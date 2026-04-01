1 день

Ижевск. Первое свидание

11:43 (время местное, ориентировочное). Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска.

Встреча участников тура на перроне ж/д-вокзала, гиды ожидают с табличкой «Влюбиться в Удмуртию».

Первые впечатления ждут вас уже в первые минуты: национальное угощение – горячие перепечи, как первый поцелуй – для каждого участника тура.

Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к программе.

Рекомендованный рейс «Аэрофлот» SU6377 Москва – Ижевск 07:40 – 10:40.

Рекомендованный рейс «Ижавиа» I8-302 Москва – Ижевск 08:50 – 11:30.

12:30 Обед с удмуртским акцентом в ресторане.

Меню обеда: салат удмуртский с золотым яйцом, суп «зазег шыд» (суп с уткой), телятина по-можгински, кожыпог (сырно-нутовые шарики), травяной чай «удмуртский сбор».

13:30 Обзорная экскурсия по Ижевску – столице Удмуртии. Во время нее группа узнает об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России.

Вы увидите Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.

15:30 Гастрономическая экскурсия в Музее-заповеднике «Лудорвай» – живописный архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом в 15 км от Ижевска.

Здесь, в окружении деревянных усадеб и стоящей на большой поляне 110-летней ветряной мельницы, гости смогут погрузиться в подлинную культуру и быт удмуртского народа 19-20 веков.

Хозяйки «Лудорвая», позванивая монисто, напевая старинные песни, встретят каждого гостя с радушием и сердечностью и угостят самыми главными блюдами удмуртской кухни.

Вы попробуете перепечи (открытые ватрушки) из дровяной печи, табани (пышные лепешки) с традиционным соусом «зырет» и настоящую удмуртскую кумышку «посятэм». Вас научат пить ее под самый короткий в мире тост по-удмуртски «Ю!» – «Пей!».

19:00 Размещение в гостинице – отеле международного уровня «Космос Ижевск /Cosmos Izhevsk» 4*в самом сердце Ижевска.

Из его окон открывается великолепный вид на местные достопримечательности: центральную площадь, Музей Калашникова, Михаило-Архангельский собор, а летом работает музыкальный фонтан под музыку гениального Чайковского – нашего земляка.

Свободное время для свиданий и романтичных приключений в Ижевске.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160