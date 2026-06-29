11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наше путешествие начнётся под сводами пышной зелени Центрального парка, где вы узнаете об истории его создания и о том, кто подарил ему прежнее нежное имя Луизенваль. Обойдём изящную кирху памяти королевы Луизы и полюбуемся её декором, в котором переплелись древняя романика и изысканный модерн. И непременно поговорим о той, кто подарил парку и кирхе свое имя — о прекрасной «королеве сердец» на прусском престоле.
Красота старинных вилл
Вы рассмотрите детали самых известных и роскошных вилл Кёнигсберга 20 столетия и познакомитесь с семьями, что когда-то проживали в их стенах — Шмидт, Винтер или Арон. Гуляя по тихим улочкам и неприметным переулкам, мы отыщем корни названия района и поговорим о том, кто создавал в Кёнигсберге новый пригород, вдохновившись идеей «города-сада». Вы услышите, как протекала местная жизнь до Второй мировой войны и что изменилось в советские годы.
Неоготическая церковь, извилистые улочки и круговые площади
На нашей прогулке мы отыщем несколько «именных» площадей и вы поймёте, почему они получили названия других государств. Познакомитесь с одним из профессоров Кёнигсбергского университета. А в завершении пути перед нами предстанет лаконичная капелла святого Адальберта, подражающая старым рыцарским церквям. По желанию, мы можем зайти внутрь и полюбоваться тем, как неоготическая архитектура обрамляет современный православный храм.
Ещё одним украшением прогулки станет рассказ об удивительных растениях Амалиенау. В зависимости от времени года мы увидим цветение самых разных деревьев и кустарников, включая роскошную магнолию.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Мы можем сделать небольшую кофе-паузу и зайти в антуражный сувенирный магазин в здании старинной виллы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7442 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря.
Помимо читать дальшеуменьшить
исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству.
Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
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2
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Анна
Отличная экскурсия! Очень интересно и увлекательно. Анастасия - прекрасный профессионал
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Елена
Экскурсия понравилась. было интересно и познавательно
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Ольга
Заказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуру одного из красивейших районов Калининграда. Было интересно сравнить внешний вид столетних строений с современными зданиями. Экскурсовод подробно рассказал историю района с начала 20-го века до сегодняшних дней. Три часа пролетели незаметно. Рекомендуем всем.
+2
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Сергей
Татьяна – увлечённый и глубоко разбирающийся в истории района и его жителей гид. Много любви к своей земле и истории! Благодарим от всей души за даже не могу сказать, что экскурсия, назову это встречей! ❤️
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И
Игорь
Экскурсовод очень заинтересованный данной темой и в полной мере заинтересовывает слушателей, экскурсия разнообразна и и многоплановая, затрагивается большой временной период и полностью знакомят с историей района Амалиенау и его жителями. Спасибо большое Анастасие!
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Ирина
Яркий, солнечный, искрящийся. Вы думаете, это о янтаре? Нет, это о человеке - экскурсоводе Ольге. Этой красивой, веселой девушке присущи широкий кругозор, владение словом, грамотное взаимодействие с экскурсантами с чувством читать дальшеуменьшить
меры и тактом. И еще… ей очень к лицу янтарь… Экскурсия прошла на одном дыхании, получили огромное количества информации за 2,5 часа. История района ожила в фактах и цифрах. Внимание уделялось деталям, на которые раньше не обратили бы внимание.
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