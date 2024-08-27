Индивидуальная
до 4 чел.
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
Прогулка к легендарному сухогрузу «Рио» через живописные места Кабардинки с историческими рассказами и панорамными видами на Черное море
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
13 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны дольменов и водопадов реки Жане - из Кабардинки
Несложный трекинг к адыгским курганам, дольменам и исполняющим желания купелям - из Геленджика
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна27 августа 2024На экскурсии побывали с 10летним сыном, ожидала красивые локации, общее представление о курорте и несколько фото на память - не
- ННаталья9 июля 2024Мне все очень понравилось! Спасибо огромное! Оценка - 5
- ЕЕвгения15 июня 2023Решили прогуляться к сухогрузу РИО и не пожалели! Прогулка вдоль моря, правда с препятствиями), но это добавляет колорит! Екатерина, прекрасный
- ЕЕкатерина23 января 2023Добрый день, нам очень понравилось и экскурсовод Екатерина огонь
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кабардинке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в октябре 2025
Сейчас в Кабардинке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Кабардинке на 2025 год по теме «Пешеходные», 5 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь