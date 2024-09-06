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сравнивать нынешнее состояние дома с теми фотографиями и планировкой, которые он показывает - что-то было перестроено сильно, что-то сохранилось почти в первозданном виде. Вообще район интересный и сейчас по большей части восстанавливается с сохранением исходного облика или как минимум со стилизацией под него. Можно гулять и самостоятельно, но с экскурсией становится намного интереснее, рекомендую!