Пешие экскурсии-прогулки в Ижевске с экскурсоводом

Найдено 7 экскурсий в категории «Пешеходные» в Ижевске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Ижевск, который вас удивит
Пешая
3 часа
165 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
24 мар в 09:00
25 мар в 14:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
«От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
Пешая
1 час
1 отзыв
Квест
до 10 чел.
Семейный квест по Ижевску: экскурсия «От собора до собора»
Увлекательная квест-экскурсия по Ижевску для всей семьи. История и культура города, задания и приключения для детей и взрослых
Начало: Ул. Горького, 68
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
12 мар в 18:00
13 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Ижевск: от завода к столице
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Узнайте историю Ижевска: от завода до столицы
Узнайте историю Ижевска от завода до столицы на индивидуальной экскурсии. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу прошлых веков
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
4000 ₽ за всё до 30 чел.
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
Пешая
1 час
Квест
до 15 чел.
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
Увлекательная квест-экскурсия для всей семьи по историческому центру Ижевска. Узнайте о классицизме, визите Александра I и Захарии Лятушевиче
Начало: Александро-Невский собор, главный вход
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Пешая
1 час
Квест
до 15 чел.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в жизнь ижевцев XIX века с квест-экскурсией «Град оружейный». Интересные задания для детей и взрослых на улицах Ижевска
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
«Древности ижевского завода» - квест-экскурсия для всей семьи
Пешая
1 час
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    20 февраля 2025
    Ижевск, который вас удивит
    Хочу сказать огромное Спасибо Владимиру- не просто экскурсоводу, но и замечательному человеку, очень любящему свое дело и свой родной край))
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    Мне очень понравилась экскурсия, было увлекательно, волшебно и с юмором, а самое главное, очень информативно! Плюсом ко всему Владимир ещё и делает классные фотографии! Рекомендую))

  • В
    Виктор
    13 февраля 2025
    Ижевск, который вас удивит
    Удивил не только Ижевск, но и сам Владимир своим знанием города. Рассказ был очень насыщенным, но интересным и не скучным.
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    Рассказал и о прошлом города, и о его настоящем. Так что я получил хорошее представление о городе. Владимир точно влюблен в дело, которым занимается. А ещё привел в место, где самые вкусные перепечи (действительно!), рассказал, где выпить вкусный кофе, где купить сувениры и что стоит посетить. Сердечно благодарю!

  • Н
    Наталья
    10 февраля 2025
    Ижевск, который вас удивит
    А ведь действительно удивил Ижевск благодаря отличному экскурсоводу Владимиру, который рассказывал увлекательно, с огоньком; мы посмотрели не только историческую часть города, но и арт-обьекты, поели аппетитные перепечи и получили много полезной и интересной информации
  • Д
    Диана
    13 декабря 2024
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Интересная экскурсия, Сергей много рассказывал различные истории про людей старого Ижевска. Причём рассказ был очень связанным и структурированным. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2024
    Ижевск: от завода к столице
    С погодой нам не повезло, шел густой, мокрый снег, и если бы не прекрасный рассказчик Максим, то народ с экскурсии
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    бы точно сбежал. Но благодаря Максиму мы стойко прошли весь маршрут от начала и до конца! Спасибо за увлекательный рассказ! Этого экскурсовода я рекомендую всем!

  • М
    Мария
    9 ноября 2024
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Спасибо, Сергею за экскурсию. Содержательной, доступно, интересно. Рекомендую 👍
  • Э
    Эля
    15 октября 2024
    Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
    Очень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый к ритму путешественника. Мне будто
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    бы не хватило времени, было много очень интересной информации и назревало много вопросов. Маршрут по городу коротковат ((( Для пешей прогулки с фотографированием хотелось чтобы длительность была 2 часа.

    Очень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый кОчень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый кОчень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый кОчень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый кОчень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый кОчень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый к
  • А
    Анна
    24 июня 2024
    Ижевск: от завода к столице
    Очень понравилось! Всем рекомендуем.
  • А
    Алина
    16 мая 2024
    Ижевск: от завода к столице
    Экскурсовод Максим - очень приятный мужчина😊 максимально комфортно провел экскурсию по знаковым местам города, рассказал интересные факты из истории. Однозначно советую🫶 Максим, еще раз спасибо вам за проведенное с пользой и удовольствием время🌞
  • Л
    Лена
    1 мая 2024
    «От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
    Нам очень понравилось. Увидели город с другой стороны

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Пешеходные»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ижевск, который вас удивит
  2. Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
  3. «От собора до собора» - квест-экскурсия для всей семьи
  4. Ижевск: от завода к столице
  5. «Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в марте 2025
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