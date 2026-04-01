Программа идеально подойдет тем, кому интересен активный, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, гастро- и эко-туризм. Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Ижевск. Первое свидание
11:43 (время местное, ориентировочное). Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска.
Встреча участников тура на перроне ж/д-вокзала, гиды ожидают с табличкой «Влюбиться в Удмуртию».
Первые впечатления ждут вас уже в первые минуты: национальное угощение – горячие перепечи, как первый поцелуй – для каждого участника тура.
Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к программе.
Рекомендованный рейс «Аэрофлот» SU6377 Москва – Ижевск 07:40 – 10:40.
Рекомендованный рейс «Ижавиа» I8-302 Москва – Ижевск 08:50 – 11:30.
12:30 Обед с удмуртским акцентом в ресторане.
Меню обеда: салат удмуртский с золотым яйцом, суп «зазег шыд» (суп с уткой), телятина по-можгински, кожыпог (сырно-нутовые шарики), травяной чай «удмуртский сбор».
13:30 Обзорная экскурсия по Ижевску – столице Удмуртии. Во время нее группа узнает об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России.
Вы увидите Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.
15:30 Гастрономическая экскурсия в Музее-заповеднике «Лудорвай» – живописный архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом в 15 км от Ижевска.
Здесь, в окружении деревянных усадеб и стоящей на большой поляне 110-летней ветряной мельницы, гости смогут погрузиться в подлинную культуру и быт удмуртского народа 19-20 веков.
Хозяйки «Лудорвая», позванивая монисто, напевая старинные песни, встретят каждого гостя с радушием и сердечностью и угостят самыми главными блюдами удмуртской кухни.
Вы попробуете перепечи (открытые ватрушки) из дровяной печи, табани (пышные лепешки) с традиционным соусом «зырет» и настоящую удмуртскую кумышку «посятэм». Вас научат пить ее под самый короткий в мире тост по-удмуртски «Ю!» – «Пей!».
19:00 Размещение в гостинице – отеле международного уровня «Космос Ижевск /Cosmos Izhevsk» 4*в самом сердце Ижевска.
Из его окон открывается великолепный вид на местные достопримечательности: центральную площадь, Музей Калашникова, Михаило-Архангельский собор, а летом работает музыкальный фонтан под музыку гениального Чайковского – нашего земляка.
Свободное время для свиданий и романтичных приключений в Ижевске.
Сарапул. Свидание с купеческим городом
07:00-08:30 Завтрак в ресторане отеля («шведский стол»).
09:00 Трансфер в г. Сарапул (60 км от г. Ижевска).
Мы продолжим наше знакомство с Удмуртией с путешествия в купеческий город Сарапул.
Глядя на дореволюционные особнячки с изящной каменной кладкой и на могучий разлив Камы, вы почувствуете энергию и красоту той жизни.
Это будет дегустация другого времени, других нравов и обычаев. Вы почувствуете очарование эпохи, когда на званом обеде было принято сидеть несколько часов кряду – и было вкусно и интересно.
Узнаете, какими невероятными людьми были городской голова, купец Павел Башенин и его супруга Людмила Николаевна, кавалерист-девица Надежда Дурова и красавица-разведчица (последняя возлюбленная Эйнштейна!) Маргарита Коненкова.
Сарапул бережно хранит свою историю и очаровывает городскими легендами. Имена и даты, дома и улицы, вещи и рецепты – здесь есть всё в нужной пропорции и прекрасной сервировке!
10:00-16:00 В программе:
- чаепитие в Купеческой чайной на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина;
- обзорная экскурсия по комплексу «Дача Башенина» – памятник архитектуры федерального значения начала XX века. Построена для городского головы Сарапула, просвещенного мецената Павла Андреевича Башенина;
- обзорная экскурсия по Музею истории и культуры Среднего Прикамья. Встреча с Рыжей девочкой Евой Кюн – главной героиней книги Лидии Будогоской «Повесть о рыжей девочке». Истории первой любви девочек-гимназисток и мальчиков-реалистов;
- обзорная экскурсия по историческому центру и музейному кварталу города.
14:00 Обед в ресторане. Знакомство с рецептами XIX века – настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений!
15:00 Трансфер в г. Ижевск к отелю.
С 16:00 свободное время.
Воткинск. Мелодия любви
07:00-08:30 Завтрак в ресторане отеля («шведский стол»).
Освобождение номеров.
09:00 Выезд из отеля и трансфер в г. Воткинск (60 км).
Путешествие на Родину Петра Ильича Чайковского пройдёт, как по нотам!
Впечатлений добавит посещение туристического комплекса «Варяжская Дружина», где оживает история Средневековья
Удмуртия – родина Петра Ильича Чайковского, самого исполняемого в мире композитора.
Именно здесь он почувствовал страсть к музыке, научился играть на рояле и написал свои первые мелодии – и все это за первые 8 лет жизни в доме с мезонином на берегу Воткинского пруда.
Здесь, в Музее – усадьбе Петра Ильича Чайковского, и сейчас бережно сохранена атмосфера дворянской усадьбы середины 19 века – с многочисленными постройками и тенистым липовым садом.
А господский дом настолько обжитой, теплый, что кажется – хозяева только что вышли из комнаты. Вот и трещина на окне – Петя Чайковский разбил его, эмоционально выстукивая пальцем звучащую в его голове музыку.
Путешествие сюда – это настоящая машина времени. Экскурсии здесь – театрализованные, артистические, позволяющие хорошо узнать и семью Чайковских, и то время.
И вы убедитесь: для Чайковского это было время вдохновения, счастья и любви, их и сейчас можно ощутить в Воткинске. И сами испытаете эти чувства.
10:00 Туристический военно-исторический комплекс «Варяжская дружина», который основали и развивают супруги Николай и Ольга Сергеевы. Здесь царит дух эпохи средних веков.
Неслучайно именно в «Варяжской дружине», у ее неприступных стен, каждый год проходит масштабный всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Русь дружинная».
Здесь вы познакомитесь с обычаями и традициями Средневековья и попробуете традиционные русские блюда, которые сейчас уже почти позабыты.
12:00 Город Воткинск. Театрализованная экскурсия по музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания».
С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.
14:00 Обед в кафе на берегу Воткинского пруда.
Прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера.
15:00 Возвращение в Ижевск.
Окончание экскурсионной программы.
16:00 Трансфер группы на железнодорожный вокзал, либо в аэропорт.
Рекомендованные рейсы: РЖД 025Г «Италмас» Ижевск – Москва (18:04-09:23).
Ижавиа I8-307 Ижевск – Москва (19:30-20:10).
Аэрофлот SU1293 Ижевск – Москва (21:00-22:05).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Cosmos Izhevsk 4*.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|38 000
|43 000
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «Космос»
Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*»
- Трансферы аэропорт/вокзал - отель и обратно
- Питание, указанное в программе тура: завтраки, обеды
- Все дегустации и мастер-классы
- Экскурсионная программа, входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Питание, не указанное в программе, - ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.