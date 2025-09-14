Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 09:00
15 сен в 14:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
Прогулка к легендарному сухогрузу «Рио» через живописные места Кабардинки с историческими рассказами и панорамными видами на Черное море
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Завтра в 09:00
16 сен в 09:00
13 900 ₽ за всё до 3 чел.
