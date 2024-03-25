Пофотографироваться в самых атмосферных декорациях черноморского курорта
«Бермудский треугольник», выброшенный на берег корабль, современная набережная и колоритные арт-объекты станут нашими фотодекорациями во время неспешной прогулки по Кабардинке. Вы не только увидите интересные достопримечательности, но и узнаете любопытные факты из их истории.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Наша фотопрогулка продлится 2 часа, и начнём мы её с небольшого променада по новой части набережной.
- Посетим местный «бермудский треугольник», где вы раскроете, сколько кораблей было выброшено на берег в этом тысячелетии, и посмотрите на один из них.
- Отдохнём в живописном глэмпинге и запечатлеем себя возле ярких арт-объектов на фото.
- Побываем в необычном Стеклянном парке: здесь много инсталляций, которые так и манят сфотографироваться с ними и возле них! Вы увидите произведения искусства, сделанные руками человека — вазы, статуэтки, цветы, миниатюрные кукольные домики. И, если захотите, примете участие в мастер-классе по изготовлению картины-панно (10×15 см), значка или брелка.
Во время прогулки вы узнаете:
- Почему Кабардинку называют местным «бермудским треугольником»
- Что связывает Новороссийск и Кабардинку
- Где находится самое «дикое место» побережья
- Где в Кабардинке можно приобрести эксклюзивные картины и украшения
- И многое другое!
Организационные детали
- Снимаем на Canon EOS 6D. После прогулки вы получите 100+ фото в цветокоррекции в электронном виде.
- Ретушь понравившихся кадров — 150 руб. /шт.
- Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 1500 руб.
- По желанию и предварительной записи вы можете принять участие в мастер-классе в Стеклянном парке (детали уточняйте в переписке)
- Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из моей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в парк — 300 руб. /чел.
- Вход на территорию глэмпинга — 250 руб. /чел.
- Участие в мастер-классе (по желанию) — 700 руб. /чел.
- Еда и напитки в кафе (по желанию) — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кабардинке
Провели экскурсии для 82 туристов
Всем привет, мы Екатерина и Елена — команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим вас со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. С вами останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и рассчитаны на людей разных возрастов с любой туристической подготовкой. С нетерпением ждём нашей встречи!
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