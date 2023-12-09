Маленький и очень атмосферный курорт Кабардинка раскроет перед нами свои объятия! В непринужденной беседе вы узнаете об истории курорта, а также погуляете по самым интересным местам этого места.
На нашей прогулке вас ждет морской воздух, солнечные ванны, вкусная еда и конечно, море фото! Домой вы сможете увезти не только хорошее настроение после отдыха, но и много красивых фото с живописных и необычных мест этого поселка!
На нашей прогулке вас ждет морской воздух, солнечные ванны, вкусная еда и конечно, море фото! Домой вы сможете увезти не только хорошее настроение после отдыха, но и много красивых фото с живописных и необычных мест этого поселка!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Набережная Кабардинки
- Сухогруз Рио
- Скала Глэмпинг
- Парк Стекла
Описание
Что вас ожидает: Вы узнаете об истории этого места, насладитесь прекрасными видами небольшого уголка Черноморского побережья, по желанию перекусите в самом необычном месте Кабардинки. И конечно, будет много фото, которые вы увезете с собой на память! Начнём нашу прогулку с небольшого променада по новой части Набережной курорта. Затем отправимся к местному «бермудскому» треугольнику, где вы узнаете, сколько кораблей было выкинуто на берег в этом тысячелетии, посмотрим на последний из них, посетим живописный глэмпинг и запечатлим себя возле ярких арт-объектов на фото. Третья часть нашего путешествия пройдёт в необычном Парке, где много интересных инсталляций, которые так и манят сфотографироваться с ними и возле них! Ведь сама природа Черноморского побережья располагает к отдыху и приятным впечатлениям! Получив эстетическое удовольствие на набережной, отправимся в самый необычный уголок Кабардинки. Готовьтесь, здесь будем восхищаться местными пейзажами и произведениями искусства, сделанными руками человека! По вашему желанию, здесь можно даже поучаствовать в мастер-классе, только скажите нам заранее и мы все устроим!
Ежедневно с 8:30 до 18:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер из Новороссийска и обратно
- Что не входит
- Трансфер из соседних населенных пунктов
- Питание в кафе
- Вход в Парк стекла — 300 рублей с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем гостей в заранее обговоренном местеЗавершение: Привезем обратно туда, где забрали
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8:30 до 18:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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