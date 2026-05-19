У каждого города есть душа. У Ижевска она воплотилась в восемь забавных ижиков, спрятанных в разных уголках. Мы отправимся на их поиски и соберём код города.
Каждый герой откроет новую грань удмуртской столицы — не только промышленного центра, но и культурного многонационального пространства.
Описание квеста
- Ижевские ижики. Мы отыщем 8 маленьких скульптур — они помогут увидеть Ижевск с новой стороны.
- Ижевский пруд. Вы побываете у самого большого рукотворного пруда Европы.
- Главный корпус оружейного завода. Рассмотрите первое в России многоэтажное промышленное здание, где создавалась оружейная слава Ижевска.
- Площадь Оружейников. Прогуляетесь по сердцу города, где прошлое и современность встречаются в одном пространстве.
- Собор Александра Невского. Взглянете на образец западноевропейского классицизма.
- Дом дружбы народов. Окажетесь у места, где переплетаются культуры многонациональной Удмуртии.
- Ижевский крокодил и пельмень на вилке. Увидите необычные городские скульптуры и узнаете, почему наш край считается родиной пельменей.
Вы узнаете:
- как удмуртская столица появилась на карте.
- почему именно здесь построили железоделательный и оружейный заводы.
- как Ижевск прошёл путь от заводского посёлка до одного из крупных городов России.
- почему ижики стали символами города и что они означают.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio. Детских кресел нет.
- Возрастное ограничение 12+.
- Могу за доплату организовать трансфер от вашего отеля до места встречи и обратно. Детали обсудим в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Милиционная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ижевске
На сайте с 2013 года
Провёл экскурсии для 1974 туристов
Я дизайнер, архитектор, путешественник, турлидер на круизных турах, лицензированный гид. Не только люблю путешествовать по другим городам и местам, но и с удовольствием показываю свой регион!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я получила от этой экскурсии то, что ожидала, за полтора часа мы разыскали всех Ижиков. Сергей ориентирован на туристическое развитие Ижевска, большая благодарность ему за экскурсию. Вопрос остался к создателям: какие тайны скрываются за образами хранителей? .
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю, Елена, за отзыв, приезжайте к нам ещё-всегда рады!
