Маленький и очень атмосферный курорт Кабардинка раскроет перед нами свои объятия! В непринужденной беседе вы узнаете об истории курорта, а также погуляете по самым интересным местам этого места. На нашей прогулке вас ждет морской воздух, солнечные ванны, вкусная еда и конечно, море фото! Домой вы сможете увезти не только хорошее настроение после отдыха, но и много красивых фото с живописных и необычных мест этого поселка!

Описание

Что вас ожидает: Вы узнаете об истории этого места, насладитесь прекрасными видами небольшого уголка Черноморского побережья, по желанию перекусите в самом необычном месте Кабардинки. И конечно, будет много фото, которые вы увезете с собой на память! Начнём нашу прогулку с небольшого променада по новой части Набережной курорта. Затем отправимся к местному «бермудскому» треугольнику, где вы узнаете, сколько кораблей было выкинуто на берег в этом тысячелетии, посмотрим на последний из них, посетим живописный глэмпинг и запечатлим себя возле ярких арт-объектов на фото. Третья часть нашего путешествия пройдёт в необычном Парке, где много интересных инсталляций, которые так и манят сфотографироваться с ними и возле них! Ведь сама природа Черноморского побережья располагает к отдыху и приятным впечатлениям! Получив эстетическое удовольствие на набережной, отправимся в самый необычный уголок Кабардинки. Готовьтесь, здесь будем восхищаться местными пейзажами и произведениями искусства, сделанными руками человека! По вашему желанию, здесь можно даже поучаствовать в мастер-классе, только скажите нам заранее и мы все устроим!