3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
от 900₽ за человека
2 часа
Групповая
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:30
950₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Твангсте - Кенигсберг - Калининград
Начало: Площадь Победы
Расписание: В любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Амалиенау - истории старинных вилл
Начало: Калининград, проспект Победы 1, у входа в ЦПКиО
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника6 сентября 2024Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!
- РРаупов6 сентября 2024Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.
- ЕЕкатерина5 сентября 2024Замечательная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Очень содержательно и интересно.
- ЮЮлия4 сентября 2024Отличная экскурсия. Гид Антон очень четко и интересно нас ознакомил с Калининградом. Всем рекомендуем. Завтра едем от этого агенства на Куршскую косу. Удачи.
- ТТкачева3 сентября 2024Отличный гид, давно не получала такого удовольствия от экскурсии
- ЛЛюдмила11 августа 2024Амалиенау глазами местного жителяЭкскурсия понравилась! Гид со знанием дела рассказал нам о виллах, исторических сведениях, людях когда-то живущих там. Спасибо🙏💕 Очень интересно!
- ИИрина6 июля 2024Амалиенау глазами местного жителяОтличная экскурсия, интересная, увлекательная, насыщенная. Спасибо Евгению!
- ААлександр4 июля 2024Амалиенау глазами местного жителяПотрясающая экскурсия. Евгений держит в голове информацию про чуть-ли не каждый дом в Амалиенау и готов ей делиться. Очень интересно
- ААнна28 апреля 2024Прогулка по АмалиенауЭкскурсия по замечательнгиу району Амалиенау, было здорово!
- ООльга4 января 2024На трамвае сквозь векаСпасибо Константину за обзорную экскурсию по центру города! Очень подробно, интересно, с учётом наших пожеланий по корректировке маршрута. Общение очень комфортное, доброжелательное. Искренне благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Памятник Высоцкому»
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