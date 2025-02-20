Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
24 мар в 09:00
25 мар в 14:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Семейный квест по Ижевску: экскурсия «От собора до собора»
Увлекательная квест-экскурсия по Ижевску для всей семьи. История и культура города, задания и приключения для детей и взрослых
Начало: Ул. Горького, 68
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
12 мар в 18:00
13 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Узнайте историю Ижевска: от завода до столицы
Узнайте историю Ижевска от завода до столицы на индивидуальной экскурсии. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу прошлых веков
Начало: Улица Свердлова, 32, Ижевск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
4000 ₽ за всё до 30 чел.
Квест
до 15 чел.
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
Увлекательная квест-экскурсия для всей семьи по историческому центру Ижевска. Узнайте о классицизме, визите Александра I и Захарии Лятушевиче
Начало: Александро-Невский собор, главный вход
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 15 чел.
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в жизнь ижевцев XIX века с квест-экскурсией «Град оружейный». Интересные задания для детей и взрослых на улицах Ижевска
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья20 февраля 2025Хочу сказать огромное Спасибо Владимиру- не просто экскурсоводу, но и замечательному человеку, очень любящему свое дело и свой родной край))
- ВВиктор13 февраля 2025Удивил не только Ижевск, но и сам Владимир своим знанием города. Рассказ был очень насыщенным, но интересным и не скучным.
- ННаталья10 февраля 2025А ведь действительно удивил Ижевск благодаря отличному экскурсоводу Владимиру, который рассказывал увлекательно, с огоньком; мы посмотрели не только историческую часть города, но и арт-обьекты, поели аппетитные перепечи и получили много полезной и интересной информации
- ДДиана13 декабря 2024Интересная экскурсия, Сергей много рассказывал различные истории про людей старого Ижевска. Причём рассказ был очень связанным и структурированным. Рекомендую.
- ТТатьяна12 ноября 2024С погодой нам не повезло, шел густой, мокрый снег, и если бы не прекрасный рассказчик Максим, то народ с экскурсии
- ММария9 ноября 2024Спасибо, Сергею за экскурсию. Содержательной, доступно, интересно. Рекомендую 👍
- ЭЭля15 октября 2024Очень интересная экскурсия. Не классическая подача, содержательная информация. Экскурсовод увлеченный профессией человек, позитивный, грамотный, терпеливый к ритму путешественника. Мне будто
- ААнна24 июня 2024Очень понравилось! Всем рекомендуем.
- ААлина16 мая 2024Экскурсовод Максим - очень приятный мужчина😊 максимально комфортно провел экскурсию по знаковым местам города, рассказал интересные факты из истории. Однозначно советую🫶 Максим, еще раз спасибо вам за проведенное с пользой и удовольствием время🌞
- ЛЛена1 мая 2024Нам очень понравилось. Увидели город с другой стороны
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Пешеходные»
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