11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Амалиенау — это вымощенные брусчаткой дорожки, утопающие в зелени особняки и окутанные безмятежным покоем улочки. Вы увидите изумительные виллы и кирхи начала 20 века, оцените идеи ведущих архитекторов Восточной Пруссии и ощутите буржуазное очарование Амалиенау.

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Описание экскурсии

Величественный парк и кирха, посвящённые королеве

Наше путешествие начнётся под сводами пышной зелени Центрального парка, где вы узнаете об истории его создания и о том, кто подарил ему прежнее нежное имя Луизенваль. Обойдём изящную кирху памяти королевы Луизы и полюбуемся её декором, в котором переплелись древняя романика и изысканный модерн. И непременно поговорим о той, кто подарил парку и кирхе свое имя — о прекрасной «королеве сердец» на прусском престоле.

Красота старинных вилл

Вы рассмотрите детали самых известных и роскошных вилл Кёнигсберга 20 столетия и познакомитесь с семьями, что когда-то проживали в их стенах — Шмидт, Винтер или Арон. Гуляя по тихим улочкам и неприметным переулкам, мы отыщем корни названия района и поговорим о том, кто создавал в Кёнигсберге новый пригород, вдохновившись идеей «города-сада». Вы услышите, как протекала местная жизнь до Второй мировой войны и что изменилось в советские годы.

Неоготическая церковь, извилистые улочки и круговые площади

На нашей прогулке мы отыщем несколько «именных» площадей и вы поймёте, почему они получили названия других государств. Познакомитесь с одним из профессоров Кёнигсбергского университета. А в завершении пути перед нами предстанет лаконичная капелла святого Адальберта, подражающая старым рыцарским церквям. По желанию, мы можем зайти внутрь и полюбоваться тем, как неоготическая архитектура обрамляет современный православный храм.

Ещё одним украшением прогулки станет рассказ об удивительных растениях Амалиенау. В зависимости от времени года мы увидим цветение самых разных деревьев и кустарников, включая роскошную магнолию.

Организационные детали