11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красота старинных вилл

Вы рассмотрите самые известные виллы Кенигсберга ХХ века — виллу Шмидта или Винтер. Заглянете в неприметные переулки, впечатлитесь спрятанными вдали от туристических маршрутов непростыми домами и услышите истории их прежних жителей. А еще я расскажу, почему в Кенигсберге прижилась идея города-сада, чьи имена вписаны в историю сотворения нового зеленого пригорода, как протекала местная жизнь до Второй мировой войны и что изменилось в советские годы.

Готические кирхи, извилистые улочки и круговые площади

Я покажу две прекрасные кирхи — святого Адальберта и памяти королевы Луизы. Раскрою их прежнее значение и поясню, почему окружающие площади носят названия других государств. Еще одним украшением прогулки станет рассказ об удивительных растениях Амалиенау. В зависимости от времени года вы увидите цветение самых разных деревьев, включая роскошную магнолию.