Амалиенау - истории старинных вилл

Амалиенау - истории старинных вилл
Амалиенау - истории старинных вилл
Амалиенау - истории старинных вилл
Амалиенау - истории старинных вилл
Амалиенау - истории старинных вилл
Амалиенау - истории старинных вилл

Что вы увидите 🤩

  • Кирху королевы Луизы
  • самые красивые виллы Амалиенау
Мы начнем свою экскурсию от Центрального парка, бывшего Калинина, бывшего Луизенваль и узнаем историю таких переименований и что интересно сохранилось в парке сейчас.
А далее прогуляемся по проспекту Победы, рассмотрим старинные интересные виллы сохранившиеся до наших времен и именно в районе Амалиенау вы сможете точно уловить дух старого города Кенигсберга!
Живые рассказы не только об архитектуре, но и о жизни в этом районе, легенды и истории. Ваш попутчик — наш гид — это местный житель, каждый день гуляющий мимо этих домиков, а возможно и живший когда-то в одном из них.
Кроме информации об Амалиенау мы всегда рады поделиться полезными советами и подсказками, как лучше отдохнуть и провести время в Калининграде с пользой.
Важная информация: Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Место начала и завершения
Калининград, проспект Победы 1, у входа в ЦПКиО
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Виктория А.
Виктория А.
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