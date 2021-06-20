Мы начнем свою экскурсию от Центрального парка, бывшего Калинина, бывшего Луизенваль и узнаем историю таких переименований и что интересно сохранилось в парке сейчас.

А далее прогуляемся по проспекту Победы, рассмотрим старинные интересные виллы сохранившиеся до наших времен и именно в районе Амалиенау вы сможете точно уловить дух старого города Кенигсберга!

Живые рассказы не только об архитектуре, но и о жизни в этом районе, легенды и истории. Ваш попутчик — наш гид — это местный житель, каждый день гуляющий мимо этих домиков, а возможно и живший когда-то в одном из них.

Кроме информации об Амалиенау мы всегда рады поделиться полезными советами и подсказками, как лучше отдохнуть и провести время в Калининграде с пользой.

Важная информация: Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.