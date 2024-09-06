Памятник Высоцкому – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Высоцкому» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
На автобусе
4526 отзывов
3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
от 900 за человека
Огни вечернего Калининграда
На автобусе
664 отзыва
2 часа
Групповая
Огни вечернего Калининграда
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:30
950 за человека
Твангсте - Кенигсберг - Калининград
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Твангсте - Кенигсберг - Калининград
Начало: Площадь Победы
Расписание: В любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 800 за всё до 4 чел.
Амалиенау - истории старинных вилл
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Амалиенау - истории старинных вилл
Начало: Калининград, проспект Победы 1, у входа в ЦПКиО
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    6 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!
  • Р
    Раупов
    6 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.
  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2024
    Огни вечернего Калининграда
    Замечательная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Очень содержательно и интересно.
  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Огни вечернего Калининграда
    Отличная экскурсия. Гид Антон очень четко и интересно нас ознакомил с Калининградом. Всем рекомендуем. Завтра едем от этого агенства на Куршскую косу. Удачи.
  • Т
    Ткачева
    3 сентября 2024
    Огни вечернего Калининграда
    Отличный гид, давно не получала такого удовольствия от экскурсии
  • Л
    Людмила
    11 августа 2024
    Амалиенау глазами местного жителя
    Экскурсия понравилась! Гид со знанием дела рассказал нам о виллах, исторических сведениях, людях когда-то живущих там. Спасибо🙏💕 Очень интересно!
  • И
    Ирина
    6 июля 2024
    Амалиенау глазами местного жителя
    Отличная экскурсия, интересная, увлекательная, насыщенная. Спасибо Евгению!
  • А
    Александр
    4 июля 2024
    Амалиенау глазами местного жителя
    Потрясающая экскурсия. Евгений держит в голове информацию про чуть-ли не каждый дом в Амалиенау и готов ей делиться. Очень интересно
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    сравнивать нынешнее состояние дома с теми фотографиями и планировкой, которые он показывает - что-то было перестроено сильно, что-то сохранилось почти в первозданном виде. Вообще район интересный и сейчас по большей части восстанавливается с сохранением исходного облика или как минимум со стилизацией под него. Можно гулять и самостоятельно, но с экскурсией становится намного интереснее, рекомендую!

  • А
    Анна
    28 апреля 2024
    Прогулка по Амалиенау
    Экскурсия по замечательнгиу району Амалиенау, было здорово!
  • О
    Ольга
    4 января 2024
    На трамвае сквозь века
    Спасибо Константину за обзорную экскурсию по центру города! Очень подробно, интересно, с учётом наших пожеланий по корректировке маршрута. Общение очень комфортное, доброжелательное. Искренне благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Памятник Высоцкому»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
  2. Огни вечернего Калининграда
  3. Твангсте - Кенигсберг - Калининград
  4. Амалиенау - истории старинных вилл
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Памятник Высоцкому" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 5192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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