, приправленный различными мифами и историями. 👍
Людмила
30 дек 2024
Все очень понравилось! Сергей- просто чудо! Интересно рассказывает, много знает. Час пролетел, как один миг. Спасибо огромное!
И
Иван
31 июл 2023
Интересная экскурсия для знакомства с городом
Было интересно и необычный формат экскурсии
Рекомендую.
Было интересно и необычный формат экскурсии
Рекомендую.
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