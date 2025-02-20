читать дальше Рассказал и о прошлом города, и о его настоящем. Так что я получил хорошее представление о городе. Владимир точно влюблен в дело, которым занимается. А ещё привел в место, где самые вкусные перепечи (действительно!), рассказал, где выпить вкусный кофе, где купить сувениры и что стоит посетить. Сердечно благодарю!

Удивил не только Ижевск, но и сам Владимир своим знанием города. Рассказ был очень насыщенным, но интересным и не скучным.