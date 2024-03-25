Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Индивидуальная фото-прогулка в Кабардинке

Пофотографироваться в самых атмосферных декорациях черноморского курорта

«Бермудский треугольник», выброшенный на берег корабль, современная набережная и колоритные арт-объекты станут нашими фотодекорациями во время неспешной прогулки по Кабардинке. Вы не только увидите интересные достопримечательности, но и узнаете любопытные факты из их истории.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Наша фотопрогулка продлится 2 часа, и начнём мы её с небольшого променада по новой части набережной.
  • Посетим местный «бермудский треугольник», где вы раскроете, сколько кораблей было выброшено на берег в этом тысячелетии, и посмотрите на один из них.
  • Отдохнём в живописном глэмпинге и запечатлеем себя возле ярких арт-объектов на фото.
  • Побываем в необычном Стеклянном парке: здесь много инсталляций, которые так и манят сфотографироваться с ними и возле них! Вы увидите произведения искусства, сделанные руками человека — вазы, статуэтки, цветы, миниатюрные кукольные домики. И, если захотите, примете участие в мастер-классе по изготовлению картины-панно (10×15 см), значка или брелка.

Во время прогулки вы узнаете:

  • Почему Кабардинку называют местным «бермудским треугольником»
  • Что связывает Новороссийск и Кабардинку
  • Где находится самое «дикое место» побережья
  • Где в Кабардинке можно приобрести эксклюзивные картины и украшения
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Снимаем на Canon EOS 6D. После прогулки вы получите 100+ фото в цветокоррекции в электронном виде.
  • Ретушь понравившихся кадров — 150 руб. /шт.
  • Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 1500 руб.
  • По желанию и предварительной записи вы можете принять участие в мастер-классе в Стеклянном парке (детали уточняйте в переписке)
  • Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из моей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в парк — 300 руб. /чел.
  • Вход на территорию глэмпинга — 250 руб. /чел.
  • Участие в мастер-классе (по желанию) — 700 руб. /чел.
  • Еда и напитки в кафе (по желанию) — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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