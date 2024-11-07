Маршрут будет проходить в средней части
июн
Программа тура по дням
Встреча, ночной переезд до места начала тура
Сбор в 20:00 (время местное) на парковке у ТЦ «Старик Хоттабыч» (г. Ижевск, ул. Горького, 37).
Выезд в город Красновишерск, Пермский край.
Расстояние около 590 км.
Начало сплава по Вишере
Приезд в Красновишерск.
Завтрак.
Там мы пересаживаемся на внедорожный транспорт и продолжаем путь еще 100 км до п. Вая.
Сбор катамаранов, инструктаж.
Начало сплава по Вишере до камня Гребешки.
Протяженность водного маршрута: 15 км.
Разбивка лагеря.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Сплав до камня Писаный
После завтрака нас ждет сплав до камня Писаный, на него мы обязательно поднимемся.
Протяженность водного маршрута: 23 км.
Здесь поужинаем и заночуем.
Сплав мимо камней Столбы и Дыроватый
Завтрак.
Сплав мимо камней Столбы и Дыроватый до уютной полянки.
Протяженность водного маршрута: 28 км.
Вкусно ужинаем и ночуем в палатках.
Дневка
Дневка.
Отсыпаемся, рыбачим, купаемся и просто любуемся природой.
Вечером нас ждет горячая банька.
Сплав до урочища Долгое Плесо
Подъем.
Сплав до урочища Долгое Плесо.
Протяженность водного маршрута: 21 км.
Сплав мимо п. Вишерогорск
Сплав мимо п. Вишерогорск и камня Говорливый до места ночевки.
Протяженность водного маршрута: 16 км.
Сплав до камня Ветлан
Сплав до камня Ветлан, где нас ждут обалденные панорамные виды.
Протяженность водного маршрута: 12 км.
Экскурсия на гору Полюд
Завтрак.
Экскурсия на гору Полюд.
Во время экскурсии обед в виде перекуса.
Ужин.
Выезд обратно домой. Расстояние около 600 км.
Возвращение в Ижевск
Возвращение в Ижевск, ориентировочно в 07:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках (8 ночей) и одну ночевку в автобусе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста туристов, руб:
|Возраст туристов
|Стоимость
|Взрослые
|32 640
|Дети от 8 до 15 лет (включительно)
|28 600
|Дети до 7 лет (включительно)
|25 050
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в туристических палатках по маршруту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны (около 1200 км)
- Заброска на внедорожном транспорте (около 100 км)
- 3-разовое туристическое питание на маршруте
- Всё необходимое групповое и костровое снаряжение (бензопила, котлы, кухонные принадлежности и т. д.)
- Аренда инвентаря для сплава (плавсредства, жилеты, весла)
- Палатки, спальники, коврики (возможна компенсация за личное снаряжение)
- Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Ижевска / Перми и обратно
- Питание в кафе во время трансфера
- Страховка от укуса клеща и несчастного случая
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение и вещи:
- копии документов в герметичной упаковке - паспорт, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);
- рюкзак/сумка для вещей;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
- портативное зарядное устройство;
- сидушка туристическая (точка);
- налобный фонарь, запасной комплект батареек;
- крем от загара, солнцезащитные очки;
- упаковку плотных мусорных пакетов для грязной и мокрой одежды (также выполняет функцию гермомешка);
- индивидуальная аптечка;
- предметы гигиены, полотенце;
- хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;
- средство от комаров и клещей;
- музыкальные инструменты – по желанию.
Одежда:
Необходимо иметь как минимум 3 комплекта одежды!
Сплавной – для сплава, т. е. в нём мы находимся на плавсредствах. Мы не переживаем, если он промокнет. Когда очень жарко — можно вообще обойтись только купальником. В сплавном комплекте не должно быть хлопчатобумажных и джинсовых вещей. Они не греют мокрыми и долго сохнут.
Сухой – это сухая одежда для лагеря. Одежду из этого комплекта можно надевать только тогда, когда она не может промокнуть. Сухой комплект должен оставаться сухим.
Спальный – для ночлега в палатке. Спать лучше в минимальном количестве одежды в спальнике. Если холодно, то можно надевать дополнительную сухую одежду.
В сплавной комплект входит:
- рубашка/футболка светлая с длинными рукавами;
- ветровка и дождевик;
- легкие штаны, чтобы закрывали ноги;
- спортивные/флисовые штаны и кофта;
- носки, белье, футболки;
- головной убор;
- купальник/плавки.
Если Вы носите очки – сделайте для них веревочку или цепочку, либо наденьте на время сплава линзы.
В сухой комплект входит:
- спортивные/флисовые штаны и кофта;
- ветровка;
- носки, белье, футболки;
- шорты;
- головной убор.
В спальный комплект входит:
- теплая свободная одежда либо термобелье;
- теплые носки либо термоноски и тонкая шапочка.
Обувь:
В сплавной комплект входит:
- сандали/сланцы с ремешками (для бани, лагеря и жаркой погоды);
- обувь, которую не жалко намочить (кеды, кроссовки, ботинки) либо резиновые сапоги.
В сухой комплект входит:
- удобная подходящая по погоде обувь без каблуков (кроссовки, кеды, треккинговые ботинки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Стоимость тура для детей от 8 до 15 лет – 28 600 руб.
Стоимость тура для детей до 7 лет – 25 050 руб.
Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%.
Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.
Скидка многодетным семьям – 5%.
Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%
Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.
Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%
Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.
Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями (в том числе с ранним бронированием).
На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.
Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.
Можно ли взять с собой на сплав животных?
К сожалению, на данный сплав нельзя со своими животными.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гиды тоже были на высоте, особенно Эльмира!