читать дальше

более. В итоге получили и полноценную экскурсию о месте, и фото на целый альбом, да ещё и мини-поход в дружеской атмосфере двух подруг Елены и Екатерины, с которыми точно - хоть в разведку. Сын сперва вообще ни на какую экскурсию не хотел (мы были после почти трехчасовой дороги), через некоторое время увлекся рассказом (и конечно харизмой) Екатерины. Елена - очень увлеченный фотограф, ищет и находит лучшие ракурсы. Хотим снова в Кабардинку за новыми впечатлениями и именно с Екатериной и Еленой