11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по старинному немецкому кварталу и полюбоваться наследием довоенного прошлого города

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Амалиенау — это вымощенные брусчаткой дорожки, утопающие в зелени особняки и окутанные безмятежным покоем улочки.

Вы увидите изумительные виллы и кирхи начала XX века, оцените идеи ведущих архитекторов Восточной Пруссии и ощутите буржуазное очарование Амалиенау.
От 2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у Центрального парка культуры и отдыха
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У этой экскурсии11 отзывов
4.82
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома

Что вас ожидает

Красота старинных вилл
Вы рассмотрите самые известные виллы Кенигсберга ХХ века — виллу Шмидта или Винтер. Заглянете в неприметные переулки, впечатлитесь спрятанными вдали от туристических маршрутов непростыми домами и услышите истории их прежних жителей. А еще я расскажу, почему в Кенигсберге прижилась идея города-сада, чьи имена вписаны в историю сотворения нового зеленого пригорода, как протекала местная жизнь до Второй мировой войны и что изменилось в советские годы.

Готические кирхи, извилистые улочки и круговые площади
Я покажу две прекрасные кирхи — святого Адальберта и памяти королевы Луизы. Раскрою их прежнее значение и поясню, почему окружающие площади носят названия других государств. Еще одним украшением прогулки станет рассказ об удивительных растениях Амалиенау. В зависимости от времени года вы увидите цветение самых разных деревьев, включая роскошную магнолию.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Мы можем посетить немецкую виллу в самом сердце района за дополнительную плату и по предварительной договоренности
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Центрального парка культуры и отдыха.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Моим экскурсоводом была чудесная Татьяна и я не преувеличиваю!) Она подарила много положительных эмоций, поделилась интересной информацией о городе, познакомила меня с хомлинами))
У меня было совмещено две экскурсии и я переживала, что я утомлюсь, но время прошло настолько незаметно, что я до сих пор не верю в это, и даже прохладная пасмурная погода не омрачила нашу увлекательную прогулку по городу.
Очень была рада знакомству с Татьяной и очень благодарна ей, что она так близко познакомила меня с Калиниградом - рекомендую:)
13 декабря 2019
11 декабря побывали на потрясающей экскурсии в старинном роскошном районе Амалиенау. Нашим гидом-экскурсоводом была Татьяна.
Экскурсия очень интересная и увлекательная, мы остались довольны и после нее еще долго находились под впечатлением.
Нам рассказали о судьбе этого района, где жили известные немецкие деятели довоенного времени, что делали с домами после войны уже в Советском союзе и о сегодняшней судьбе Амалиенау.
Экскурсия полностью пешеходная, нам повезло с погодой: дождя не было, под конец экскурсии всё-таки немного ощутили калининградские +2 градуса, но Татьяна подсказала нам интересное кафе, где можно попить кофе и согреться, рядом с музей-квартирой Густава Гросманна, куда после окончания экскурсии мы решили пойти дальше.
Это было первое знакомство с Калининградом,и оно, безусловно, превзошло, все наши ожидания. Большое спасибо!
7 ноября 2019
Спасибо Анастасии за познавательную прогулку по интересному району Калининграда. Увлекательный рассказ Анастасии сделал незаметным проливной дождь)) А совет посетить Музей-квартира Altes Haus было очень приятным дополнением к экскурсии.
20 сентября 2019
Добрый день, друзья. На экскурсии нашим гидом был Валерий-приятный молодой человек, прекрасно разбирающийся в архитектуре и в истории района Амалиенау. Мы получили эстетическое удовольствие от увиденного и смогли почувствовать атмосферу старого города. Экскурсия была индивидуальная, превосходно подготовленная Валерием, за что ему огромное спасибо. По его рекомендации посетили квартиру на Красной улице и получилось продолжение нашей экскурсии с Валерием, но, к сожалению,уже без него. Рекомендую всем, кто интересуется историей и архитектурой города начала 20 века. Спасибо.
4 сентября 2019
Очень понравился район "старого" Кенигсберга. Без экскурсовода такие красивые места и виллы вряд ли самостоятельно увидели. Ну и конечно, узнали истории этих зданий. Для неспешной приятной прогулки рекомендуем.
13 августа 2019
Замечательная Оксана водила нас по удивительному району Калининграда, рассказывая не менее удивительные истории о домах и людях, построивших эти дома, живших или живущих в них. Мы как будто на машине времени попали в начало двадцатого века в красивый и зелёный Кенигсберг. Спасибо огромное Оксане!
13 августа 2019
Были на экскурсии с гидом Оксаной. Экскурсия не подходит для детей совершенно. В конце экскурсии Оксана сделала приятный подарок - янтарь, в течение экскурсии чутко реагировала на пожелания детей. Как человек, она мне очень симпатична. Как гид данной экскурсии, увы, не смогла заинтересовать материалом. Хотелось бы больше интересных историй из жизни обитателей района, чтобы было за что зацепиться памяти.
10 августа 2019
Даже дождь не помешал нам совершить увлекательную прогулку по тихим улочкам пригородного Кенинсберга начала прошлого столетия. Спасибо гиду обаятельной Оксане, настоящему профессионалу, которая сумела окунуть нас в атмосферу далекого прошлого. Мы узнали много интересного и получили дельные советы по интересующим нас вопросам. Маршрут грамотно составлен с любовью к родному городу. Все уникальные особенности немецкой архитектуры не пройдут мимо вашего взора. Вы загляните в дворики вилл с необычными растениями, возможно местные жители поведают вам о тайных комнатах своего дома. Нам повезло. Рекомендуем всем, кто любит необычные экскурсии и общение с интересными людьми.
3 августа 2019
Экскурсия не обманула наших ожиданий. Я думаю, что наше представление о Калининграде было бы неправильным без впечатлений от Амалиенау. Гид Оксана очень позитивный и доброжелательный человек. Материалом экскурсии она владеет хорошо и заражает своим энтузиазмом слушателей. И ей удается следовать плану экскурсии и не отмахиваться при этом от вопросов экскурсантов.
Эта экскурсия, как и было заявлено, посвящена в большей степени истории района, жизни отдельных его обитателей с небольшим архтектурным и ботаническим уклоном.
1 августа 2019
Спасибо за экскурсию). Уже второй раз пользуюсь услугами данного гида в Калининграде.
Анастасия проводит экскурсии нетривиально. Сочетает в них большой объем информации о прошлом и настоящем всего окружающего на пути следования маршрута.
Сам маршрут был очень красивым, а рассказ о нем - очень интересным )
Ещё 1 отзыв

Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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