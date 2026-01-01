Вкусно едем: Удмуртия угощает Санкт-Петербург

Приглашаем в гостеприимную Удмуртию, где Вас ожидает дегустация национальных блюд, новые знакомства и вкусные и незабываемые выходные! Вы побываете в городе-заводе Ижевске и купеческом Сарапуле, поучаствуете в мастер-классе по приготовлению пельменей и окунетесь в историю и культуру этого колоритного края. Тур будет удобен для гостей из Санкт-Петербурга, так как подстроен под регулярные рейсы.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ижевск. Свободный день

Рекомендуемый рейс для туристов из Санкт-Петербурга: I8-926 Ижевск-Санкт-Петербург, авиакомпания «Ижавиа» (прямой, в полете ~ 2 ч. 20 мин).

18:00-18:30 Встреча в аэропорту г. Ижевска, трансфер в гостиницу.

19:00 Размещение в гостинице, расположенной на Центральной площади г. Ижевска.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

2 день

Гастрономическое знакомство с Ижевском

07:00-10:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля/

До 11:00 свободное время.

11:00 Встреча с гидом в холле отеля.

Первое свидание с Ижевском.

Первый день тура — гастрономическое знакомство со столицей Удмуртии. Мы точно знаем, что нельзя дважды произвести первое впечатление.

Ваше знакомство с Удмуртией будет ярким и вкусным!

12:30-14:30 Обед и мастер-класс по традиционным удмуртским пельменям в ресторане города.

Обед представлен блюдами национальной удмуртской кухни в современном прочтении.

14:30-16:30 Обзорная экскурсия по г. Ижевску - столице Удмуртии.

Во время обзорной экскурсии по Ижевску Вы узнаете об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России, увидите Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.

17:00 Трансфер в отель.

Свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

3 день

Сарапул

07:00-09:30 Завтрак в ресторане отеля.

09:50 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Трансфер в г. Сарапул (50 км от г. Ижевск).

Гастрономический тур в Сарапул – настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений! Это будет знакомство с купеческим уездным городом и его кухней.

Небольшой старинный и колоритный город на Каме — Сарапул — прославился тем, что именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».

Здесь сохранили рецепты блюд званых купеческих обедов, длившихся по 9 часов.

11:00-14:00 В программе:

  • чаепитие в Купеческой чайной на даче головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, сарапульские пряники;
  • экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина»;
  • экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города;
  • прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Каму.

14:00-15:00 Купеческий обед в ресторане г. Сарапула по восстановленным рецептам XIX века.

15:00 Трансфер в г. Ижевск к отелю.

С 16:00 — свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

4 день

Свободный день. Отъезд

07:00-09:00 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

09:00 Трансфер в аэропорт г. Ижевска.

Трансфер в аэропорт организуется с учетом времени отправления.

Рекомендуемый рейс для туристов из Санкт-Петербурга: I8-925 Ижевск-Санкт-Петербург, авиакомпания Ижавиа; 12:30 – 13:50 (время местное), прямой рейс, в полете ~ 2 ч. 20 мин.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице «Космос Ижевск» 4*.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
41 00050 000

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»

3 ночи

Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт для рекомендованных рейсов
  • Питание, указанное в программе тура: (3 завтрака, 2 обеда, 3 ужина)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Транспортные услуги на маршруте
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Трансфер аэропорт-отель и обратно для рейсов, кроме рекомендованных
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт используется в туре?

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.

Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

